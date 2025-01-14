اتجاهات التصميم الداخلي 2025: ألوان وأثاث سيغير منازلنا

يشهد عام 2025 عودة درجات اللون البني الشوكولاتي الدافئة، التي تذكرنا بموس الموكا الغني. هذا اللون أكثر تنوعاً ممّا قد يتخيله المرء، فهو يعمل كقاعدة محايدة بينما يترك انطباعاً جريئاً أيضاً. مثالي للمساحات الداكنة الأكثر كآبة مع الحد الأدنى من الضوء الطبيعي، يعد اللون البني الشوكولاتي بديلاً ممتازاً للرمادي الفحمي. بالنسبة لأولئك الذين يترددون في استخدام هذا اللون بشكل كامل، فكروا في دمج هذا اللون من خلال الجدران المميزة، أو الأثاث المميز، أو العناصر الزخرفية الأصغر مثل الوسائد والبطانيات. إنه لون يوفر سحراً خالداً مع لمسة معاصرة.