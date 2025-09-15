إيمي 2025: الفن صوت لغزة.. نجوم هوليوود يكسرون الصمت من أجل فلسطين

خلف الكواليس، أوضحت كلامها بمزيد من التفصيل، مستشهدةً بصديقاتها في غزة اللواتي يعملن كطبيبات ومعلمات في مخيمات اللاجئين: "إنها قضية عزيزة على قلبي لأسباب عديدة. أشعر أن من واجبي كيهودية التمييز بين اليهود ودولة إسرائيل، لأن ديننا وثقافتنا مؤسسة بالغة الأهمية وعريقة، ومنفصلة تمامًا عن الدولة القومية الإثنية".