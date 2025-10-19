اعتذار مجلة "W كوريا" بعد انتقادات لاذعة لحفل توعية بسرطان الثدي

أثار حفل مثير للجدل للتوعية بسرطان الثدي في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع موجة واسعة من الانتقادات على الإنترنت، حيث وُجهت انتقادات للضيوف المشاهير والمنظمين بتهمة التقليل من شأن قضية إنسانية مهمة. ومع تصاعد الغضب، أصدرت مجلة W كوريا اعتذاراً عن الحدث.
تنظم مجلة W كوريا حفلاً سنوياً ضمن حملتها للتوعية بسرطان الثدي. هذا العام جاء الحدث الذي حمل عنوان “Love Your W 2025” بمشاركة العديد من الأسماء البارزة مثل RM وJ-Hope وV من فرقة BTS، وفرقة aespa، والممثل بيون وو سيوك، وآخرين.
عندما بدأت المجلة بنشر فيديوهات من حفلها على مواقع التواصل الاجتماعي، ساد بعض الارتباك بين معجبيها. فمع تألق النجوم بأبهى حلة، وشرب الكحول بغزارة، ورقصهم المبهج، لم يبدُ هذا الحدث كحدثٍ يتعلق بمرضٍ خطير. بل قال البعض إنهم لم يدركوا حتى أنه لم يكن مجرد حفلٍ للمشاهير.
ولم يمر وقت طويل قبل أن ينتشر الغضب على نطاق واسع، حتى بين المعجبين القدامى الذين عادةً ما يدافعون عن نجومهم المفضلين مهما حدث. لم يكن جو المرح العام وحده سبب الانتقاد، إذ رآه الكثيرون منفصلاً عن السياق الإنساني للحدث. كما أشار المعجبون إلى أن ثلاثة فنانين فقط تحدثوا عن سرطان الثدي وهن راي من فرقة IVE ومينجو و وونهِي من فرقة illit.
دافع بعض المعجبين عن فنانيهم المفضلين مثل بانغ تشان وسيونغمين من فرقة Stray Kids مشيرين إلى أنهما قدّما تبرعات للغرض الخيري. ولكن هذا لم يثنِ المنتقدين، الذين أشاروا إلى أن مجلة W كوريا جمعت خلال العشرين عاماً الماضية فقط 1.1 مليار وون (حوالي 2.8 مليون درهم) لدعم مرضى سرطان الثدي وهو الرقم الذي أعلنت عنه المجلة نفسها.
هذا المبلغ، عند مقارنته ببذخ الحفل وعدد الأثرياء الحاضرين، أثار موجة جديدة من الغضب على الإنترنت. وأشار كثيرون إلى أن الأموال التي أُنفقت على الحفل كان من الأفضل توجيهها لدعم المرضى مباشرة.
الفنان الذي تلقّى أكبر قدر من الانتقادات كان بلا شك جاي بارك. وهو شخصية معروفة بإثارة الجدل بسبب طبيعة أغانيه وعروضه الجريئة. وخلال الفعالية، قرر أداء أغنيته الشهيرة “Mommae (Body)”، التي تقوم فكرتها على تجسيد جسد المرأة بشكل مادي، وتتضمن تلميحاً صريحاً عن الثديين.
وقال بارك في اعتذار نُشر عبر خاصية “القصص” على إنستغرام بعد الحفل:"إن كان أي من مرضى السرطان قد شعر بالإساءة من أدائي، فأنا أعتذر بصدق".
أصدرت المجلة في نهاية المطاف بياناً يوم الأحد اعتذرت فيه عن الحدث. وبعد أن أكدت أن الحفل يُقام منذ 20 عاماً بهدف تعزيز الوعي بسرطان الثدي، أقرت المجلة بالانتقادات وقالت إنها «تتعامل معها بجدية».
وجاء في البيان:"قبل أي شيء، نود أن نعتذر بعمق عن التسبب في إزعاج وألم نتيجة لفشلنا في النظر بعناية إلى منظور مرضى سرطان الثدي وعائلاتهم".
واعتذرت المجلة أيضاً للمشاهير المشاركين في الحدث، قائلة إن الجدل "أزعج الحاضرين الذين شاركوا بنوايا طيبة وتقديراً لهدف الحملة التوعوية".
وقد تم حذف جميع الصور والفيديوهات الخاصة بالحدث من حسابات مجلة W كوريا على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن الإنترنت لا ينسى شيئاً، إذ تتغير الموازين في عالم الكيبوب — فالمعجبون اليوم أصبحوا يحاسبون نجومهم على تصرفاتهم.
لم يُدلِ أي من المشاهير الآخرين بتعليقات حول الحدث حتى الآن.