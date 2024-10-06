استعدوا للرقص مع"ريكي مارتن" في دبي 14 ديسمبر

كما تعاون مع عدد من النجوم بما في ذلك المغنية وكاتبة الأغاني والممثلة الأمريكية كريستينا أغيليرا (لا أحد يريد أن يكون وحيداً) والمغنية وكاتبة الأغاني والممثلة الإنجليزية جوس ستون (أفضل شيء عني هو أنت).