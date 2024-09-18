"اختلافات ثقافية"تلغي زفاف "عبدو روزيك"نجم مواقع التواصل الاجتماعي

أعلن "عبدو روزيك"، نجم الإنترنت من طاجيكستان البالغ طوله ثلاثة أقدام والمتسابق السابق في برنامج "Bigg Boss"، أنه ألغى حفل زفافه على "أميرة"، وهي فتاة إماراتية تبلغ من العمر 19 عاماً من الشارقة. كان من المقرر أن يتزوج الاثنان، اللذان تمت خطبتهما في أبريل 2024 في حفل خاص، في 7 يوليو. ومع ذلك، تم تأجيل الزفاف لأنه تزامن مع مباراة الملاكمة بين روزيك و"إيرالي بويكوبيلوف" في "كوكاكولا أرينا".