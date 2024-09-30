إيفا 2024: عروض مدهشة واحتفاء بمواهب السينما الهندية
كان الحفل الختامي الكبير لمهرجان جوائز الأوسكار الهندية (إيفا) لعام 2024 تجربة استثنائية، إذ اجتمعت فيها الموسيقى والسحر في عطلة نهاية أسبوع لا تُنسى. وقد أحيا الحفل الثنائي الجذاب، "سيدهارت تشاتورفيدي" و"أبهيشيك بانيرجي"، حيث أشرقت أنوار بوليوود بفضل ألمع نجومها الذين أبدعوا في مزج العروض المدهشة مع الاحتفاء بالمواهب اللامعة في عالم السينما.
واختُتِمت الأمسية بعرض مبهر من الثلاثي الأسطوري "شانكار" و"إحسان" و"لوي"، الذين تُعتبر مؤلفاتهم الأيقونية الخلفية الموسيقية لأبرز لحظات بوليوود على مدار ثلاثين عاماً. استمتع الحضور بوقتهم هناك، حيث اشتعل المسرح بمزيج من الكلاسيكيات الخالدة والأصوات المعاصرة، ما أعادهم إلى ذكريات سحرية لا تُنسى. كما أبهر أداء "شيلبا راو" الجمهور، تاركةً أثراً خالداً في النفوس.
ولم يتوقف الحماس عند هذا الحد، فقد قدّم "هوني سينغ" عرضاً ديناميكياً وحماسياً جعل الحضور يرقصون على أنغام أغانيه الشهيرة، التي تمتزج بين أسلوب الراب وإيقاعات بوليوود الجذابة. وزادت "يوليا فانتور" العرض رونقاً، حيث أسرت الجمهور بصوتها الرائع الذي يلامس القلوب.
وبعيداً عن هذه العروض الرائعة، أشاد مهرجان جوائز الأوسكار الهندية بالتألق الفني الذي يدعم السينما الهندية. حيث تم تكريم الرواد خلف الكواليس، مع الاعتراف بالتميز في الفئات الفنية الرئيسية مثل التصوير السينمائي والسيناريو والحوارات والمونتاج وتصميم الرقصات وتصميم الصوت ومكساج الصوت والموسيقى التصويرية والمؤثرات الخاصة (البصرية). كانت هذه الجوائز بمثابة احتفاء بالأبطال المجهولين الذين تساهم إبداعاتهم ومهاراتهم في إضفاء السحر السينمائي.
قائمة الفائزين بالفئة الفنية لجوائز الأوسكار الهندية "إيفا 2024
التصوير السينمائي: "جي كي فيشنو" | فيلم - جوان
السيناريو: "فيدو فينود شوبرا"، "جاسكونوار كوهلي"، "أنوراغ باثاك"، "أيوش ساكسينا"، "فيكاس ديفياكيرتي" | فيلم - "الفشل الثاني عشر" (12th Fail)
الحوارات: "إيشيتا مويترا" | فيلم - "روكي أور راني كي بريم كاهاني" (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)
التحرير: "سانديب ريدي فانجا" | فيلم - "حيوان" (Animal)
تصميم الرقصات: "بوسكو" – "قيصر" | فيلم - "باثان"
تصميم الصوت: "ساشين سودهاكاران"، "هاريهاران إم" | فيلم - "حيوان"
مكساج الصوت: "سامباث ألوار"، "كريس جاكوبسون"، "روب مارشال"، "مارتي همفري" | فيلم - جوان
الموسيقى التصويرية: "هارشافاردان راميشوار" | فيلم - "حيوان"
المؤثرات الخاصة (البصرية): "ريدتشيليز في اف اكس" (Redchillies.VFX) | فيلم - "جوان"