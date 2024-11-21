احتفل بالعيد الوطني الإماراتي مع فعاليات عائلية مميزة في نهاية الأسبوع
هل ترغب في قضاء عطلة قصيرة؟ حسناً، هناك عطلة ستقام في الإمارات العربية المتحدة في أوائل الشهر المقبل، وهي عطلة اليوم الوطني المعروف الآن بعيد الاتحاد، يصادف يوم 2 ديسمبر من كل عام، وهو الوقت الذي نحتفل فيه بالدولة وتأسيسها.
ومن المحتمل أيضاً أن نحصل على عطلة نهاية أسبوع طويلة، من السبت 30 نوفمبر إلى الثلاثاء 3 ديسمبر. وهذا يعني أنه حان الوقت للبحث عن أشياء يمكن للعائلة بأكملها الاستمتاع بها.
سواء كنت في مزاج للرقص أو إذا كانت قطارات الملاهي هي المفضلة لديك، فإليك بعض الأشياء الممتعة التي يمكنك تجربتها.
البس حذاء الرقص وانطلق
نداء إلى كل من يحب الحركة والرقص! استمتع بإيقاعاتك المفضلة في "زيرو غرافتي" Zero Gravity في 30 نوفمبر و1 ديسمبر عندما ترتفع الستائر لأول مهرجان بوليوود في الشرق الأوسط، والمعروف أيضاً باسم مهرجان"أي كيه إس" AKS للرقص. سيحضر اليوم الأول مُنسّقي الأغاني بما في ذلك "مانوج و راهول وهارري و جوتام و بيتز و أسي" Ace وBeatz وGautam وHarry وRahul وManoj إلى المنصة بينما سيركّز اليوم الثاني على موسيقى التكنولوجيا الهندية.
من سيشارك في القائمة؟
عدد من الفنانين الدوليين والمحليين بما في ذلك 13UXZ وBasspatch (كندا) وBuddha وKV5 وSartek (الهند).
ماذا يمكننا أن نقول سوى: ارفعوا أصواتكم!
100 درهم (تذكرة يوم واحد)؛ 150 درهم (تذكرة يومين) من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، من الساعة 9 مساءً إلى 3 صباحاً، دبي مارينا. التذاكر متوفرة على Platinumlist.
للاطلاع على الحفلات الموسيقية الأخرى التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة في الأشهر القليلة المقبلة، انقر هنا.
اطبخوا وأبدعوا، أيها الصغار!
هل لديك طاهٍ ماهر صغير في المنزل؟ اطلب منه أن يعد لك وجبة شهية، سيكون مُعَداً بشكل جيد بعد دورة طهي في مطعم "شفيلي" Shvili أو "أوستيريا ماريو" Osteria Mario. في مطعم "شيفلي" Shvili، المعروف بأطباقه الإيطالية، سيتعلمون كيفية صنع أطباق مثل بيتزا علم الإمارات العربية المتحدة. وفي المطعم الجورجي "أوستيريا ماريو" Osteria Mario، سيتعلمون سر صنع فطيرة الخاتشابوري بعلم الإمارات العربية المتحدة.
مجاني (للأطفال عندما يتناول الآباء الطعام هنا). من 3 نوفمبر إلى 3 ديسمبر. في جميع مواقع الإمارات العربية المتحدة.
القفز في الماء
إذا كنت من محبي السباحة في الماء، فإن هذه الجلسة ستكون ممتعة للغاية. يقدم "تاباسيك دبي" Tapasake Dubai تجربة سباحة لليلة واحدة فقط في أطول مسبح معلق في الإمارات العربية المتحدة في اليوم الوطني هذا العام. يقع المُسطّح المائي على ارتفاع 100 متر فوق المدينة، وبإطلالة على بعض المناظر الرائعة. بمجرد أن تشعر بالجوع، اطلب لنفسك وجبة خفيفة من قائمة الطعام الانتقائية بينما تتناول أطباقاً ممزوجة بأجواء يابانية مميزة، واسترخِ على أنغام الموسيقى الحية من الدي جي واستفد من جميع الفرص الرائعة.
200 درهم (منها 100 درهم يمكن استردادها مقابل الطعام والمشروبات). 2 ديسمبر، من الساعة 8 مساءً حتى منتصف الليل. زعبيل ذا لينك.
