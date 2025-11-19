استقالة عضو لجنة تحكيم ملكة جمال الكون واتهامات بـ"مهزلة" التصويت

استقال عضو في لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال الكون الـ 74، مشيراً إلى نقص في الشفافية في عملية التصويت. وفي بيان علني، أعلن عمر حرفوش، عازف البيانو والملحن الشهير الذي تمت دعوته للانضمام إلى لجنة التحكيم الرسمية في يوليو من هذا العام، أنه سيمتنع أيضاً عن عزف الموسيقى التي قام بتأليفها للحدث.
أثار حرفوش مخاوف بعد "محادثة غير محترمة" مع راؤول روتشا حول إجراءات التصويت للمسابقة.
وقال حرفوش: "وفقاً للمعلومات المتداولة، تتكون هذه اللجنة غير الرسمية من أفراد لديهم تضارب كبير محتمل في المصالح بسبب بعض العلاقات الشخصية مع بعض المتسابقات، بما في ذلك الشخص المسؤول عن فرز الأصوات وإدارة النتائج، مما يشكل تضارباً إضافياً في المصالح".
وفي سلسلة من القصص المنشورة على حسابه في "إنستغرام"، أوضح حرفوش سبب استقالته من منصبه، قائلاً إنه يرفض أن يكون "جزءاً من هذه المهزلة".
كما أشار إلى أنه أبلغ لجنة ملكة جمال الكون برفضه للاختيار الأولي الذي قال إنه تم في غياب الحكام الثمانية الرسميين، بمن فيهم هو.
ردت منظمة ملكة جمال الكون (MUO)، مؤكدة أن جميع عمليات التحكيم لمسابقة ملكة جمال الكون الـ 74 تظل رسمية وشفافة ومحكومة بالكامل ببروتوكولات المنظمة.
وأوضحت المنظمة أيضاً أن برنامج "ما وراء التاج" (Beyond the Crown Program) يعمل بشكل مستقل ولا يؤثر على عملية تقييم المسابقة.
واعتباراً من الآن، يُمنع عضو لجنة التحكيم السابق من استخدام أو ربط نفسه بأي علامات تجارية أو شعارات أو ألقاب أو ممتلكات مسجلة لملكة جمال الكون. وأشارت المنظمة إلى أن أي استخدام آخر سيعتبر غير مصرح به وقد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية.
بينما تحركت منظمة ملكة جمال الكون لتوضيح الإجراءات، واجهت المسابقة الـ 74 بالفعل سلسلة من الجدل. ففي 4 نوفمبر، قامت المندوبة المكسيكية فاطمة بوش بانسحاب درامي خلال اجتماع بعد تعرضها للانتقاد من قبل مضيف ملكة جمال الكون ناوات إيتساراغريسيل. وفي بث مباشر للحدث، بدا أن نوات ينتقد ملكة جمال المكسيك تحديداً، واصفاً إياها بـ "الغبية" بسبب خلاف حول منشورات ترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبلغت الدراما ذروتها بإقالة نوات إيتساراغريسيل من مسابقة ملكة جمال الكون لهذا العام، المقرر إجراؤها في 21 نوفمبر، بعد حادثته مع ملكة جمال المكسيك. لقد شابت مسابقة هذا العام في تايلاند حالات انسحاب، وتبادلات حادة، ومواجهات بالدموع، مما يؤكد تحديات إدارة الأحداث البارزة تحت المراقبة العالمية المكثفة.
هل تود عنواناً رشيقاً ومميزاً لهذا الخبر؟
انسحاب ملكة جمال الكون: المدير يعتذر بعد أن أثارت ملاحظة 'غبية' ضجة إقالة مسؤول ملكة جمال الكون بعد 'أفعال خبيثة'؛ سيتم اتخاذ إجراءات قانونية انسحاب ملكات الجمال، المضيف يبكي: ماذا حدث في ملكة جمال الكون 2025