"إينا" تتألق بجمهور الإمارات وتعيد إحياء أغنية نانسي عجرم

وتحدثت عن لقائها الأول مع موسيقى "أفرو-هاوس" العربية في مقهى بباريس، حيث شاركت في جلسة مرتجلة مع دي جي يمزج بين الأصوات العربية وإيقاعات الأفرو-هاوس، مما ألهمها لتسجيل تعاون جديد مع نانسي عجرم، حيث تقوم حالياً بتعلم كلمات الأغاني العربية بصعوبة لكنها تفعل ذلك بحب.

وعن تعاونها مع شون بول، أوضحت أن أغنية "Let It Talk To Me" هي تعاونها الثاني معه، بعد أغنية "Up" التي أنتجاها خلال جائحة كورونا دون لقاء مباشر، لكنها التقت به أخيراً في مهرجان بهلسنكي حيث أديا الأغنية معاً لأول مرة.

كما أشادت بدعم مجتمع الموسيقى الإلكترونية لمسيرتها، خاصة من دي جي مثل R3HAB وألوك وتيمي ترومبيت وتوجامو، مؤكدة أن الوقت قد حان لتصعد أصوات النساء في هذا المجال، ومشيدة بالمواهب النسائية الصاعدة في الشرق الأوسط.

وعن خططها المستقبلية، قالت إنها لا تعرف ما سيحدث غداً لكنها ترغب في الاستمرار في فعل ما تحب، معبرة عن شوقها لأداء حفلات في الهند وأستراليا، وأن الموسيقى بالنسبة لها هي اتصال وطاقة فريدة تعبّر عن الحب والفرح والتآلف.