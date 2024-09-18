"اختلافات ثقافية"تلغي زفاف "عبدو روزيك"نجم مواقع التواصل الاجتماعي
أعلن "عبدو روزيك"، نجم الإنترنت من طاجيكستان البالغ طوله ثلاثة أقدام والمتسابق السابق في برنامج "Bigg Boss"، أنه ألغى حفل زفافه على "أميرة"، وهي فتاة إماراتية تبلغ من العمر 19 عاماً من الشارقة. كان من المقرر أن يتزوج الاثنان، اللذان تمت خطبتهما في أبريل 2024 في حفل خاص، في 7 يوليو. ومع ذلك، تم تأجيل الزفاف لأنه تزامن مع مباراة الملاكمة بين روزيك و"إيرالي بويكوبيلوف" في "كوكاكولا أرينا".
وتحدث روزيك، البالغ من العمر 20 عاماً، مع صحيفة خليج تايمز عن القرار الصعب وراء إلغاء الزفاف، مشيراً إلى الاختلافات الثقافية التي أصبحت واضحة بمرور الوقت.
وقال روزيك في بيان له: "يؤسفني أن أعلن أنني ألغيت حفل زفافي. مع تطور علاقتنا، ظهرت لنا بعض الاختلافات الثقافية التي أدت في النهاية إلى هذا القرار. أنا أعد من أصحاب الهمم، وهذا يجلب تحديات في الحياة اليومية. ويتطلب الأمر شريكاً يتمتع بالمرونة العقلية والقوة الكافية للتعامل معي في هذه الرحلة".
بعد التغلب على كساح الطفولة واكتساب الشهرة من خلال الغناء ومباريات فنون القتال المختلطة التي انتشرت على نطاق واسع ضد "هاسبولا ماجوميدوف"، أكد روزيك على أهمية البقاء على طبيعته. "أدين بالكثير من نجاحي لتقبلي لذاتي. أنا ممتن إلى الأبد لصحتي ولدعمكم جميعاً وذلك هو ما ساعدني في أن أصبح ما أنا عليه اليوم".
وعلى الرغم من العبء الذي يحمله إلغاء حفل الزفاف، لا يزال روزيك متفائلاً بالمستقبل. وأضاف: "أثق في أن الحب سيجدني مرة أخرى عندما يحين الوقت المناسب"، موجهاً الشكر إلى معجبيه على دعمهم.
وفي وقت سابق، كشف روزيك لصحيفة "خليج تايمز" عن كيفية لقائه بأميرة في فبراير في مطعم "سيبرياني دولشي" بدبي مول.
روزيك يحمل التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولديه عدد متابعين يزيد عن 8.2 مليون شخص على إنستغرام. وبدأ روزيك بكسب أقل من 2 درهم في اليوم، حيث كان يغني في أحد البازارات المحلية في طاجيكستان، ثم ارتقى إلى أن أصبح مؤثراً مشهوراً.