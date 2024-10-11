استمتع بأفضل الأنشطة في الإمارات من 11 إلى 13 أكتوبر
هل كنت تنتظر الفرصة لتجربة نوع جديد من التمارين؟ ها هي الفرصة بين يديك! يقدم "Veo" اشتراكاً يومياً مجانياً (هذا العرض ساري حتى 30 نوفمبر). للحصول على التصريح، كل ما عليك فعله هو تقديم اسمك ورقم هاتفك في الفرع، وسيتواصل معك أحد ممثليهم خلال 24 ساعة لترتيب زيارتك. يمكنك تجربة مجموعة متنوعة من الصفوف، بما في ذلك: "دورة في الدقيقة" (RPM)، "بودي بامب" (Body Pump)، بيلاتيس، رقص شرقي، "التدريب المتقطع عالي الكثافة" (HIIT)، "فلو يوغا" (Flow Yoga)، و"الاستشفاء بالصوت" (Sound Healing).
استمتع بنزهة!
إذا كنت تقيم في فندق "جي ايه حتا فورت" (JA Hatta Fort)، يمكنك الاستمتاع بالمسبح والمشي في الطبيعة. كما يتيح لك المنتجع المشاركة في رحلة مشي لمسافات طويلة للتوعية بسرطان الثدي في 13 أكتوبر، والتي تبدأ في الساعة 5 صباحاً (يمكنك التسجيل في مكتب الاستقبال). عادةً ما تستغرق الرحلة من ساعتين إلى ثلاث ساعات، حسب وتيرة المشي. انطلق واستمتع بهذه التجربة المميزة!
زر مطعماً جديداً!
قم بزيارة مطعم "تاج" (Tej) في فندق "رمادا باي ويندام" في ديرة بدبي لتستمتع بتناول الطعام الهندي. يَعِد المطعم بفضل الشيف "راجندر سينغ بيشت"، الذي يمتلك خبرة تتجاوز 27 عاماً في مجال الطهي، بتقديم تجربة طعام فريدة. تشمل قائمة الطعام مجموعة متنوعة من الأطباق، من الكاري الحار وأطباق التندوري إلى البرياني اللذيذ ووجبات ثالي الغنية.
مواعيد العمل: من الساعة 12:30 ظهراً حتى 11 مساءً.
للحجز، يمكنك الاتصال على الرقم: +971 4 279 1144.
سباق عائلي…
إذا كنت من محبي السباقات، فلا تفوت فرصة المشاركة في سباق "سبينيز" العائلي (Spinneys Family Run) يوم 12 أكتوبر. يحمل هذا السباق رسالة خاصة، إذ يهدف إلى زيادة الوعي بسرطان الثدي، وسيتم التبرع برسوم التسجيل لمؤسسة الجليلة. يُقام السباق حول مراكز تسوق "داماك هيلز" (Damac Hills)، وهو مفتوح للجميع بمختلف الأعمار، مع خيارين للمسافة: 2.5 كم و 5 كم. تبدأ رسوم الدخول من 10 دراهم، وينطلق الحدث في الساعة 7:30 صباحاً. سيحصل جميع المتسابقين على وجبة خفيفة وميدالية وقميص.
للتسجيل، يمكنك زيارة الموقع premieronline.com.
استعد لحفلة مميزة!
إذا كنت من عشاق الرقص، لا تفوت فرصة حضور حفلة "ديستينكت" في "تيرا سوليس" يوم 11 أكتوبر. استعد للرقص على أنغام الريجي والبوب راب البلجيكي المغربي. هل ترغب في التعرف على موسيقاه قبل أن تحضر الحفل؟ تشمل قائمة أغانيه الشهيرة "بيزنس" (Business) و"تك تك" (TekTek). كما سيشارك في الحفل الدي جي "مستر ليفيي" (Mister Levier) و"مادلينا" (Madelina)، لذا استعد للرقص. تبدأ أسعار التذاكر من 200 درهم، ويمكنك الحصول عليها عبر موقع Platinumlist.net. يبدأ العرض في الساعة 8 مساءً. لا تفوت هذه الفرصة!
استعدوا لليالي دانديا
حان الوقت لارتداء أفضل ما لديك في ساحة الرقص في مسرح حديقة زعبيل! ارتدِ ملابسك الهندية الاحتفالية وأحضر معك عصي الدانديا، حيث ستقدم "أنيتا شارما" وفرقة "روكرز" أفضل إيقاعات بوليوود في "نافراتري أوتساف: ليالي دانديا" (Navratri Utsav: Dandiya Nights)، وذلك يومي 11 و12 أكتوبر. تفتح الأبواب قبل 30 دقيقة من بدء العرض. تبدأ أسعار التذاكر من 20 درهماً إماراتياً، ويمكنك شراؤها عبر Platinumlist.net.
مستعد للتسوق؟
يعود مهرجان دبي للمفروشات هذا العام من 11 إلى 27 أكتوبر، مما يعني أنه حان الوقت لتجديد منزلك وتحسين ديكوراته الداخلية! ستقدم مراكز التسوق والبوتيكات والمتاجر في جميع أنحاء المدينة عروضاً حصرية، بالإضافة إلى ورش عمل مؤقتة تركز على التصميم الداخلي.
شاهد عرضاً مميزاً
إذا كنت من عشاق قصص الحب الرائعة، فإليك الفرصة لمشاهدة عرض بحيرة البجع على الجليد في المجمع الثقافي بأبوظبي يومي 11 و12 أكتوبر. استمتع بالموسيقى الكلاسيكية لتشايكوفسكي التي تأخذك إلى عالم جديد، واكتشف الرقصات الجديدة من إخراج المخرج الكبير "توني ميرسر". التوقيت: 8 مساءً (11 أكتوبر)، 12 ظهراً و6 مساءً و9 مساءً (12 أكتوبر). تباع التذاكر على Platinumlist.net.
استعد للضحك!
سيقدم الممثل الكوميدي الهندي "جاوراف جوبتا" عرضه الكوميدي في مسرح كلية دبي يوم 12 أكتوبر، بدءاً من الساعة 8 مساءً. ويستمد هذا العرض الكوميدي من ملاحظاته في الحياة اليومية والأشخاص واللقاءات الغريبة التي مرّ بها. تفتح أبواب هذا العرض الكوميدي في الساعة 7.15 مساءً. تبدأ أسعار التذاكر من 219 درهماً إماراتياً وهي متاحة على Platinumlist.net.