استمتع بنهاية الأسبوع في الإمارات: فعاليات متنوعة
لقد حانت عطلة نهاية الأسبوع، وكذلك دليلنا لأفضل العروض والأنشطة في مختلف أنحاء البلاد. إليك القائمة:
مسابقة مستوحاة من Squid Games
يستعد مركز الغرير لاستضافة مسابقة مستوحاة من لعبة الحبار في الأول من فبراير من الساعة 6 مساءً حتى 8 مساءً، مما يحول بهوه الرئيسي إلى ساحة معركة عالية المخاطر. سيخوض المشاركون تحديات شهيرة مثل "الضوء الأحمر، الضوء الأخضر" في بيئة آمنة ومناسبة للعائلة، مع فرصة للفوز بما يصل إلى 5000 درهم. وبينما تم إغلاق التسجيل عبر الإنترنت، يمكن للمشاركين في اللحظة الأخيرة التسجيل في الموقع بحلول الساعة 5.30 مساءً. هل تعتقد أنك تمتلك المؤهلات اللازمة؟ انضم إلى اللعبة واختبر مهاراتك.
الغداء في أطول مبنى
ابتداءً من الأول من فبراير، توجه إلى مطعم At.mosphere برج خليفة في الطابق 122 حيث ستجد غداء عمل راقيًا لمحترفي دبي وعشاق الطعام. تتضمن القائمة المكونة من ثلاثة أطباق (325 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد) المقبلات والأطباق الرئيسية والحلويات الشهية، بالإضافة إلى المشروبات الغازية. تشمل الأطباق كارباتشيو لحم البقر، وفطيرة كبد الإوز، والأضلاع القصيرة، وسمك الدنيس المشوي، وكروك مسيو بالكمأة، والحلويات الفاخرة مثل رغوة الشوكولاتة والبندق وكريم بروليه. كل سبت وأحد، من الساعة 12 ظهرًا حتى 3 ظهرًا.
حفلة كسر الكتلة
في الأول من فبراير، ستقام حفلة Break the Block في ساحة الوصل، إكسبو سيتي دبي، للاستمتاع بليلة مفعمة بالموسيقى والرقص والعروض المرئية الغامرة. تقدم Brag بالتعاون مع Expo City هذا الحدث عالي الطاقة، والذي يضم دي جي عالمي المستوى وفنانين مستقلين وعروض ضوئية مذهلة وثقافة حضرية نابضة بالحياة. سيتصدر الحفل فرقة Bonobo، إلى جانب JAEL وRosey Gold من Soulection، حيث سيقدمون إيقاعات تتحدى الأنواع. مع الحانات الصاخبة والوجبات الخفيفة اللذيذة والموسيقى المتواصلة، يعد هذا الحفل هو الحفل الذي يجب حضوره لهذا الموسم. تبدأ التذاكر من 195 درهمًا إماراتيًا لمن تزيد أعمارهم عن 21 عامًا، ومتوفرة على Ticketmaster.ae.
مهرجان الطعام
استعدوا لمهرجان المأكولات في ريفرلاند دبي في منتجع دبي باركس آند ريزورتس. مع أكثر من 24 خيارًا لتناول الطعام وأكثر من 100 طبق، يمكن للزوار الاستمتاع بالنكهات العالمية من الأطباق الإيطالية الكلاسيكية إلى البرجر اللذيذ والوجبات الخفيفة الهندية الأصيلة. كما يتميز المهرجان بالموسيقى الحية وعروض الدي جي والاستعراضات ولقاءات الديناصورات وأنشطة الأطفال وعروض الليزر الصديقة للبيئة المبهرة، والتي تتوج بالألعاب النارية كل يوم سبت في الساعة 9.30 مساءً. تبدأ التذاكر من 50 درهمًا إماراتيًا، بما في ذلك قسائم الطعام ودخول المهرجان.
شاي بعد الظهر على الطريقة العربية
استمتع بتناول الشاي العربي بعد الظهر في Al Bayt Palace Dubai Creek Harbour، حيث تلتقي التقاليد بالأناقة المعاصرة. يقع هذا المطعم الفاخر على خلفية مذهلة من ميناء خور دبي، ويقدم مجموعة مختارة من المعجنات الحرفية والمأكولات اللذيذة، بالإضافة إلى خدمة لا تشوبها شائبة وإطلالات خلابة على أفق دبي. يتوفر هذا المطعم يوميًا من الساعة 3 مساءً حتى 6 مساءً، بسعر 190 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد (بما في ذلك مشروب ترحيبي ومشروب ساخن) أو 360 درهمًا إماراتيًا لشخصين. للحجز، اتصل على 04 559 8870.
قم بزيارة متجر الأزياء المنبثق
تستضيف ثيميس زوغانيلي، صاحبة الرؤية وراء THEMIS Z، متجرًا مؤقتًا في نهاية الأسبوع في Bungalo34 حتى 2 فبراير. تشتهر ثيميس بتصميماتها الخالدة وتعاونها مع Dior Maison وAtelier Swarovski، حيث تقدم شراكتها مع Collective Africa مجموعات تمزج بين الأناقة اليونانية والرقي الحديث. تشمل العناصر المميزة أطباق الخزف المصنوعة حسب الطلب ومجموعة Hydra من القفاطين والفساتين الحريرية، مما يعكس التزامها بالرقي والاستدامة والفن.