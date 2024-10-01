احتفال فريق "بونيين سيلفان 1"بمرور عامين على الفيلم
بعد مرور عامين على إصدار الفيلم الملحمي التاريخي "بونيين سيلفان - 1" (Ponniyin Selvan -1) للمخرج "ماني راتنام"، الذي شارك فيه كل من "فيكرام" و"أيشواريا راي باتشان"، قامت الممثلة "سوبهيتا دلهيبالا" بمشاركة صورة جماعية للفريق مع المعجبين.
يظهر في الصورة "فيكرام" و"أيشواريا راي باتشان" و"سوبهيتا" و"تريشا كريشنان" وآخرون وهم يقفون معاً.
وعلقت "سوبهيتا" على الصورة قائلة: "سأخبر أولادي أن هؤلاء هم أبطالنا الخارقون. لقد مرت سنتان على فيلم "بونينيين سيلفان 1"."
تفاعل المعجبون بشكل كبير مع المنشور في التعليقات، حيث كتب أحد المستخدمين: "عيد سعيد لعامين على هذا الفيلم الملحمي." وعلق آخر: "أفضل فيلم على الإطلاق."
فيلم "بونيين سيلفان" باللغة التاميلية، الذي أخرجه المخرج الأسطوري "ماني راتنام"، حقق نجاحاً كبيراً في ولاية تاميل نادو وكذلك لدى التاميليين في دول المهجر. كان الفيلم مستوحى من رواية خيالية كتبها "كالكيثي كريشنامورثي"، والتي استندت بدورها إلى حياة الإمبراطور الشهير "راجاراجا الأول" من إمبراطورية "تشولا". وقد حقق الفيلم أيضاً نجاحاً جيداً في النسخ المدبلجة باللغة الهندية والتيلوغو والكندية في جميع أنحاء الهند.
حصلت "آيشواريا" مؤخراً على جائزة أفضل ممثلة رئيسية (للنقاد) في أحدث نسخة من جوائز جنوب الهند الدولية للأفلام (سيما) 2024 بفضل أدائها المتميز في فيلم "بونيين سيلفان 2" للمخرج "ماني راتنام".
كما حصل زميلها في البطولة تشيان فيكرام على جائزة أفضل ممثل (تاميل) في حفل توزيع جوائز (سيما) 2024.
يُعد فيلم "بونيين سيلفان 2"، من إخراج "ماني راتنام"، هو التكملة للفيلم الذي صدر في عام 2022. وقد كان صوت الروائي في الفيلم للممثل "كمال حسن". وقد قام الملحن الموسيقي الحائز على جائزة الأوسكار، "ايه آر رحمان"، بتأليف موسيقى الفيلم.