اصنع شوكولاتتك وابتكر وجباتك: أفكار ممتعة لعطلة نهاية أسبوع لا تُنسى

ها قد حلّ ذلك الوقت من الأسبوع مجددًا - وقتٌ للتواصل الاجتماعي، والراحة، وتجديد نشاطك. سواءً كنتَ ممن يُحبّون قضاء الوقت في الدردشة مع الأصدقاء بجانب المسبح أو ممارسة تمارين العقل والعضلات، فلدينا ما يُناسبكَ. لذا، جهّز مجموعتك على واتساب، فقد حان وقت وضع الخطط.
أجمل الهدايا تأتي من القلب، وما أجمل من إهداء شخص عزيز قطعة حلوى شاركتَ في صنعها؟ لدى مصنع ميرزام للشوكولاتة نشاطٌ رائعٌ في نهاية هذا الأسبوع - تزامنًا مع يوم الشوكولاتة العالمي. هذه حلوى يمكنكَ صنعها وتزيينها قبل تغليفها بورقٍ مميز. صنع يدوي: تم. حلوى: تم. خيار الفوز: تم.
٩٥ درهمًا إماراتيًا (للشخص/لشخصين كحد أدنى). ٦-٧ يوليو: الساعة ٤ مساءً و٦ مساءً (٦ يوليو)؛ الساعة ٢ مساءً و٦ مساءً (٧ يوليو). مصنع ميرزام للشوكولاتة، القوز، دبي. mirzam.com
هذه ليست جلسة عفوية، بل ستشعر وكأنك فنان. استرخِ بجانب المسبح (أو استمتع بغطسة منعشة)، وارتشف مشروباتك، واستمتع بجلسة رسم لمدة ثلاث ساعات مع مرشد "وي لوف آرت"، حيث يمكنك العمل على أحد الأعمال الفنية الثلاثة: الحصان النابض بالحياة، أو ميلاد فينوس، أو أشرعة الهدوء . ننصحك باصطحاب صديق - كما تعلم، لتقدير عبقريتك.
٣٩٠ درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد. ٥ يوليو، من الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا. صالة الفروسية، منتجع الحبتور للبولو. habtoorpoloresort.com.
حان الوقت - أطلق العنان لشغفك بالطعام واستمتع بأسبوع مطاعم دبي الصيفي، وهو احتفالٌ يمتد لعشرة أيام بجميع خيارات الطعام الرائعة في المدينة. يشارك في هذا الحدث خمسون مطعمًا، حيث يمكنك الاستمتاع بغداء من طبقين أو عشاء من ثلاثة أطباق بأسعارٍ مخفضة للغاية. تتضمن القائمة عروضًا من سوق الفنار للمأكولات البحرية، وفرانك ميت آند تابس، وغيرها الكثير. تذكر فقط حجز طاولتك قبل الذهاب.
٩٥ درهمًا إماراتيًا (غداء من طبقين)؛ ١٥٠ درهمًا إماراتيًا (عشاء من ثلاثة أطباق). من ٤ إلى ١٣ يوليو. في مواقع مختلفة بدبي. opentable.ae.
جهزوا أنفسكم الآن، لا يزال بإمكانكم المشاركة في سباق الجري، حتى لو كان الجو حارًا في الخارج. يتيح لكم سباق RX الصيفي لعام 2025 في سيتي سنتر مردف فرصةً رائعةً لتمرير عضلاتكم في أجواء داخلية رائعة. يدعو هذا التحدي العائلي، الذي يُقام في الطابق الأرضي من المول، المشاركين إلى السير لمسافة 850 مترًا في سباق المسافات القصيرة، أو خوض سباقات أكثر صعوبةً لمسافة 3 كيلومترات و5 كيلومترات. سيحصل المشاركون على ميدالية وشهادة ومرطبات بعد المسابقة، بالإضافة إلى جوائز نقدية.
47.25 درهماً (850 مليوناً)؛ 68.25 درهماً إماراتياً (3 كم)؛ 99.75 درهماً (5 كم). 6 يوليو، 7 صباحًا. Premieronline.com.
استمتع بوجبتك من أشهى المأكولات البريطانية في هذا البرانش الذي يُلبي جميع احتياجات العائلة. من المشاوي التقليدية (دجاج، أضلاع لحم ضأن مشوية ببطء، لحم بقري) إلى الفطائر، وحتى النكهات الهندية البريطانية، ستجد ما يُرضي حتى من يصعب إرضاؤهم. خذ استراحة من رحلتك الطهوية واستمتع بإيقاعات موسيقية ممتعة مع عازف جيتار مُحيي. وإذا لم يكن هذا حافزًا كافيًا، ستحصل أيضًا على دخول إلى المسبح والشاطئ، ويمكن للأطفال الاستمتاع بدخول نادي ديوكسي للأطفال.
ابتداءً من 305 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد؛ 5 يوليو، من الساعة 1 ظهرًا حتى 4 عصرًا. مطعم جريت بريتش، فندق ديوكس ذا بالم، فندق رويال هايدواي.
هل ترغب في ملاذٍ هادئ؟ لدينا ما يناسبك تمامًا - يقدم فندق وأجنحة ريكسوس النخلة دبي عرضًا صيفيًا شاملًا لقضاء يوم صيفي، بأسعار معقولة مع خصم 25% على باقات البالغين، مع إمكانية اصطحاب طفلين (أقل من 12 عامًا) مجانًا. يتيح لك هذا العرض الاستمتاع بالسباحة في المسبح، أو التنزه على الشاطئ، أو تجربة حصص لياقة بدنية جديدة. سيستمتع الأطفال بنادي ريكسي للأطفال، حيث يمكنهم اللعب والمشاركة في أنشطة تفاعلية. يشمل العرض وجبتي الإفطار والغداء.
٥٩٩ درهمًا إماراتيًا (للبالغين، أيام الأسبوع)؛ ٦٩٩ درهمًا إماراتيًا (للبالغين، عطلة نهاية الأسبوع). حتى ١٥ سبتمبر. نخلة جميرا. rixos.com
ربما ترغب في تناول قطرة من العسل قبل أن تذهب لمشاهدة فيلم Once Upon a Fairytale: Two Princesses في السادس من يوليو. ستجد نفسك بالتأكيد تدندن (إن لم تكن تغني) مع أغاني من الرسوم المتحركة الشهيرة والمسرحيات الموسيقية للأطفال بما في ذلك Colors of the Wind (بوكاهونتاس) وHow Far I'll Go (موانا) وTo Part of Your World (علاء الدين) وDefying Gravity (شريرة).
ابتداءً من ١٢٥ درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد. ٦ يوليو، الساعة ٢ ظهرًا. مسرح الفنون الرقمية (TODA)، سوق مدينة جميرا، دبي. toda.ae
تفضلوا بزيارة مقهى واستوديو العافية "باس"، حيث يمكنكم الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الدورات والمشاركة في فعالية مميزة. عند شراء مشروب خاص متوفر فقط يومي 5 و6 يوليو، ستحصلون على قناع دوف للشعر مجانًا، حسب نوع شعركم. إذا كنتم تفضلون المباريات على أرض الملعب، استرخوا وشاهدوا خبيرة التجميل أليونا في ملعب البادل.
متنوع. ٥-٦ يوليو. مقهى واستوديو العافية PAUS، أم سقيم.