استمتع بالرفاهية
ستغادر المكان وقد استرجعت طاقتك في نهاية هذا الاحتفال. يحتفي سبا جيرلان في ون آند أونلي جزيرة النخلة بالعلم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال علاجات خاصة مستوحاة من ألوانه، تبدأ رحلة الفرح بتقشير الجسم باستخدام مقشر الحليب مع مسحوق الأرز. يتبع ذلك تدليك منشط باستخدام فقاعات الثلج الخضراء لتعزيز مستويات الطاقة وتخفيف توتر العضلات، تختتم الجلسة بعلاج " زهرة الأوركيد السوداء النهائي لعكس علامات التقدم في العمر" Ultimate Black Orchid Age Reverse Treatment، المُصمّم للحفاظ على نضارة البشرة لمدة طويلة.
أنت مدعو لتناول الشاي…
في "أيليا" Aelia، يمكنك الاستمتاع ببعض المشروبات والمخبوزات اللذيذة أثناء استرخائك في أجواء مريحة مع نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف، ومن بين الأشياء التي ستتمكن من تجربتها السندويشات والمعجنات اللذيذة، بما في ذلك أطول عرض للحلويات في الشرق الأوسط، كعكة خاصة باليوم الوطني. وهناك أيضاً احتساء الشاي المستوحى من الإمارات العربية المتحدة . لذا اصطحب صديقاً لتناول الشاي والمحادثة، فهذه هي أفضل طريقة لقضاء اليوم.
245 درهماً إماراتياً (شخص واحد)؛ 399 درهماً (شخصين). 28 نوفمبر - 3 ديسمبر، 4 مساءً - 7 مساءً. زعبيل الرابط.
قم برحلة ممتعة
سيستمتع الصغار بمعارض "أولي أولي"OliOli التجريبية، وخاصة فعالية اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تسمى "بلي باك الإمارات" Playback UAE. تقام فعالية "بلي باك الإمارات" Playback UAE في عطلات نهاية الأسبوع في شهر نوفمبر والعطلات الرسمية لليوم الوطني، وهي تجربة غامرة تحتفي بالمتعة الخالدة لألعاب الطفولة مع تكريم التراث الثقافي الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ماذا يعني هذا؟ هناك ألعاب كلاسيكية ومنشآت تفاعلية للتفاعل معها.
من 45 درهماً إماراتياً. من 29 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، من الساعة 10 صباحاً إلى 9 مساءً. القوز.
وجبة إفطار للأبطال
ابدأ يومك بتناول وجبة إفطار رائعة في مقهى دي بالما، الذي يقدم قائمة طعام محددة مستوحاة من ألوان علم الإمارات العربية المتحدة. وتتضمن القائمة المشتركة المقبلات والفلافل والمعجنات الذهبية والكسكس وغيره.
200 درهم (لشخصين). من 2 إلى 8 ديسمبر، من الساعة 8 صباحاً حتى الظهر. نخلة جميرا وميناء خور دبي.
موشن جيت دبي
من الأفضل قضاء وقت الفراغ مع العائلة أو الأصدقاء، وقد جعلت هذه الحديقة الترفيهية المليئة بالألعاب وقت اللعب أسهل. خلال العطلات، هناك عرض خاص على التذاكر، يمكنك شراء ثلاث تذاكر والحصول على واحدة مجاناً، بالإضافة إلى ذلك ستكون هناك عروض رقص "أيالا" Ayala الحية يومياً (من 28 نوفمبر إلى 4 ديسمبر)، والالتقاء بشخصياتك المفضلة، والكثير من المرح. لذا استعد للركوب والصراخ؛ فهناك 29 لعبة جذابة للاختيار من بينها بما في ذلك " أندر ورلد 4 دي و ناو يو سي مي : هاي رولير" Now You See Me: High Roller وUnderworld 4D، حيث ينخرط مصاصو الدماء والذئاب في معركة ملحمية، تنبض بالحياة من خلال تأثيرات متعددة الحواس.
221.25 درهماً إماراتياً (للشخص الواحد عبر الإنترنت). من 28 نوفمبر إلى 4 ديسمبر، من الساعة 11 صباحاً إلى 8 مساءً. دبي باركس آند ريزورتس.
شاهد الألعاب النارية
هل يعجبك مشهد إضاءة السماء بألوان مختلفة؟ نحن أيضاً، هذه المرة ستشهد واجهة ياس باي البحرية وياس مارينا مجموعة كبيرة من الألعاب النارية في السماء، حتى تتمكن العائلة بأكملها من الاستمتاع بعرض سمائي جميل.
مجاناً 2 ديسمبر، الساعة 9 مساءً، الواجهة البحرية لخليج ياس وياس مارينا، أبوظبي.