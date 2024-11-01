استمتع بأفضل الأنشطة في الإمارات من 1 إلى 3 نوفمبر

في يومي 2 و3 نوفمبر، تقدم " ميني ميدل إيست وأجي ام سي" MINI Middle East وAGMC فعالية "ميني -إيفيرسي" (MINI-EVerse)، وهي فعالية تفاعلية ستُقام في"ذا يارد , كونكريت , ألسيركال أفنيو" The Yard، Concrete، Alserkal Avenue. يمكن للزوار تجربة أنماط القيادة الفريدة من "ميني"MINI من خلال سبع غرف لها خصوصية رائعة، وتجذب حواس مختلفة. تشمل الطرازات المميزة "كوبير3-دوور و كونتريمان وميني أكيمان" MINI Aceman وCountryman وCooper 3-door. الفعالية مناسبة للعائلات، وتقدم تجربة متعددة الحواس وقابلة للتصوير على إنستغرام من الساعة 4 مساءً إلى 10 مساءً في 2 نوفمبر، ومن الساعة 10 صباحاً إلى 10 مساءً في 3 نوفمبر. الفعالية مجانية ومفتوحة للجميع.