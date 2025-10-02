إيقاعات هافانا تضيء دبي بحفل «بوينا فيستا» الأسطوري

هذه الأمسية ستأخذ الجمهور في رحلة إلى العصر الذهبي للموسيقى الكوبية مع مجموعة من 14 فنانًا عالمي المستوى بقيادة المايسترو "بانتشو أامات"، أحد أبرز عازفي آلة التريس على مستوى العالم. وبمزجهم للموسيقى التقليدية سون كوبانو مع طاقة معاصرة جديدة، تجمع الفرقة بين الأعضاء الأصليين من "بوينا فيستا سوشيال كلوب"، ومن بينهم "كارلوس كالونغا"، "لازارو فيا"، "أنخيل تيري"، و"ألبرتو (مولوتي) مونيوز"، إلى جانب جيل جديد من الموسيقيين الكوبيين المميزين، وذلك تكريمًا لإرث الفرقة الأصلية وحمل سحرها إلى المستقبل.