استمتع بأفضل الأنشطة في الإمارات من 1 إلى 3 نوفمبر

في يوم السبت 2 نوفمبر، تقدم "بلا بلا دبي" (Bla Bla Dubai) مهرجان "ماكس تيب" MIXTAPE للتسعينيات والألفينيات، والذي يضم نجوم العقد الأول من القرن الحادي والعشرين المشهورين "أس كلاب و بيتر آندري وميلاني سي وغاتيس"(Gareth Gates وMelanie C وPeter Andre وS Club)، الذين يحتفلون بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لهم بأغاني ناجحة مثل : "برينغ أت أول باك و دونت ستوب موفين" Bring It All Back و Don't Stop Movin . مهرجان رائع لا يمكنك تفويته.

