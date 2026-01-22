الأوسكار يستحدث فئة "أفضل طاقم تمثيل" لأول مرة منذ 20 عاماً

أعلنت جوائز الأكاديمية (الأوسكار) عن فئة جديدة كلياً هذا العام — وهي الأولى منذ أكثر من عقدين. ففي يوم الخميس، أعلن الممثلان "دانييل بروكس" و"لويس بولمان" عن الترشيحات لفئة طاقم التمثيل (Casting)، وهي فئة جديدة لجوائز الأوسكار لعام 2026، مما يرفع إجمالي عدد فئات الأوسكار التنافسية إلى 24 فئة.
أول المرشحين على الإطلاق في هذه الفئة هم:
نينا غولد عن فيلم "Hamnet"
جينيفر فينديتي عن فيلم "Marty Supreme"
كاساندرا كولوكونديس عن فيلم "One Battle After Another"
غابرييل دومينغيز عن فيلم "The Secret Agent"
فرانسين مايسلر عن فيلم "Sinners"
وكانت الأكاديمية قد أعلنت عن الجائزة في فبراير 2024، ليتم تقديمها للمرة الأولى في الحفل الثامن والتسعين في عام 2026. وهي أول فئة جديدة تضاف لجوائز الأوسكار منذ استحداث فئة أفضل فيلم رسوم متحركة طويل في عام 2001.
وقد تم تحديد المرشحين من قبل فرع مديري طاقم التمثيل داخل الأكاديمية، والذي تأسس في عام 2013 وضم ما يقرب من 160 عضواً وقت الإعلان عن الجائزة.
يُذكر أن جوائز الأوسكار أضافت فئة المكياج وتصفيف الشعر في عام 1982. كما ستقدم أيضاً جائزة جديدة كلياً لتصميم المشاهد الخطرة (stunt design) في عام 2028.