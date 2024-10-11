استمتع بأفضل الأنشطة في الإمارات من 11 إلى 13 أكتوبر

هل كنت تنتظر الفرصة لتجربة نوع جديد من التمارين؟ ها هي الفرصة بين يديك! يقدم "Veo" اشتراكاً يومياً مجانياً (هذا العرض ساري حتى 30 نوفمبر). للحصول على التصريح، كل ما عليك فعله هو تقديم اسمك ورقم هاتفك في الفرع، وسيتواصل معك أحد ممثليهم خلال 24 ساعة لترتيب زيارتك. يمكنك تجربة مجموعة متنوعة من الصفوف، بما في ذلك: "دورة في الدقيقة" (RPM)، "بودي بامب" (Body Pump)، بيلاتيس، رقص شرقي، "التدريب المتقطع عالي الكثافة" (HIIT)، "فلو يوغا" (Flow Yoga)، و"الاستشفاء بالصوت" (Sound Healing).