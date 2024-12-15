احتفالات رأس السنة في دبي: تجارب فريدة وأماكن مميزة
هل تريد توديع عام 2024 والترحيب بالعام الجديد بليلة لا تُنسى؟ بالطبع، في دبي، لديك عدد من الخيارات. ولكن إذا كنت من محبي الأمسيات الفاخرة (ولا تمانع في السعر الباهظ الذي قد يصاحب أفضل الخيارات)، فاقرأ ما يلي. إليك بعض الطرق الممتعة لجعل الحدث ذكرى لا تُنسى.
العرض الكبير
إذا كنت تريد خلفية رائعة لحفلة رأس السنة الجديدة، فلا تبحث أبعد من Birds Dubai، الذي سيمنحك مقاعد في الصف الأمامي لمشاهدة الألعاب النارية في برج خليفة. هناك مزيج آسيوي في القائمة إلى جانب المشروبات والحلويات المصنوعة خصيصًا. وبينما تنتظر العرض الكبير، يمكنك الاستمتاع بحدث آخر رائع مع الألعاب البهلوانية والعروض المسرحية والموسيقى الحية. ومع اقتراب منتصف الليل، سترفع أكوابك (وربما الكاميرا الخاصة بك) لتكريم العام المقبل.
من 3000 درهم إلى 10000 درهم للضيف الواحد. من الساعة 7 مساءً فصاعدًا. وسط مدينة دبي. الطابق 63، العنوان وسط المدينة. Reservations@birdsdxb.com
بدأت اللعبة!
لم تلعب شيئًا كهذا من قبل. ستحصل لعبة Jenga على مظهر معزز، ونحن هنا من أجل ذلك. يقدم مطعم Yakiniku الياباني في دبي لعبة Wagyu Jenga (يُطلب الحجز والدفع المسبق). كيف تعمل ليلة اللعبة هذه؟ تشبه إلى حد كبير لعبة jenga العادية باستثناء وجود كتل من لحم البقر الياباني A5 Kuroge wagyu الفاخر. عندما يحين دورك، اسحب قطعة وقم بشويها على الطاولة حسب رغبتك. لن تتمكن من تناول هذا الجبل من اللحوم فقط. من أطباق Yakiniku إلى سوشي Wagyu و Wagyu gyozas، هناك الكثير في القائمة. أو يمكنك الاعتماد على اختيار الشيف وتجربة قائمة العطلة المكونة من خمسة أطباق لشخصين في Akabeko مقابل 900 درهم.
950 درهمًا إماراتيًا (واغيو جينجا). من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 4 عصرًا ومن الساعة 6 مساءً إلى الساعة 11 مساءً. نخلة جميرا. للحجز، يُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى hello@akabeko.ae.
انضم إلى حفلة Mad Hatter
ما معنى الحياة دون خوض بعض المغامرات؟ استمتع برحلة أليس وبلاد العجائب عندما تزور حفل رأس السنة الجديد على سطح فندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي. ستجد أفقًا ساحرًا وألعابًا نارية في برج خليفة تزيد من إشراق المكان، ولكن ركّز على الحفل أيضًا؛ فمن المؤكد أنه سيكون مليئًا بالإثارة. يوجد دي جي على السطح وترفيه حي بما في ذلك راقصو النار على الأرض. وللوجبات الخفيفة، يمكنك تجربة كعكة البريوش من هاتر، وتارتار واغيو على طريقة بلاد العجائب، وأرانسيني الفطر البري من بلاد العجائب. سيمنحك هذا الحفل أيضًا قسيمة هدايا بقيمة 150 درهمًا إماراتيًا لعلاج سبا، يمكن استردادها في يناير. إذا لم تكن هذه طريقة ممتعة لبدء عامك الجديد، فنحن لا نعرف ما هي.
1000 درهم (الحد الأدنى للإنفاق للشخص الواحد). من الساعة 8:30 مساءً حتى 3 صباحًا. سانت تروب، والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي. 04 515 9800.
نكهات البحر
هل تحب المأكولات البحرية؟ احجز مكانك في ابن البحر (في نخلة جميرا أو منتجع خور دبي). إنه احتفال بالنكهات الشرق أوسطية الجريئة، ودي جي حي ومقاعد الصف الأمامي للألعاب النارية المبهرة في دبي. قائمة الطعام المحددة في مطعم Bib Gourmand الفائز بجائزة دليل ميشلان دبي لعامي 2022 و2023 هي لحن من النكهات؛ تشمل مجموعة Cold Bait الحمص الكريمي والمتبل المدخن والفتوش المقرمش. بالنسبة لـ Hot Bait، تشمل أبرز الأطباق الحبار المقرمش والبطاطا الساخنة، وهو طبق كلاسيكي مريح. يتضمن الطبق الرئيسي عروضًا مثل الجمبري الجامبو البروفنسي والسلطان إبراهيم. ستستمر الليلة مع الآيس كريم العربي الكريمي، يليه البطيخ الطازج لتطهير الحنك قبل بدء العد التنازلي.
من 700 درهم (المشروبات الغازية). من الساعة 8.30 صباحًا حتى 2 صباحًا (نخلة جميرا)؛ من الساعة 12 ظهرًا حتى 3 صباحًا (خور دبي). 04-553957.
استخدم نجمك السينمائي الداخلي
هل أنت في مزاج للشهرة والثروة وكل ما يرتبط بها؟ انحني احترامًا لحضور حفل عشاء السجادة الحمراء في ليلة رأس السنة الجديدة في سيينا، والذي سيتمتع بكل بريق وجاذبية حدث في هوليوود. هناك سجادة حمراء يمكنك المشي عليها والتوقف لالتقاط الصور. توجد أضواء سائلة على السقف ستشعر وكأنها أضواء كاشفة تتبع أصابع قدميك. توجد محطات طهي حية وبوفيه مفتوح يضم أطباق البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك البايلا بالمأكولات البحرية ورولاد لحم الضأن. تذوق بعض الحلويات المعروضة هنا أيضًا - هناك مصاصات التيراميسو والكعك. لذيذ.
من 1700 إلى 2500 درهم للشخص الواحد. من الساعة 9 مساءً. مبنى زها حديد. 04 350 5888.
تحقق من هذا الحفل
الجميع يغني، الجميع يرقص... سنحتفل، سنستمتع بالحفلات، سنستمتع بالحفلات، سنستمتع بالحفلات إلى الأبد ... أو على الأقل طوال الليل مع ليونيل ريتشي. سيعزف الأسطورة في أتلانتس النخلة على سطح خارجي مُصمم خصيصًا في ليلة رأس السنة الجديدة. سيكون موضوع المساء هو سحر برودواي (مما يعني أنه يمكنك ارتداء ملابس أنيقة للغاية) والاستمتاع ليس فقط بجميع أغاني ريتشي المفضلة لديك - مثل Hello وEasy - ولكن أيضًا بعروض الألعاب النارية المذهلة والترفيه المتجول. هل تريد أن تجعل الأمور مميزة للغاية؟ احصل على أحد أجنحة Vip Sky العشرين، والتي ستمنحك خادمًا خاصًا وإطلالات مذهلة على الترفيه.
من 4,500 (بريميوم). تفتح الأبواب الساعة 6 مساءً. فندق بالم جميرا 04 426 0000.