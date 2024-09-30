إيفا 2024: عروض مدهشة واحتفاء بمواهب السينما الهندية

واختُتِمت الأمسية بعرض مبهر من الثلاثي الأسطوري "شانكار" و"إحسان" و"لوي"، الذين تُعتبر مؤلفاتهم الأيقونية الخلفية الموسيقية لأبرز لحظات بوليوود على مدار ثلاثين عاماً. استمتع الحضور بوقتهم هناك، حيث اشتعل المسرح بمزيج من الكلاسيكيات الخالدة والأصوات المعاصرة، ما أعادهم إلى ذكريات سحرية لا تُنسى. كما أبهر أداء "شيلبا راو" الجمهور، تاركةً أثراً خالداً في النفوس.