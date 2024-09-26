استياء معجبي "كولد بلاي" بسبب مشاكل تقنية ونفاد التذاكر
مع إطلاق البيع المسبق لتذاكر حفل "كولد بلاي" المرتقب في أبوظبي بتاريخ 11 يناير 2025 يوم الأربعاء، هرع الآلاف من سكان الإمارات لتسجيل الدخول في تمام الساعة 12 ظهراً، على أمل حجز تذاكرهم.
لكن بدلاً من خوض تجربة سلسة، وجد الكثيرون أنفسهم في طوابير افتراضية طويلة، حيث تجاوز عدد الأشخاص في الصفوف 200,000 شخص في بعض الحالات.
انتظر المعجبون لساعات طويلة، لكن أصيب العديد منهم بخيبة أمل في النهاية.
وقالت "نميرة .ر" المقيمة في دبي والبالغة من العمر 35 عاماً، التي حاولت الدخول إلى الموقع مبكراً في الساعة 11 صباحاً عبر موقع "تيكت ماستر دوت ايه إي" (ticketmaster.ae) بعد التسجيل المسبق: "كان الأمر مرهقاً للغاية".
وأضافت: "بعد انتظار دام ساعات، تم إخراجي من النظام واضطررت إلى العودة إلى قائمة الانتظار من جديد. وفي النهاية، استسلمت."
وقد كان هذا الإحباط مشتركاً بين العديد من المعجبين.
وقال "نوشاد دهون"، البالغ من العمر 26 عاماً، ويقيم في دبي:"بعد ساعتين ونصف من الانتظار، وصلت أخيراً إلى مقدمة الطابور. ومع وجود شخص واحد فقط قبلي، شعرت بالقلق، حيث شاعت قصص عن أشخاص تم تسجيل خروجهم قبل لحظات من حجز تذاكرهم".
وأضاف: "عندما جاء دوري، وجدت أن مقاعد روبي (الفئة 2) قد نفدت. وكذلك خيارات مقاعد الذهب (الفئة 3) والفضة (الفئة 4). الخيارات الوحيدة المتبقية كانت الدخول العام والوقوف والمقاعد المحجوزة والمشاهدة الجانبية."
حاول "نوشاد" شراء أربع تذاكر من فئة "المشاهدة الجانبية"، لكن بعد محاولات عدة، أخبره النظام أن التذاكر غير متاحة، ثم تم حظره مؤقتاً بسبب "سلوك تصفح غير عادي".
عاد بعد ذلك ليجد نفسه في الصف بترتيب 233,446. وقال: "بحلول ذلك الوقت، كانت تذاكر "التجربة المحسنة" قد صدرت، لكن سعرها تجاوز 1200 درهم إماراتي ، وهو مبلغ يفوق توقعاتي".
في وقت لاحق من اليوم، في 25 سبتمبر، تم الإعلان عن عرضين إضافيين في 12 و14 يناير، مما أعاد الأمل لبعض المعجبين. ومع ذلك، استمرت الصعوبات في عملية الحجز.
بالنسبة للعديد من محبي فرقة "كولد بلاي"، كانت تجربة البيع المسبق مرهقة ومليئة بالمشاكل التقنية، أوقات الانتظار الطويلة، والأسعار المرتفعة.
وقالت "سارة سيفي"، وهي مقيمة أخرى في دبي تبلغ من العمر 32 عاماً، والتي شعرت بخيبة أمل بعد انتظارها ما يقرب من أربع ساعات لتغادر خالية الوفاض: "كان الحصول على تذكرة أشبه بالفوز في اليانصيب أكثر من كونها عملية شراء عادية عبر الإنترنت".
من المقرر أن يبدأ البيع العام لتذاكر حفل 11 يناير يوم غد الجمعة، 27 سبتمبر، في تمام الساعة 12 ظهراً عبر الموقع الرسمي للفرقة، إضافة إلى منصتي "لايف نيشن" (Live Nation) و"تيكت ماستر" (Ticketmaster).