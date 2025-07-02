"إينا" تتألق بجمهور الإمارات وتعيد إحياء أغنية نانسي عجرم

المغنية الرومانية إينا تتحدث عن معجبيها في الإمارات، وموسيقى "أفرو-هاوس" العربية، وتعاونها على إعادة تقديم أغنية لنانسي عجرم

في ظل ازدهار مهرجانات الموسيقى الإلكترونية والهاوس في الخليج، تكشف النجمة الرومانية العالمية إينا عن حبها لمعجبيها العرب، وأحلامها بالتعاون مع منسقات الموسيقى الإقليميات، ولماذا تتعلم كلمات الأغاني العربية عن ظهر قلب.

قالت إينا، التي اشتهرت بأغانيها النابضة بالحيوية التي تشعل الحفلات من إيبيزا إلى البلقان، إنها الآن تركز على الشرق الأوسط. وبعد نجاح تعاونها الأخير مع الفنان شون بول في أغنية "Let It Talk To Me"، التقت بنا عبر تطبيق زووم بين جولاتها في النمسا وتركيا، وكانت تنضح بالطاقة نفسها التي تظهر في حفلاتها وأغانيها المصورة.

وعن كيفية حفاظها على هذه الحيوية أثناء جولاتها، ضحكت قائلة: "أعتقد أنني وُلدت هكذا. لو رأيت والدتي، لفهمتِ. النساء في عائلتي كلهن مليئات بالطاقة، أما الرجال فهم أكثر خجلاً."

وأضافت أن معجبيها العرب يحتلون "أفضل ثلاثة أماكن في العالم" من حيث الحماس، مشيرة إلى تفاعلهم الكبير في حفلاتها، حيث يرقصون ويغنون ويرفعون أعلامهم، مما يخلق رابطاً خاصاً بينهما.