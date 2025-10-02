إيقاعات هافانا تضيء دبي بحفل «بوينا فيستا» الأسطوري

روح هافانا ستضيء سماء دبي، حيث تصعد فرقة "استريّاس دي ب Buena Vista y Más"، التي تضم أعضاء أصليين من نادي "بوينا فيستا سوشيال كلوب" الأسطوري، إلى المسرح في مركز دبي التجاري العالمي بتاريخ 22 أكتوبر 2025.
هذه الأمسية ستأخذ الجمهور في رحلة إلى العصر الذهبي للموسيقى الكوبية مع مجموعة من 14 فنانًا عالمي المستوى بقيادة المايسترو "بانتشو أامات"، أحد أبرز عازفي آلة التريس على مستوى العالم. وبمزجهم للموسيقى التقليدية سون كوبانو مع طاقة معاصرة جديدة، تجمع الفرقة بين الأعضاء الأصليين من "بوينا فيستا سوشيال كلوب"، ومن بينهم "كارلوس كالونغا"، "لازارو فيا"، "أنخيل تيري"، و"ألبرتو (مولوتي) مونيوز"، إلى جانب جيل جديد من الموسيقيين الكوبيين المميزين، وذلك تكريمًا لإرث الفرقة الأصلية وحمل سحرها إلى المستقبل.
الجماهير يمكنها أن تتوقع سماع كلاسيكيات كوبية شهيرة مثل تشان تشان ولا نيغرا توماسا، إلى جانب عرض باهر لأنماط موسيقية تشمل سون كوبانو، بوليرو، دانثون، وجاز أفرو-كوبي، تُقدَّم بالدقة والروح والحكاية التي تنقل الجمهور مباشرة إلى هافانا.
وقال بانتشو أامات، المدير الموسيقي لفرقة "استريّاس دي ب Buena Vista y Más": "في كل مرة نخطو فيها على خشبة المسرح، نحمل معنا قلب كوبا موسيقاها، وحكاياتها، وروحها. ستشعر دبي بنفس الدفء والإيقاع والفرح الذي أبقى تقاليدنا حيّة لأجيال. لا يسعنا الانتظار لمشاركة هذا السحر مع المدينة".
هذا الحفل تقدمه "دي إكس بي لايف"، الذراع التجريبية لمركز دبي التجاري العالمي، إلى جانب "هابانا إيفنتس مانجمنت"، وهي شركة تنظيم فعاليات تتخذ من دبي مقرًا لها ومتخصصة في الموسيقى اللاتينية والتجارب الثقافية.
وقال "نيتيش بانسال"، رئيس قسم الترفيه المباشر في "دي إكس بي لايف": "دبي مدينة تحتفي بالثقافات من جميع أنحاء العالم، واستضافة الصوت الخالد لكوبا هنا هو احتفال بتلك الروح. نحن فخورون بأن نجلب فرقة Estrellas de Buena Vista y Más إلى هذا المسرح النابض بالحياة، حيث تلتقي الموسيقى العالمية مع مدينة عالمية".
وأضاف "ليوناردو لوبيز مارتينيز"، الرئيس التنفيذي لشركة "هابانا إيفنتس مانجمنت": "بالنسبة لنا، الأمر لا يقتصر على مجرد حفل موسيقي، بل هو رحلة غامرة تنقل الجمهور مباشرة إلى هافانا. مع استريّاس دي ب Buena Vista y Más، كل نغمة وكل إيقاع وكل قصة هي جزء من تجربة ثقافية لا تُنسى نفتخر بجلبها إلى دبي".
تُفتح الأبواب عند الساعة الثامنة مساءً، ويستمر العرض من الثامنة والنصف حتى الحادية عشرة ليلًا. وتتوفر التذاكر الآن عبر منصة "بلاتينم لست"، ابتداءً من المقاعد المميزة من فئة كبار الشخصيات و"البلاتينية"، وصولًا إلى مقاعد "الذهب" و"الفضة" و"المدرج".