الأولمبي "كيغان بالمر" يدريب أطفال الإمارات على التزلج اللوحي ويشاركهم نجاحاته

بعد الفوز بالميدالية الذهبية في مسابقات التزلج على الألواح في طوكيو 2020، كان هدفي هو محاولة إنشاء حدائق ومجتمعات للتزلج على الألواح في الأماكن التي لم يكن بها مثل هذا النوع من التزلج. وقد سنحت لي هذه الفرصة وأعلم أن مجتمع التزلج على الألواح هنا كان صغيراً للغاية. منذ ذلك الوقت، قبل ثلاث سنوات، نمت هذه الحديقة بشكل كبير. إن العودة إلى هنا ورؤية الأطفال يتحسنون أكثر فأكثر في كل مرة أمر رائع. وهذا ما أحبه كثيراً فيما أفعله.