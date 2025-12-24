احتفالات عيد الميلاد في دبي: 10 وجهات ساحرة للقاء "سانتا كلوز"

أصبح "كهف سانتا"، وهو ركن أساسي محبوب في عيد الميلاد بدبي، متاحاً الآن في مسرح "نيو كوفنت غاردن" في مول الإمارات. يمكن للأطفال مقابلة سانتا والحصول على هدية منه (متضمنة في سعر التذكرة)، بالإضافة إلى التجول في عدة غرف ذات طابع خاص وخوض تحديات عيد الميلاد قبل اللقاء. يمكن للعائلات التقاط الصور ومقاطع الفيديو أثناء اللقاء، أو يمكنهم شراء صورة احترافية بعد ذلك.