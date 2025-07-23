الأداء الأخير للأسطورة "أوزي أوزبورن" قبل رحيله

توفي مغني فرقة بلاك ساباث الأسطوري في 22 يوليو/تموز عن عمر يناهز 76 عامًا، وأكدت عائلته أنه رحل "مع عائلته محاطًا بالحب". وكان آخر ظهور علني لأوزبورن في 5 يوليو/تموز في فيلا بارك، حيث قدّم عرضًا أمام الآلاف، جالسًا على عرش أسود ذي أجنحة، كان مسرحيًا ورمزيًا في آن واحد.