استياء معجبي "كولد بلاي" بسبب مشاكل تقنية ونفاد التذاكر

وقال "نوشاد دهون"، البالغ من العمر 26 عاماً، ويقيم في دبي:"بعد ساعتين ونصف من الانتظار، وصلت أخيراً إلى مقدمة الطابور. ومع وجود شخص واحد فقط قبلي، شعرت بالقلق، حيث شاعت قصص عن أشخاص تم تسجيل خروجهم قبل لحظات من حجز تذاكرهم".