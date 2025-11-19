استقالة عضو لجنة تحكيم ملكة جمال الكون واتهامات بـ"مهزلة" التصويت

استقال عضو في لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال الكون الـ 74، مشيراً إلى نقص في الشفافية في عملية التصويت. وفي بيان علني، أعلن عمر حرفوش، عازف البيانو والملحن الشهير الذي تمت دعوته للانضمام إلى لجنة التحكيم الرسمية في يوليو من هذا العام، أنه سيمتنع أيضاً عن عزف الموسيقى التي قام بتأليفها للحدث.

أثار حرفوش مخاوف بعد "محادثة غير محترمة" مع راؤول روتشا حول إجراءات التصويت للمسابقة.

وقال حرفوش: "وفقاً للمعلومات المتداولة، تتكون هذه اللجنة غير الرسمية من أفراد لديهم تضارب كبير محتمل في المصالح بسبب بعض العلاقات الشخصية مع بعض المتسابقات، بما في ذلك الشخص المسؤول عن فرز الأصوات وإدارة النتائج، مما يشكل تضارباً إضافياً في المصالح".

وفي سلسلة من القصص المنشورة على حسابه في "إنستغرام"، أوضح حرفوش سبب استقالته من منصبه، قائلاً إنه يرفض أن يكون "جزءاً من هذه المهزلة".

كما أشار إلى أنه أبلغ لجنة ملكة جمال الكون برفضه للاختيار الأولي الذي قال إنه تم في غياب الحكام الثمانية الرسميين، بمن فيهم هو.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.