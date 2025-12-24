احتفالات عيد الميلاد في دبي: 10 وجهات ساحرة للقاء "سانتا كلوز"
يظهر زائر مألوف للغاية في جميع أنحاء دبي خلال هذا الموسم الاحتفالي. إذا كنت ترغب في عيد ميلاد مبهج، فليس هناك طريقة أفضل للاحتفال من اصطحاب العائلة بأكملها لمقابلة سانتا!
تضفي الوجهات الترفيهية ومراكز التسوق والمطاعم في المدينة أجواءً من المرح على الموسم من خلال دعوة شخصية عيد الميلاد المحبوبة لإدخال البهجة على حياة الأطفال. سيكون "سانتا كلوز" متاحاً للقاء العائلات في جميع أنحاء دبي، مما يساعد في صنع ذكريات لا تُنسى للصغار.
من الكهوف المريحة إلى بلاد العجائب الشتوية في المجمعات الترفيهية، إليكم بعض الأماكن في المدينة حيث يمكن لأطفالكم ولكم أيضاً! لقاء السيد "كلوز" العجوز وتحيته.
1. ذا غروتو
أصبح "كهف سانتا"، وهو ركن أساسي محبوب في عيد الميلاد بدبي، متاحاً الآن في مسرح "نيو كوفنت غاردن" في مول الإمارات. يمكن للأطفال مقابلة سانتا والحصول على هدية منه (متضمنة في سعر التذكرة)، بالإضافة إلى التجول في عدة غرف ذات طابع خاص وخوض تحديات عيد الميلاد قبل اللقاء. يمكن للعائلات التقاط الصور ومقاطع الفيديو أثناء اللقاء، أو يمكنهم شراء صورة احترافية بعد ذلك.
2. سكي دبي
هذه الوجهة الثلجية الشهيرة في مول الإمارات لديها "سانتا" خاص بها! هناك خيارات متنوعة للاختيار من بينها بأسعار مختلفة. يمكنك إجراء لقاء وتحية مع العائلة بأكملها، والحصول على شوكولاتة ساخنة مجانية، وهدايا من سانتا، وغير ذلك الكثير.
3. مدينة إكسبو دبي
ستستضيف ساحة الوصل في مدينة إكسبو دبي لقاءً وتحية مع سانتا كلوز، ويستمر ذلك حتى 31 ديسمبر. يأتي هذا كجزء من "مدينة الشتاء"، وهي تجربة كاملة صُممت لتستمتع العائلات بالموسم.
4. وافي وينتر وندرلاند
تعد تجربة سانتا في وافي سيتي مول بتجربة ساحرة لجميع أفراد العائلة! تشمل التذكرة لقاءً وتحية مع سانتا، وشوكولاتة ساخنة مجانية ومشروبات أخرى، وصورة مؤطرة والمزيد.
5. ذا وينتر ديستريكت
عاد هذا السوق الشتوي الاحتفالي المجاني، وهذه المرة في أبراج الإمارات بالقرب من متحف المستقبل. بصرف النظر عن الترفيه الحي وورش العمل الممتعة والألعاب، سيكون هناك أيضاً "كهف سانتا" للصغار.
6. ريفرلاند
ينشر سانتا كلوز البهجة في "دبي باركس آند ريزورتس"، التي تحولت بدورها إلى بلاد عجائب شتوية لهذا الموسم. في ريفرلاند دبي، يمكن للعائلات مشاهدة عروض ذات طابع خاص بعيد الميلاد مثل "كسارة البندق" و"ثلج في الصحراء". كما سيضم موكب "The Magic We Share" راقصين وأكروبات وأزياء مضيئة وظهوراً مهيباً لسانتا نفسه.
7. موشنجيت
تضم هذه الحديقة المستوحاة من هوليوود شجرة عيد ميلاد مذهلة يبلغ ارتفاعها 14 متراً عند المدخل مباشرة، وتعمل كخلفية للقاء وتحية سانتا. يمكنك أيضاً مشاهدة موكب هناك — "قرية العجائب" — يضم شخصيات من أفلام محبوبة مثل "شريك" و"كيف تروض تنينك".
8. ذا جرين بلانيت
داخل مطعم "JNGL" في "ذا غرين بلانيت"، يمكن للأطفال العثور على كهف سانتا المريح، حيث لا يمكنهم مقابلة سانتا فحسب، بل يمكنهم أيضاً المشاركة في جلسات صنع الكوكيز. وسيكون "صندوق رسائل سانتا" مفتوحاً لاستقبال الرسائل، حيث يمكن للأطفال كتابة أمنياتهم ووضع رسائلهم فيه. سيتم اختيار أمنية محظوظة واحدة وتحقيقها يوم الأربعاء 31 ديسمبر.
9. وايلد وادي ووتر بارك
هذا ليس "سانتا" التقليدي المعتاد. في هذا الموسم الاحتفالي، يمكن لزوار حديقة وايلد وادي المائية مشاهدة "سانتا" وهو يمارس ركوب الأمواج، من الإثنين 15 ديسمبر إلى الإثنين 5 يناير. اصطحب عائلتك لرؤيته وهو يستعرض مهاراته على الماء! كما يمكنك أيضاً رؤيته في مناطق أخرى من الحديقة، حيث من المقرر أن يظهر بشكل خاص طوال الموسم.
10. ريال مدريد وورلد
وبالحديث عن شخصيات "كلوز" غير التقليدية، تستضيف "ريال مدريد ورلد" عرضاً خاصاً لـ "سانتا فري ستايل" الذي بدلاً من الزي الأحمر المعتاد، يرتدي طقم الفريق الأزرق بالكامل. يمكن للعائلات مقابلته والتقاط الصور، والاستمتاع أيضاً باحتفالات عيد الميلاد الأخرى في الوجهة، والتي تشمل عروض كرة القدم الاستعراضية، والفقرات الأكروباتية والمزيد.