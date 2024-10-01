إيفا 2024: "سيدهانت تشاتورفيدي" يعيد تجسيد وضعية "شاروخان" الشهيرة
أقيمت فعالية مهرجان توزيع جوائز الأكاديمية الهندية الدولية للأفلام (إيفا) لعام 2024 يوم الأحد الماضي، حيث تجمع أبرز نجوم السينما في احتفالية رائعة. وقد تولى تقديم الحفل كل من "سيدهانت شاتورفيدي" و"أبهيشيك بانيرجي".
ومن بين اللحظات الاستثنائية التي تركت بصمتها على تلك الليلة، لفتة "سيدهانت" المميزة تجاه النجم الأسطوري "شاروخان"، التي أضفت لمسة خاصة على الفعالية.
في لحظة سينمائية أيقونية، أعاد "سيدهانت" تجسيد وضعية "شاروخان" الشهيرة بأذرع مفتوحة على المسرح، أمام خلفية ضخمة تعرض صورته المشهورة من فيلم "دي دي ال جي" (DDLJ). ولم يتمكن الجمهور من كبح حماسه عندما قلد "سيدهانت" ملك الرومانسية بهذه الطريقة المبتكرة.
انطلقت الاحتفالات التي استمرت ثلاثة أيام في 27 سبتمبر مع فعالية "إيفا اوستافام" (IIFA Utsavam)، التي كانت مخصصة لصناعات السينما الجنوبية، بما في ذلك التاميلية والتيلوجو والمالايالامية والكانادا.
أما اليوم الثاني من حفل توزيع جوائز الأكاديمية الهندية الدولية للأفلام (إيفا) 2024، فقد كان مليئاً بالنجوم، حيث أُقيم في أبوظبي.
شهدت الفعالية حضور أبرز الأسماء في بوليوود، مثل "هيما ماليني" و"ريخا" و"شاروخان" و"راني موكيرجي" و"أنيل كابور" و"بوبي ديول" و"فيكي كوشال" و"شاهيد كابور" و"كريتي سانون".
وكان من أبرز أحداث الليلة ظهور شاروخان، الذي لم يكتفِ بتقديم الحدث، بل أمتع الجمهور بسحره المعروف. انضم إليه على المسرح فيكي كوشال وكاران جوهر، حيث قدّموا عرضاً مبهجاً لأغنية شاروخان الشهيرة "جومي جو باثان" (Jhoome Jo Pathaan). واستمتع الجمهور كثيراً بأداء النجوم الذين أشعلو المسرح بأغانيهم ورقصاتهم.