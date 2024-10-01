إيفا 2024: "سيدهانت تشاتورفيدي" يعيد تجسيد وضعية "شاروخان" الشهيرة

وكان من أبرز أحداث الليلة ظهور شاروخان، الذي لم يكتفِ بتقديم الحدث، بل أمتع الجمهور بسحره المعروف. انضم إليه على المسرح فيكي كوشال وكاران جوهر، حيث قدّموا عرضاً مبهجاً لأغنية شاروخان الشهيرة "جومي جو باثان" (Jhoome Jo Pathaan). واستمتع الجمهور كثيراً بأداء النجوم الذين أشعلو المسرح بأغانيهم ورقصاتهم.