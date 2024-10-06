استعدوا للرقص مع"ريكي مارتن" في دبي 14 ديسمبر
واحد، اثنان، ثلاثة... حان الوقت للرقص مع "ريكي مارتن" في دبي.
ومن المقرر أن يصعد الفائز بجائزة جرامي على خشبة المسرح في "كوكاكولا أرينا" Coca-Cola Arena في 14 ديسمبر كجزء من جولته العالمية.
ارتدِ حذاء الرقص الخاص بك في هذا الحفل، لأنك سترغب في الانتقال إلى أمثال Livin' La Vida Loca وShe Bangs وVente Pa' Ca. لكن الأمر لا يقتصر على الموسيقى القديمة؛ بل سيتضمن أيضًا مقدمة كهربائية لمواد من ألبومه الأخير.
يُعرف المغني وكاتب الأغاني والممثل البورتوريكي بتنوعه الموسيقي؛ حيث لديه أغاني تتراوح من أنواع موسيقية مثل البوب اللاتيني والرقص والريجايتون إلى السالسا.
إلى جانب الموسيقى، صنع مارتن لنفسه اسمًا كمؤلف. فقد نشر سيرته الذاتية بعنوان "أنا" في عام 2010، والتي أصبحت من أكثر الكتب مبيعًا.
كما تعاون مع عدد من النجوم بما في ذلك المغنية وكاتبة الأغاني والممثلة الأمريكية كريستينا أغيليرا (لا أحد يريد أن يكون وحيداً) والمغنية وكاتبة الأغاني والممثلة الإنجليزية جوس ستون (أفضل شيء عني هو أنت).
تبدأ أسعار التذاكر للعرض من 299 درهماً إماراتياً، وهي متاحة على Platinumlist.net.
وبالإضافة إلى حفل مارتن، تستعد الإمارات العربية المتحدة لاستقبال عدد من الفنانين في الأشهر المقبلة مثل كولد بلاي، ومارتن غاريكس، وبراين آدمز، وأيكون.