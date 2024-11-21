احتفل بالعيد الوطني الإماراتي مع فعاليات عائلية مميزة في نهاية الأسبوع

هل ترغب في قضاء عطلة قصيرة؟ حسناً، هناك عطلة ستقام في الإمارات العربية المتحدة في أوائل الشهر المقبل، وهي عطلة اليوم الوطني المعروف الآن بعيد الاتحاد، يصادف يوم 2 ديسمبر من كل عام، وهو الوقت الذي نحتفل فيه بالدولة وتأسيسها.

ومن المحتمل أيضاً أن نحصل على عطلة نهاية أسبوع طويلة، من السبت 30 نوفمبر إلى الثلاثاء 3 ديسمبر. وهذا يعني أنه حان الوقت للبحث عن أشياء يمكن للعائلة بأكملها الاستمتاع بها.

سواء كنت في مزاج للرقص أو إذا كانت قطارات الملاهي هي المفضلة لديك، فإليك بعض الأشياء الممتعة التي يمكنك تجربتها.

البس حذاء الرقص وانطلق

نداء إلى كل من يحب الحركة والرقص! استمتع بإيقاعاتك المفضلة في "زيرو غرافتي" Zero Gravity في 30 نوفمبر و1 ديسمبر عندما ترتفع الستائر لأول مهرجان بوليوود في الشرق الأوسط، والمعروف أيضاً باسم مهرجان"أي كيه إس" AKS للرقص. سيحضر اليوم الأول مُنسّقي الأغاني بما في ذلك "مانوج و راهول وهارري و جوتام و بيتز و أسي" Ace وBeatz وGautam وHarry وRahul وManoj إلى المنصة بينما سيركّز اليوم الثاني على موسيقى التكنولوجيا الهندية.

من سيشارك في القائمة؟

عدد من الفنانين الدوليين والمحليين بما في ذلك 13UXZ وBasspatch (كندا) وBuddha وKV5 وSartek (الهند).

ماذا يمكننا أن نقول سوى: ارفعوا أصواتكم!

100 درهم (تذكرة يوم واحد)؛ 150 درهم (تذكرة يومين) من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، من الساعة 9 مساءً إلى 3 صباحاً، دبي مارينا. التذاكر متوفرة على Platinumlist.

للاطلاع على الحفلات الموسيقية الأخرى التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة في الأشهر القليلة المقبلة، انقر هنا.

اطبخوا وأبدعوا، أيها الصغار!