اصنع شوكولاتتك وابتكر وجباتك: أفكار ممتعة لعطلة نهاية أسبوع لا تُنسى

هل ترغب في ملاذٍ هادئ؟ لدينا ما يناسبك تمامًا - يقدم فندق وأجنحة ريكسوس النخلة دبي عرضًا صيفيًا شاملًا لقضاء يوم صيفي، بأسعار معقولة مع خصم 25% على باقات البالغين، مع إمكانية اصطحاب طفلين (أقل من 12 عامًا) مجانًا. يتيح لك هذا العرض الاستمتاع بالسباحة في المسبح، أو التنزه على الشاطئ، أو تجربة حصص لياقة بدنية جديدة. سيستمتع الأطفال بنادي ريكسي للأطفال، حيث يمكنهم اللعب والمشاركة في أنشطة تفاعلية. يشمل العرض وجبتي الإفطار والغداء.