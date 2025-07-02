"إينا" تتألق بجمهور الإمارات وتعيد إحياء أغنية نانسي عجرم

في ظل ازدهار مهرجانات الموسيقى الإلكترونية والهاوس في الخليج، تكشف النجمة الرومانية العالمية إينا عن حبها لمعجبيها العرب، وأحلامها بالتعاون مع منسقات الموسيقى الإقليميات، ولماذا تتعلم كلمات الأغاني العربية عن ظهر قلب.
قالت إينا، التي اشتهرت بأغانيها النابضة بالحيوية التي تشعل الحفلات من إيبيزا إلى البلقان، إنها الآن تركز على الشرق الأوسط. وبعد نجاح تعاونها الأخير مع الفنان شون بول في أغنية "Let It Talk To Me"، التقت بنا عبر تطبيق زووم بين جولاتها في النمسا وتركيا، وكانت تنضح بالطاقة نفسها التي تظهر في حفلاتها وأغانيها المصورة.
وعن كيفية حفاظها على هذه الحيوية أثناء جولاتها، ضحكت قائلة: "أعتقد أنني وُلدت هكذا. لو رأيت والدتي، لفهمتِ. النساء في عائلتي كلهن مليئات بالطاقة، أما الرجال فهم أكثر خجلاً."
وأضافت أن معجبيها العرب يحتلون "أفضل ثلاثة أماكن في العالم" من حيث الحماس، مشيرة إلى تفاعلهم الكبير في حفلاتها، حيث يرقصون ويغنون ويرفعون أعلامهم، مما يخلق رابطاً خاصاً بينهما.
وتحدثت عن لقائها الأول مع موسيقى "أفرو-هاوس" العربية في مقهى بباريس، حيث شاركت في جلسة مرتجلة مع دي جي يمزج بين الأصوات العربية وإيقاعات الأفرو-هاوس، مما ألهمها لتسجيل تعاون جديد مع نانسي عجرم، حيث تقوم حالياً بتعلم كلمات الأغاني العربية بصعوبة لكنها تفعل ذلك بحب.
وعن تعاونها مع شون بول، أوضحت أن أغنية "Let It Talk To Me" هي تعاونها الثاني معه، بعد أغنية "Up" التي أنتجاها خلال جائحة كورونا دون لقاء مباشر، لكنها التقت به أخيراً في مهرجان بهلسنكي حيث أديا الأغنية معاً لأول مرة.
كما أشادت بدعم مجتمع الموسيقى الإلكترونية لمسيرتها، خاصة من دي جي مثل R3HAB وألوك وتيمي ترومبيت وتوجامو، مؤكدة أن الوقت قد حان لتصعد أصوات النساء في هذا المجال، ومشيدة بالمواهب النسائية الصاعدة في الشرق الأوسط.
وعن خططها المستقبلية، قالت إنها لا تعرف ما سيحدث غداً لكنها ترغب في الاستمرار في فعل ما تحب، معبرة عن شوقها لأداء حفلات في الهند وأستراليا، وأن الموسيقى بالنسبة لها هي اتصال وطاقة فريدة تعبّر عن الحب والفرح والتآلف.