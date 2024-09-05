استمتع بعطلة نهاية الأسبوع : فعاليات وأنشطة متنوعة
لقد حانت عطلة نهاية الأسبوع ومعها دليلنا لأفضل الأنشطة التي يمكنك القيام بها في الإمارات العربية المتحدة. إليك القائمة:
شاهد عرض الرقص
يقدم "موشنجيت دبي"، أكبر منتزه ترفيهي مستوحى من هوليوود في المنطقة، عرض رقص مباشر جديد يسمى "بيت بريكر" "BEAT BREAKER". يتميز العرض بأداء حيوي يجمع بين إيقاعات الهيب هوب الجريئة مع الرقصات الفريدة، بما في ذلك الحركات البهلوانية وحركات الرقص. يتاح للضيوف الاستمتاع بالعرض المجاني من الثلاثاء إلى الأحد حتى 21 سبتمبر في مسرح هوليوود. يعد عرض "بيت بريكر" أحدث إضافة إلى عروض الترفيه المتوسعة في المنتزه لعشاق المغامرة.
إقامة لمدة 26 ساعة
يقدم منتجع "جميرا كريك سايد"، أحد منتجعات دبي الحديثة، باقة "إقامة صيفية في المدينة" خاصة لضيوف الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي حتى نهاية سبتمبر. يمكن للضيوف الاستمتاع بساعتين إضافيتين مجاناً مع حجزهم لمدة 24 ساعة، ويمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً الإقامة وتناول الطعام مجاناً. تشمل الباقة الدخول إلى حمامات السباحة التي يمكن التحكم في درجة حرارتها، والسينما الخاصة، والدخول الحصري إلى الشاطئ في جميرا زعبيل سراي لحجوزات الغرف أو الأجنحة. يمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بخصومات تصل إلى 30 في المائة على خدمات السبا، و 20 في المائة على خدمات الصالون، وخصم 20 في المائة في القرية الأيرلندية. يوفر الفندق إطلالات خلابة على الخور، ومرافق للياقة البدنية، ومجموعة فنية شهيرة، وخدمة نقل مجانية إلى مناطق الجذب الرئيسية مثل دبي مول وكايت بيتش.
إعادة افتتاح موقع محبوب في جميرا بيتش ريزيدنس
يفتح بار الشاطئ الهادئ "كانا" أبوابه مجدداً في السادس من سبتمبر، ليقدم تجارب جديدة بإطلالات خلابة على عين دبي ونخلة جميرا. ويمزج البار بين أجواء الشاطئ الهادئة واللمسة اللاتينية، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالمشروبات أثناء استمتاعهم بنسمات المحيط وغروب الشمس. ويفتح بار الشاطئ أبوابه يومياً من الساعة 4 مساءً حتى 10 مساءً، ويتحول إلى وجهة مسائية جذابة مع حفل دي جي مباشر. ويبلغ سعر الدخول إلى الشاطئ 200 درهم للشخص الواحد، ويمكن استرداده بالكامل على الطعام والمشروبات. كما يمكن للضيوف استكشاف مطعم "تاموكا" القريب المستوحى من منطقة البحر الكاريبي، للاستمتاع بتجربة تناول طعام من الشاطئ إلى المطاعم.
ليلة السيدات
يقدم مطعم وصالة "رايا" في منتجع وسبا "تاج إكزوتيكا" في النخلة، دبي، ليلة السيدات بعنوان "50 درجة من اللون الوردي" كل يوم جمعة. يوفر هذا الحدث الفاخر أجواءً نابضة بالحياة ذات طابع وردي، للاحتفال بأجواء أنوثة شاملة للجميع. يتاح للسيدات الدخول والاستمتاع بالمشروبات المجانية والوجبات الخفيفة مقابل 149 درهماً إماراتياً، بينما يرحب بالرجال بحزمة خاصة مقابل 199 درهماً إماراتياً. يقام الحدث من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 11 مساءً مع ساعتين من المشروبات غير المحدودة والطعام المختار، مما يجعل الأمسية ساحرة ومليئة بالمرح للجميع.
جرب مكاناً جديداً في "تايم آوت ماركت" "Time Out Market"
في شهر سبتمبر، ترحب ساحة "تايم أوت ماركت" بدبي بمطعم "فيوجن سيفيتشي" "Fusion Ceviche"، وهو مطعم بيروفي يملكه أحد الطهاة. اشتهر "فيوجن سيفيتشي" بنكهاته البيروفية الجريئة، واكتسب سمعة قوية منذ عام 2022 حيث يقدم أفضل أنواع السيفيتشي في دبي. ستضم القائمة، التي أعدتها الشيف المؤسس بينيلوبي دياز، أطباقاً حصرية مثل طبق السمك الثلاثي "Trio of Tiraditos" و سمك السلمون الحار وسمك باس البحر بصلصة البيستو، إلى جانب مجموعة متنوعة من السيفيتشي اللذيذ. تواصل الشيف دياز، التي مثلت البيرو في إكسبو 2020 وافتتحت أول فرع من مطعم "فيوجن سيفيتشي" في أبراج بحيرات جميرا، تقديم المأكولات البيروفية الأصيلة في دبي، باستخدام المكونات المستوردة مباشرة من بيرو.
استمتع بالطعام البريطاني الكلاسيكي
افتتح مطعم "كوتيري كيتشن" "Coterie Kitchen" فرعه الثاني في منطقة الميدان بعد نجاحه في ابن بطوطة. ويشتهر المطعم الجديد بأجوائه الترحيبية ومأكولاته الرائعة، ويقدم تجربة تناول طعام هادئة طوال اليوم من الساعة 8 صباحاً حتى 11 مساءً. وتتضمن القائمة الأطباق البريطانية الكلاسيكية مثل السمك والبطاطس والخبز المسطح المخبوز على الحجر وأجنحة الدجاج بنكهات مختلفة، إلى جانب المشروبات مثل العصائر المثلجة والميلك شيك والعصائر الطازجة. ويهدف المطعم إلى أن يصبح مكاناً شهيراً لتناول وجبات الإفطار والغداء والعشاء غير الرسمية مع الأصدقاء والعائلة.