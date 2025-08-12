اعتقال شخصين لسرقتهما منزل براد بيت في لوس أنجلوس

ذكرت مجلة بيبول أن رجلين ألقي القبض عليهما فيما يتصل بسرقة منزل الممثل براد بيت في لوس أنجلوس في يونيو/حزيران الماضي.
وقعت الحادثة في 25 يونيو/حزيران حوالي الساعة العاشرة والنصف مساءً، عندما اقتحم المشتبه بهما المنزل عبر نافذة أمامية وسرقوا أغراضًا مختلفة. ولم يكن بيت، البالغ من العمر 61 عامًا، موجودًا في المنزل أثناء عملية الاقتحام.
وفقًا للسلطات، تم تحديد هوية المشتبه بهما وهما جاكوري أرمان واتسون، البالغ من العمر 18 عامًا، وداماري زير تشارلز. أُلقي القبض عليهما في 11 أغسطس/آب واتُّهما بالسرقة من الدرجة الأولى. وهما محتجزان دون كفالة. وفي حال إدانتهما، قد يواجهان عقوبة سجن تصل إلى ست سنوات.
صرحت شرطة لوس أنجلوس لمجلة بيبول أن الرجلين "نهبا الموقع، ثم لاذا بالفرار بممتلكات متنوعة". ويعتقد المحققون أن أرمان وتشارلز قد يكونان مرتبطين أيضًا باقتحام منزل في مقاطعة أورانج، كاليفورنيا، في 7 أغسطس/آب، وربما يكونان جزءًا من عصابة سرقة أكبر تستهدف منازل في جنوب كاليفورنيا.
ولم يتم حتى الآن تحديد هوية المشتبه به الثالث في قضية سرقة منزل بيت.
هذه الحادثة واحدة من سلسلة سرقات منازل المشاهير في لوس أنجلوس هذا العام. في فبراير، استُهدف منزل نيكول كيدمان وكيث أوربان، حيث حطم اللصوص مدخلًا زجاجيًا قبل أن يلوذوا بالفرار حاملين مسروقات.