الأوسكارية "ميشيل يوه" .. وحلم الإنجاب اليائس
أعربت النجمة "ميشيل يوه" عن أسفها لعدم تمكنها من خوض تجربة الأمومة.
كشفت نجمة فيلم "كل شيء في كل مكان دفعة واحدة" (Everything Everywhere All at Once) في برنامج "وومنز آور" (Woman's Hour) على راديو "بي بي سي 4" (BBC 4) أن زواجها الأول من رجل الأعمال "السير ديكسون بون" كان مدفوعاً جزئياً برغبتها في تكوين أسرة وإنجاب أطفال.
وأوضحت النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار أنها خضعت لعلاج الخصوبة، لكنه لم يكلل بالنجاح. وقالت: "أصعب شعور هو ذلك الإحساس المتكرر بالفشل كل شهر".
وأضافت: "ثم تتساءلين عن السبب، لكن في مرحلة ما تتوقفين عن لوم نفسك، وتدركين أن بعض وظائف الجسم لا تسير كما هو متوقع، وهذا واقع يجب تقبله".
"عليكِ أن تتقبلي الأمر وتتجاوزيه، وأعتقد أن الوقت قد حان للتوقف عن لوم نفسك".
وحسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، تفاعلت مقدمة برنامج "وومنز آور"، "نوالا ماكجفرن"، مع "يوه"، وسألتها عن المدة التي استغرقتها للتصالح مع فكرة عدم الإنجاب، فأجابت بصراحة: "في بعض الأحيان، لا زلت أفكر في الأمر".
"أبلغ من العمر 62 عاماً، وبالطبع فات أوان الإنجاب الآن، ولكن رزقنا مؤخراً بحفيد".
"وهذا يجعلني أشعر بأنني محظوظة جداً لوجود طفل في حياتي."
وكانت "يوه" قد ارتبطت برجل الأعمال الفرنسي "جان تود"، المسؤول التنفيذي في مجال سباقات السيارات، وتزوجا العام الماضي، ورزقا بمولود جديد من ابن زوجها في يناير.
يمكنكم مشاهدة "ميشيل يوه" في النسخة السينمائية الجديدة من "ويكد" (Wicked).