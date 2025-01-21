اعتقال مهاجم سيف علي خان بعد مطاردة واسعة النطاق
كشفت شرطة مومباي عن تفاصيل مذهلة حول الهجوم على الممثل الهندي "سيف علي خان"، الذي تعرّض للطعن أثناء محاولة سطو على منزله في "باندرا" في 16 يناير. وقد ضلّل المهاجم المزعوم، الذي تم تحديده باسم "شريف الإسلام شهزاد محمد روهيلا أمين فقير"، السلطات في البداية بزعم أنه "فيجاي داس"، أحد سكان كلكتا. ومع ذلك، كشفت التحقيقات عن هويته الحقيقية كمواطن من بنجلاديش.
وقد تعرض الممثل البالغ من العمر 54 عاماً للطعن عدّة مرات أثناء الهجوم وخضع لعملية جراحية استغرقت 5 ساعات في مستشفى "ليلافاتي". وأكدّ الأطباء أن "خان" يتعافى بشكل جيد. وفي الوقت نفسه، ألقت الشرطة القبض على "فقير" من "ثين" بعد 3 أيام من الجريمة، بعد مطاردة واسعة النطاق.
وبحسب مسؤولين في الشرطة، ظلّ "فقير" في حديقة "ساتجورو شاران"، المجمع السكني الذي يقيم فيه "خان"، لمدة ساعتين تقريباً بعد الهجوم. وكشف أحد الضباط: "كان خائفاً من القبض عليه وقرّر الاختباء في مكان قريب".
وبعد اعتقاله، ادعى "فقير" في البداية أنه "فيجاي داس"، وهو مقيم في كلكتا، لكنه فشل في تقديم وثائق داعمة. وأثناء الاستجواب، اعترف باسمه الحقيقي وجنسيته البنجلاديشية. وللتحقق من ذلك، طلبت الشرطة من "فقير" الاتصال بشقيقه في بنجلاديش، الذي أرسل نسخة من شهادة تخرجه من المدرسة إلى هاتف "فقير" المحمول. وأصبحت هذه الوثيقة بمثابة دليل رئيسي يؤكد أصوله.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن "فقير" دخل شقة "خان" بقصد السرقة، مستهدفاً العقار بسبب ثروته المزعومة. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان "فقير" على علم بوجود "سيف علي خان" في المبنى أم أن الهجوم كان متعمداً.
تم وضع المتهم رهن الاحتجاز لدى الشرطة لمدّة 5 أيام، حيث يخطط المحققون لإعادة تمثيل مسرح الجريمة لجمع المزيد من المعلومات.
وقد أثارت القضية قلق الرأي العام بشأن الأمن في المجمعات السكنية الراقية. وتعمل السلطات على جمع تفاصيل تحركات "فقير" وتحديد ما إذا كان قد تصرف بمفرده أم كان لديه شركاء.
ولم تصدر عائلة "سيف علي خان" بياناً رسمياً بشأن الحادث لكنها أعربت عن امتنانها لتعافيه المستمر.