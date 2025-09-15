إيمي 2025: الفن صوت لغزة.. نجوم هوليوود يكسرون الصمت من أجل فلسطين

لم تتميز أكبر ليلة تلفزيونية بالبريق والإشادة فحسب، بل تميزت أيضًا بتصريحات سياسية حادة، حيث استخدم العديد من النجوم في حفل توزيع جوائز إيمي لهذا العام المسرح والسجادة الحمراء للمطالبة بإنهاء حرب إسرائيل في غزة.
من خيارات الأزياء الرمزية إلى الخطب النارية، دعا المشاهير إلى السلام والتضامن مع الفلسطينيين.
هانا أينبيندر، الحائزة على جائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي عن دورها في فيلم "هاكس" ، تألقت بارتداء دبوس أحمر يحمل شعار "فنانون من أجل وقف إطلاق النار". وانضمت إليها مرشحات وممثلات، من بينهن نجمتا فيلم "وايت لوتس" إيمي لو وود وناتاشا روثويل، وروث نيغا ( ممثلة فيلم "بريء مفترض ")، وكريس بيرفيتي (ممثلة فيلم "مدرسة أبوت الابتدائية ").
وبحسب تقرير في صحيفة الغارديان ، فإن الدبوس، الذي أصبح مشهدًا متكررًا في احتفالات هوليوود الكبرى، يدعو الحكومة الأميركية إلى "الدعوة إلى التهدئة الفورية ووقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل قبل فقدان حياة أخرى".
وفي هذه الأثناء، حملت نجمة مسلسل "هاكس " ميغان ستالتر حقيبة كتب عليها بخط عريض "أوقفوا إطلاق النار".
كما تصدرت أينبيندر عناوين الأخبار بخطاب قبولها للجائزة، الذي أنهته بالكلمات التالية: "اذهبوا أيها الطيور، (كلمة نابية) ICE وحرروا فلسطين"، قبل أن تبدأ الموسيقى في عزفها خارج المسرح.
خلف الكواليس، أوضحت كلامها بمزيد من التفصيل، مستشهدةً بصديقاتها في غزة اللواتي يعملن كطبيبات ومعلمات في مخيمات اللاجئين: "إنها قضية عزيزة على قلبي لأسباب عديدة. أشعر أن من واجبي كيهودية التمييز بين اليهود ودولة إسرائيل، لأن ديننا وثقافتنا مؤسسة بالغة الأهمية وعريقة، ومنفصلة تمامًا عن الدولة القومية الإثنية".
وقد وقعت مؤخرا أينبيندر وبارديم ونجوم آخرون بما في ذلك آفا دوفيرناي، وخواكين فينيكس، وروني مارا، وإيما ستون، وأوليفيا كولمان، وتيلدا سوينتون على تعهد العاملين السينمائيين من أجل فلسطين ، متعهدين بمقاطعة المؤسسات السينمائية الإسرائيلية بسبب تواطؤها في الحرب.
وقالت إينبيندر إن "المقاطعة أداة فعالة للضغط على أصحاب السلطة لمواجهة اللحظة الراهنة"، مشيرا إلى أن التعهد يستهدف المؤسسات وليس الأفراد.
وذهب الممثل الإسباني خافيير بارديم إلى أبعد من ذلك، حيث ارتدى كوفية وقال للصحفيين على السجادة الحمراء إنه "لا يستطيع العمل مع شخص يبرر أو يدعم الإبادة الجماعية".
قال: "لن أعمل أبدًا مع بعض الشركات التي لا تُدين الإبادة الجماعية في غزة. إن عدم حصولي على وظائف لا يُذكر مقارنةً بما يحدث هناك".
منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وغزة في عام 2023، اكتسبت حركة Artists4Ceasefire زخمًا مطردًا في جميع أنحاء هوليوود، مع ظهور دبابيسها الحمراء المميزة في حفل توزيع جوائز الأوسكار وجوائز إيمي السابقة وغيرها من الأحداث السينمائية العالمية.
تقول المجموعة إن مهمتها بسيطة ولكنها ملحة: "نُكرّس أصواتنا ومنصاتنا لإيصال النداء العالمي لوقف إطلاق نار فوري ودائم، وعودة جميع المختطفين، وإيصال المساعدات الإنسانية فورًا إلى المدنيين في غزة. ندافع عن إنسانيتنا المشتركة وعن مستقبل قائم على الحرية والعدالة والكرامة والسلام لجميع الناس".
في حفل توزيع جوائز إيمي لهذا العام، كانت الرسالة واضحة وقوية: إلى جانب انتصارات التلفزيون، أراد العديد من النجوم أن يتذكر العالم المعاناة في غزة، وأن يستخدموا منصاتهم للمطالبة بالتغيير.