استمتع بعطلة نهاية الأسبوع : فعاليات وأنشطة متنوعة

يقدم منتجع "جميرا كريك سايد"، أحد منتجعات دبي الحديثة، باقة "إقامة صيفية في المدينة" خاصة لضيوف الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي حتى نهاية سبتمبر. يمكن للضيوف الاستمتاع بساعتين إضافيتين مجاناً مع حجزهم لمدة 24 ساعة، ويمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً الإقامة وتناول الطعام مجاناً. تشمل الباقة الدخول إلى حمامات السباحة التي يمكن التحكم في درجة حرارتها، والسينما الخاصة، والدخول الحصري إلى الشاطئ في جميرا زعبيل سراي لحجوزات الغرف أو الأجنحة. يمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بخصومات تصل إلى 30 في المائة على خدمات السبا، و 20 في المائة على خدمات الصالون، وخصم 20 في المائة في القرية الأيرلندية. يوفر الفندق إطلالات خلابة على الخور، ومرافق للياقة البدنية، ومجموعة فنية شهيرة، وخدمة نقل مجانية إلى مناطق الجذب الرئيسية مثل دبي مول وكايت بيتش.