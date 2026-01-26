إيقاعات الشارع في السركال أفينيو.. "ذا فريدج" تُشعل مشهد الموسيقى المستقلة بدبي

انطلق مشهد الموسيقى المستقلة في دبي عام 2026 بأناقة حيث كشفت ذا فريدج عن ثلاث حفلات موسيقية مميزة في يناير في ذا فريدج ويرهاوس، السركال أفينيو. ومع عرض واحد جذب بالفعل حشداً كبيراً، تعد العروض المتبقية بإنهاء الشهر على مستوى عالٍ.
افتتح الموسم 48 من سلسلة حفلات ذا فريدج بعرض هيب هوب عالي الطاقة تصدره مغني الراب السكندري سكندر إكس، الذي قدم مزيجاً سينمائياً من الإيقاعات الأفريقية، التراب والراب الشعري، مما أدى إلى أداء حي جذاب. أغنيته المنفردة داليدا لعام 2024 كانت قد أحدثت ضجة إقليمية كبيرة، وأكد العرض الحي مكانته كواحد من أكثر الأصوات إقناعاً في المشهد.
جاء الدعم من بلو سيف، الذي قدم سرداً خاماً من مستوى الشارع متجذراً في ثقافة الهيب هوب في القاهرة، ومو صدقي، فنان يتنقل بسهولة بين الآر أند بي، الأفرو، الهيب هوب، الهاوس والتراب الشعبي، ويعامل الموسيقى كتعبير عاطفي بحت. تم رعاية الحدث من قبل لي كوبر في شومارت.
تستمر السلسلة يوم الثلاثاء، 27 يناير، مع برنس في إيه الذي سيقدم أول رباعيته الحية الكاملة في ذا فريدج ويرهاوس. يشتهر برنس في إيه بتطوره من الهيب هوب إلى الآر أند بي التجريبي، حيث يتنقل صوته بين الارتفاعات المبهجة والكثافة الجوية البطيئة الاحتراق—وهي تجربة تتضخم بوجود فرقة حية كاملة.
يدعم الأمسية ثيو طومسون، الذي يشتهر بصوته السلس المتأثر بالآر أند بي والأفرو، وغنائه الروحي وحضوره المسرحي الديناميكي الذي يجعل حتى المستودع المزدحم يبدو حميمياً. العرض برعاية لي كوبر في شومارت أيضاً.
تفاصيل الفعالية
التاريخ: الثلاثاء، 27 يناير
فتح الأبواب: 7 مساءً | يبدأ العرض: 8 مساءً
المكان: ذا فريدج ويرهاوس، السركال أفينيو، القوز
التذاكر: تبدأ من 70 درهماً عبر thefridge.me و platinumlist.net
في ختام الشهر، يقدم ذا فريدج عازف البيانو المزدوج الشهير عالميًا يوجين خمارة يوم السبت 31 يناير، بعد أداء سابق بيعت جميع تذاكره في المكان. بعد أن قدم عروضًا في البيت الأبيض وقصر باكنغهام وأصدر ستة ألبومات استوديو، يعتبر خمارة واحدًا من أكثر الأصوات إقناعًا في موسيقى البيانو المعاصرة’.
يستكشف عرضه الجديد، عالمان، التباين بين العجائب اللامحدودة للطفولة والواقع الراسخ للحياة البالغة. يتنقل خمارة بين بيانوين كبيرين، ويوجه الجماهير عبر مؤلفات عاطفية عميقة تعكس العوالم الداخلية والخارجية. يضم العرض الضيفة الخاصة ODARA وهو مدعوم من Sennheiser.
تفاصيل الفعالية
التاريخ: السبت 31 يناير
فتح الأبواب: 7 مساءً | يبدأ العرض: 8 مساءً
المكان: مستودع ذا فريدج، السركال أفينيو، القوز
التذاكر: ابتداءً من 150 درهمًا إماراتيًا عبر thefridge.me و platinumlist.net
بخبرة تزيد عن 18 عامًا، يعد ذا فريدج أحد وكالات الترفيه الحي الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي’، والمتخصصة في العروض المخصصة، وترويج الحفلات الموسيقية، وحجز المواهب. لعبت الشركة دورًا محوريًا في تشكيل المشهد الثقافي للمنطقة’، حيث عملت مع شركاء رئيسيين بما في ذلك إكسبو 2020، وأوبرا دبي، وكوكا كولا أرينا، ومهرجان أم الإمارات.