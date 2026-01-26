إيقاعات الشارع في السركال أفينيو.. "ذا فريدج" تُشعل مشهد الموسيقى المستقلة بدبي

انطلق مشهد الموسيقى المستقلة في دبي عام 2026 بأناقة حيث كشفت ذا فريدج عن ثلاث حفلات موسيقية مميزة في يناير في ذا فريدج ويرهاوس، السركال أفينيو. ومع عرض واحد جذب بالفعل حشداً كبيراً، تعد العروض المتبقية بإنهاء الشهر على مستوى عالٍ.

سكندر إكس، بلو سيف ومو صدقي يحددون النغمة

افتتح الموسم 48 من سلسلة حفلات ذا فريدج بعرض هيب هوب عالي الطاقة تصدره مغني الراب السكندري سكندر إكس، الذي قدم مزيجاً سينمائياً من الإيقاعات الأفريقية، التراب والراب الشعري، مما أدى إلى أداء حي جذاب. أغنيته المنفردة داليدا لعام 2024 كانت قد أحدثت ضجة إقليمية كبيرة، وأكد العرض الحي مكانته كواحد من أكثر الأصوات إقناعاً في المشهد.

جاء الدعم من بلو سيف، الذي قدم سرداً خاماً من مستوى الشارع متجذراً في ثقافة الهيب هوب في القاهرة، ومو صدقي، فنان يتنقل بسهولة بين الآر أند بي، الأفرو، الهيب هوب، الهاوس والتراب الشعبي، ويعامل الموسيقى كتعبير عاطفي بحت. تم رعاية الحدث من قبل لي كوبر في شومارت.

برنس في إيه يقدم أول رباعيته الحية الكاملة – 27 يناير

تستمر السلسلة يوم الثلاثاء، 27 يناير، مع برنس في إيه الذي سيقدم أول رباعيته الحية الكاملة في ذا فريدج ويرهاوس. يشتهر برنس في إيه بتطوره من الهيب هوب إلى الآر أند بي التجريبي، حيث يتنقل صوته بين الارتفاعات المبهجة والكثافة الجوية البطيئة الاحتراق—وهي تجربة تتضخم بوجود فرقة حية كاملة.

يدعم الأمسية ثيو طومسون، الذي يشتهر بصوته السلس المتأثر بالآر أند بي والأفرو، وغنائه الروحي وحضوره المسرحي الديناميكي الذي يجعل حتى المستودع المزدحم يبدو حميمياً. العرض برعاية لي كوبر في شومارت أيضاً.