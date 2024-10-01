احتفال فريق "بونيين سيلفان 1"بمرور عامين على الفيلم

فيلم "بونيين سيلفان" باللغة التاميلية، الذي أخرجه المخرج الأسطوري "ماني راتنام"، حقق نجاحاً كبيراً في ولاية تاميل نادو وكذلك لدى التاميليين في دول المهجر. كان الفيلم مستوحى من رواية خيالية كتبها "كالكيثي كريشنامورثي"، والتي استندت بدورها إلى حياة الإمبراطور الشهير "راجاراجا الأول" من إمبراطورية "تشولا". وقد حقق الفيلم أيضاً نجاحاً جيداً في النسخ المدبلجة باللغة الهندية والتيلوغو والكندية في جميع أنحاء الهند.