الأداء الأخير للأسطورة "أوزي أوزبورن" قبل رحيله

قبل أسابيع قليلة من رحيله، صعد أيقونة الهيفي ميتال أوزي أوزبورن إلى المسرح للمرة الأخيرة في مسقط رأسه برمنغهام، حيث قدم أداءً عاطفيًا ومكهربًا يمثل الآن نهاية حقبة.
توفي مغني فرقة بلاك ساباث الأسطوري في 22 يوليو/تموز عن عمر يناهز 76 عامًا، وأكدت عائلته أنه رحل "مع عائلته محاطًا بالحب". وكان آخر ظهور علني لأوزبورن في 5 يوليو/تموز في فيلا بارك، حيث قدّم عرضًا أمام الآلاف، جالسًا على عرش أسود ذي أجنحة، كان مسرحيًا ورمزيًا في آن واحد.
وتضمنت قائمة الأغاني بعضًا من أشهر أغانيه المنفردة، ووصلت الليلة إلى ذروتها عندما انضم إليه زملاؤه الأصليون في فرقة Black Sabbath في لقاء مفاجئ على المسرح.
إليكم مقطع من الحفل:
أُقيم الحفل في برمنغهام، مهد فرقة بلاك ساباث، وبدا كأنه لحظة عودة إلى نقطة البداية. فرغم المشاكل الصحية التي ألمّت به في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مرض باركنسون وخضوعه لعدة عمليات جراحية، بدا أوزبورن مفعمًا بالحيوية.
بصفته صوت فرقة بلاك ساباث، ثم كفنان منفرد ناجح، ساهم أوزي في تشكيل موسيقى الروك والميتال الحديثة، مُلهمًا أجيالًا من الموسيقيين. ويواصل المعجبون والفنانون حول العالم تكريم "أمير الظلام".