استمتع بأفضل الأنشطة في الإمارات من 1 إلى 3 نوفمبر
أعيد افتتاح سينما فوكس مونلايت، سينما الهواء الطلق المحبوبة في دبي، لموسم الشتاء على سطح جاليريا مول، شارع الوصل. وهذه السينما تقدّم خيارات جلوس فاخرة مثل الأكواخ الخاصة، وكراسي الاستلقاء، وتجمع هذه السينما الخارجية بين إطلالات خلابة على أفق دبي مع صوت محيطي "دولبي 7.1" (Dolby 7.1) وأحدث التقنيات البصرية. يمكن للضيوف الاستمتاع بقائمة طعام ومشروبات واسعة من مقاعدهم. وتعرض سينما فوكس مونلايت أفلام هوليوود وبوليوود، والأفلام العربية يومياً، مع جلسات مناسبة للعائلات في عطلات نهاية الأسبوع. تفتح السينما أبوابها حتى شهر مايو، وتبدأ أسعار التذاكر من 55 درهماً إماراتياً ومتاحة على voxcinemas.com أو تطبيق Vox Cinemas.
عطلة نهاية الأسبوع الصحية
استمتع بمجموعة متنوعة من دروس اللياقة البدنية المجانية في كل عطلة نهاية أسبوع حتى 24 نوفمبر، من الساعة 9 صباحاً حتى 8 مساءً. تتراوح الخيارات من جلسات تركّز على القوة مثل "كور& بي بي" BB & CORE و "باليتس بيرن" Pilates Burn إلى ممارسات التهدئة مثل "سانست جينتال يوغا" Sunset Gentle Yoga وVinyasa Yoga. وتشمل الخيارات عالية الطاقة "دانس بيت" Dance Beat و "باور سيركيوت" (Power Circuit) و "سانسيت رايد سايكلنغ" (Sunset Ride Cycling)، بينما تعمل جلسات "موشن موبيلتي" (Motion Mobility) على تقوية المرونة البدنية والتعافي. وهي مثالية لجميع مستويات اللياقة البدنية، حيث تقدم كل فئة طرقاَ فريدة لشد الجسم، والاسترخاء أو تحدي نفسك.
كعكة الهالوين بإصدار محدود
قدمت "ليتو" L'ETO مجموعة كعكات الهالوين محدودة العدد للاحتفال بـ "الليلة الغامضة" الأنيقة. تتميز هذه الكعكات الفاخرة بنكهات موسمية، مثل كعكة الشاي الحارة، وكعكة الكراميل بالشوكولاتة الغنية، وكعكة الجزر، وكعكة اليقطين، وكعكة بو متعددة الطبقات، وكلها مصنوعة بلمسات ساحرة. لمزيد من المرح المخيف، تتوفر أيضاً مجموعة كب كيك الهالوين بنكهات نوتيلا أو فانيليا، وهي مزينة بزخارف احتفالية. وهذه الحلوى مصنوعة بطريقة رائعة تعطي شعوراً بالغموض والمتعة بشكل يتناسب مع احتفال الهالوين، وهي متوفرة عبر الإنترنت وبالإضافة لاختيارات محدودة في المتجر.
ليال ذات طابع اسباني
استمتع بحفل فلامنكو أصيل كل ليلة جمعة وسبت في الساعة 7 مساءً في "إينفي" Envy، منتجع : ذا 8 بالم دبي بيتش" (TH8 Palm Dubai Beach). يتميز هذا الحفل الرائع ذو الطابع الإسباني بالتاباس الكلاسيكي والبايلا البحرية والحلويات مثل كريمة كاتالونيا والتشوروس. ويتم الترحيب بالضيوف بالسانجريا ويمكنهم الاختيار من بين ثلاث باقات: المشروبات الغازية (249 درهماً إماراتياً) أو المشروبات المحلية (349 درهماً إماراتياً) أو المشروبات الفاخرة (449 درهماً إماراتياً). ويمكنك الاستمتاع بموسيقى الفلامنكو الحية، والأجواء الأنيقة، والتراس المطل على البحر لقضاء أمسية لا تُنسى مليئة بالمأكولات الإسبانية، والموسيقى النابضة بالحياة، والأجواء الاحتفالية.
حفلة في نهاية هذا الاسبوع
في يوم السبت 2 نوفمبر، تقدم "بلا بلا دبي" (Bla Bla Dubai) مهرجان "ماكس تيب" MIXTAPE للتسعينيات والألفينيات، والذي يضم نجوم العقد الأول من القرن الحادي والعشرين المشهورين "أس كلاب و بيتر آندري وميلاني سي وغاتيس"(Gareth Gates وMelanie C وPeter Andre وS Club)، الذين يحتفلون بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لهم بأغاني ناجحة مثل : "برينغ أت أول باك و دونت ستوب موفين" Bring It All Back و Don't Stop Movin . مهرجان رائع لا يمكنك تفويته.
القهوة والاسترخاء
مع درجات الحرارة الأكثر برودة، يعد "ذا كوفي كلاب" The Coffee Club في "أويسس مول" Oasis Mall مكاناً مثالياً لتناول الإفطار في الهواء الطلق على طريق الشيخ زايد. استمتع بالقهوة الطازجة ومجموعة متنوعة من أطباق الإفطار الكلاسيكية في أجواء خارجية مريحة. تتميز التصميمات الداخلية المريحة للمقهى بجدارية للفنان الإماراتي خالد الجابري، ويمكنك الاستمتاع بالروابط الثقافية الجميلة بين أستراليا والإمارات العربية المتحدة. هذا الموقع التاسع عشر في الإمارات العربية المتحدة الذي يكثر عدد زوّاره يومياً "ذا كوفي كلاب" في دبي وأبو ظبي" يعدّ مكاناً مثالياً للتجمعات العائلية أو لقاءات الأصدقاء أو الاسترخاء بمفردك في عطلة نهاية الأسبوع هذه.
نافذة منبثقة تفاعلية لمحبي السيارات
في يومي 2 و3 نوفمبر، تقدم " ميني ميدل إيست وأجي ام سي" MINI Middle East وAGMC فعالية "ميني -إيفيرسي" (MINI-EVerse)، وهي فعالية تفاعلية ستُقام في"ذا يارد , كونكريت , ألسيركال أفنيو" The Yard، Concrete، Alserkal Avenue. يمكن للزوار تجربة أنماط القيادة الفريدة من "ميني"MINI من خلال سبع غرف لها خصوصية رائعة، وتجذب حواس مختلفة. تشمل الطرازات المميزة "كوبير3-دوور و كونتريمان وميني أكيمان" MINI Aceman وCountryman وCooper 3-door. الفعالية مناسبة للعائلات، وتقدم تجربة متعددة الحواس وقابلة للتصوير على إنستغرام من الساعة 4 مساءً إلى 10 مساءً في 2 نوفمبر، ومن الساعة 10 صباحاً إلى 10 مساءً في 3 نوفمبر. الفعالية مجانية ومفتوحة للجميع.