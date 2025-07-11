اطلاق نار في مقهى الممثل الهندي"كابيل شارما" بكندا

"كابيل شارما"، الممثل الكوميدي الهندي الشهير، افتتح مؤخراً مقهى في مقاطعة ساري الكندية. ولكن، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، تعرض مقهى كاب، الذي يملكه، لإطلاق نار.

وذكرت تقارير إعلامية أن عدة رصاصات أطلقت على المطعم، ما أدى إلى إحداث ثقوب فيه وتحطيم نافذة.

وشوهدت عدة سيارات للشرطة على طول الشارع خارج المقهى بعد الحادث.

وتحقق السلطات في الحادث، ومع ذلك ظهر على الإنترنت مقطع فيديو غير مؤكد لشخص يطلق النار على المقهى، مع زعم أن بعض الجهات السيئة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال شخصان مرتبطان بمنظمة إرهابية محظورة تدعى "بابار خالسا إنترناشونال" أو بي كي آي إن شخصية في برنامج كابيل شارما شو أساءت إلى مشاعرهما الدينية.