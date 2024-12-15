احتفالات رأس السنة في دبي: تجارب فريدة وأماكن مميزة

ما معنى الحياة دون خوض بعض المغامرات؟ استمتع برحلة أليس وبلاد العجائب عندما تزور حفل رأس السنة الجديد على سطح فندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي. ستجد أفقًا ساحرًا وألعابًا نارية في برج خليفة تزيد من إشراق المكان، ولكن ركّز على الحفل أيضًا؛ فمن المؤكد أنه سيكون مليئًا بالإثارة. يوجد دي جي على السطح وترفيه حي بما في ذلك راقصو النار على الأرض. وللوجبات الخفيفة، يمكنك تجربة كعكة البريوش من هاتر، وتارتار واغيو على طريقة بلاد العجائب، وأرانسيني الفطر البري من بلاد العجائب. سيمنحك هذا الحفل أيضًا قسيمة هدايا بقيمة 150 درهمًا إماراتيًا لعلاج سبا، يمكن استردادها في يناير. إذا لم تكن هذه طريقة ممتعة لبدء عامك الجديد، فنحن لا نعرف ما هي.