استمتع بنهاية الأسبوع في الإمارات: فعاليات متنوعة

استمتع بتناول الشاي العربي بعد الظهر في Al Bayt Palace Dubai Creek Harbour، حيث تلتقي التقاليد بالأناقة المعاصرة. يقع هذا المطعم الفاخر على خلفية مذهلة من ميناء خور دبي، ويقدم مجموعة مختارة من المعجنات الحرفية والمأكولات اللذيذة، بالإضافة إلى خدمة لا تشوبها شائبة وإطلالات خلابة على أفق دبي. يتوفر هذا المطعم يوميًا من الساعة 3 مساءً حتى 6 مساءً، بسعر 190 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد (بما في ذلك مشروب ترحيبي ومشروب ساخن) أو 360 درهمًا إماراتيًا لشخصين. للحجز، اتصل على 04 559 8870.