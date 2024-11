احتفل بالعيد الوطني الإماراتي مع فعاليات عائلية مميزة في نهاية الأسبوع

من الأفضل قضاء وقت الفراغ مع العائلة أو الأصدقاء، وقد جعلت هذه الحديقة الترفيهية المليئة بالألعاب وقت اللعب أسهل. خلال العطلات، هناك عرض خاص على التذاكر، يمكنك شراء ثلاث تذاكر والحصول على واحدة مجاناً، بالإضافة إلى ذلك ستكون هناك عروض رقص "أيالا" Ayala الحية يومياً (من 28 نوفمبر إلى 4 ديسمبر)، والالتقاء بشخصياتك المفضلة، والكثير من المرح. لذا استعد للركوب والصراخ؛ فهناك 29 لعبة جذابة للاختيار من بينها بما في ذلك " أندر ورلد 4 دي و ناو يو سي مي : هاي رولير" Now You See Me: High Roller وUnderworld 4D، حيث ينخرط مصاصو الدماء والذئاب في معركة ملحمية، تنبض بالحياة من خلال تأثيرات متعددة الحواس.

221.25 درهماً إماراتياً (للشخص الواحد عبر الإنترنت). من 28 نوفمبر إلى 4 ديسمبر، من الساعة 11 صباحاً إلى 8 مساءً. دبي باركس آند ريزورتس.

شاهد الألعاب النارية