اعتقال مهاجم سيف علي خان بعد مطاردة واسعة النطاق

وبعد اعتقاله، ادعى "فقير" في البداية أنه "فيجاي داس"، وهو مقيم في كلكتا، لكنه فشل في تقديم وثائق داعمة. وأثناء الاستجواب، اعترف باسمه الحقيقي وجنسيته البنجلاديشية. وللتحقق من ذلك، طلبت الشرطة من "فقير" الاتصال بشقيقه في بنجلاديش، الذي أرسل نسخة من شهادة تخرجه من المدرسة إلى هاتف "فقير" المحمول. وأصبحت هذه الوثيقة بمثابة دليل رئيسي يؤكد أصوله.