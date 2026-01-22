الأوسكار يستحدث فئة "أفضل طاقم تمثيل" لأول مرة منذ 20 عاماً

أعلنت جوائز الأكاديمية (الأوسكار) عن فئة جديدة كلياً هذا العام — وهي الأولى منذ أكثر من عقدين. ففي يوم الخميس، أعلن الممثلان "دانييل بروكس" و"لويس بولمان" عن الترشيحات لفئة طاقم التمثيل (Casting)، وهي فئة جديدة لجوائز الأوسكار لعام 2026، مما يرفع إجمالي عدد فئات الأوسكار التنافسية إلى 24 فئة.