إيفا 2024: أبوظبي تستضيف أكبرعرض بوليوود بقيادة شاه روخان

لذا، شرعنا في تنظيم أول حدث لـ إيفا في لندن عام 2000. في ذلك الوقت، اعتقد الناس أننا مجانين لأننا سافرنا بـ 500 شخص إلى لندن لحضور حدث يستمر ثلاثة أيام، بما في ذلك الإقامة. ومع ذلك، لاقى مفهوم تقريب السينما الهندية من العالم استحساناً كبيراً، ومن هناك، انتقلنا إلى صن سيتي، وسنغافورة، وماليزيا، وماكاو، وجنوب إفريقيا، وسريلانكا، وتامبا، ونيويورك، ومدريد، وأمستردام، وغيرها. الآن، نحن في عامنا الرابع والعشرين، ونتجه نحو الذكرى الخامسة والعشرين لليوبيل الفضي.