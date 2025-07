اصنع شوكولاتتك وابتكر وجباتك: أفكار ممتعة لعطلة نهاية أسبوع لا تُنسى

ربما ترغب في تناول قطرة من العسل قبل أن تذهب لمشاهدة فيلم Once Upon a Fairytale: Two Princesses في السادس من يوليو. ستجد نفسك بالتأكيد تدندن (إن لم تكن تغني) مع أغاني من الرسوم المتحركة الشهيرة والمسرحيات الموسيقية للأطفال بما في ذلك Colors of the Wind (بوكاهونتاس) وHow Far I'll Go (موانا) وTo Part of Your World (علاء الدين) وDefying Gravity (شريرة).