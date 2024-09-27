إيفا 2024: أبوظبي تستضيف أكبرعرض بوليوود بقيادة شاه روخان
لا تُعد هذه عطلة نهاية أسبوع عادية للمغتربين الهنود المقيمين في الإمارات ، بل هي تذكير بالتأثير الواسع الذي تمارسه "بوليوود"، أكبر قوة في الهند، على مستوى العالم. عندما انطلقت قبل عقدين من الزمن، كانت جوائز الأكاديمية الهندية الدولية للأفلام (إيفا) احتفالية تُبرز السينما الهندية عالمياً. أما اليوم، فقد تحولت إلى حركة تهدف إلى عرض الثقافة الهندية، وبناء علاقات تجارية، وتوسيع نطاق الترفيه الهندي. فما الذي يكمن تحت هذه الزينة البراقة والضجة؟ التقينا بـ"أندريه تيمينز"، مؤسس ومدير إيفا، لنكتشف ذلك. إليكم مقتطفات محررة من المقابلة:
هل يمكنك أن تأخذنا في جولة عبر سنوات التكوين والرحلة التي قادتك إلى الانخراط في إيفا؟
في الواقع، بدأت رحلتنا مع إيفا قبل انطلاق الجوائز نفسها. كنا قد اعتدنا على تنظيم العديد من الفعاليات في نفس المكان. في عام 2000، قررنا التركيز إما على السينما الهندية أو لعبة الكريكيت، مع طموح لنقلها إلى الساحة العالمية. اكتشفنا أن السينما أكثر جاذبية نظراً لجانبها السردي وللفرصة التي توفرها لتقريب النجوم من معجبيهم، خاصة بالنسبة للهنود من الجيلين الثاني والثالث في الخارج، الذين لم تُتح لهم الفرصة أبداً لرؤية هؤلاء النجوم أو لقائهم.
لذا، شرعنا في تنظيم أول حدث لـ إيفا في لندن عام 2000. في ذلك الوقت، اعتقد الناس أننا مجانين لأننا سافرنا بـ 500 شخص إلى لندن لحضور حدث يستمر ثلاثة أيام، بما في ذلك الإقامة. ومع ذلك، لاقى مفهوم تقريب السينما الهندية من العالم استحساناً كبيراً، ومن هناك، انتقلنا إلى صن سيتي، وسنغافورة، وماليزيا، وماكاو، وجنوب إفريقيا، وسريلانكا، وتامبا، ونيويورك، ومدريد، وأمستردام، وغيرها. الآن، نحن في عامنا الرابع والعشرين، ونتجه نحو الذكرى الخامسة والعشرين لليوبيل الفضي.
بعد كل هذه السنوات، أصبح مهرجان مومباي الدولي للأفلام احتفالاً مميزاً بالسينما الهندية. لقد ذكرت كيف ترسخت هذه الفكرة في عام 2000. في البداية، كان التركيز على بوليوود، لكنك الآن تتبنى أيضاً السينما الجنوبية، التي اكتسبت شعبية كبيرة. بصفتك شخصاً من الخارج ينظر إلى المشهد الترفيهي في مومباي، كيف تمكنت من شق طريقك في هذا المجال؟
لقد عملنا في هذا المجال لمدة 36 عاماً، وبنينا علاقات قوية مع جميع النجوم. تعاونّا معهم ليس فقط في إيفا، ولكن أيضاً في حفلات الزفاف والمعارض والعروض والجولات العالمية والمناسبات الحكومية. الثقة هي المفتاح في صناعة مثل هذه.
تتمتع صناعة السينما في جنوب الهند بعقلية مميزة. في البداية، لم يكن العديد من النجوم الكبار من الجنوب يروجون لأفلامهم دولياً. كان علينا توعيتهم بأهمية ذلك والفوائد التي يمكن أن يجنوها. على سبيل المثال، تعاوننا مؤخراً مع متحف مدام توسو لإنشاء تمثال شمعي لألو أرجون في دبي. على مر السنين، كان أي نجم هندي يدخل متحف مدام توسو يمر عبر إيفا. حالياً، جونيور إن تي آر يعرض فيلمه في لوس أنجلوس.
لذا، نحن نعمل بشكل وثيق مع صناعات التيلجو والتاميل والمالايالام والكانادا. ولهذا السبب ترى أسماء كبيرة مثل تشيرانجيفي ورام شاران و(أي أر) رحمان وماني راتنام وآيشواريا راي باتشان تدعم إيفا. في الوقت الحالي، لدينا أكثر من 1100 شخص قادمين من الهند إلى أبو ظبي لحضور العرض، مع حوالي 450 سيارة و2500 شخص يعملون بشكل مباشر، بالإضافة إلى 150-170 راقصاً ومصمم رقصات. نستخدم ثمانية فنادق في جزيرة ياس لاستيعاب الجميع. سيكون حدثاً كبيراً مع 150 نجماً، بما في ذلك المخرجون والمنتجون والممثلون والممثلات وكتاب السيناريو.
لقد تم استضافة حفل توزيع جوائز إيفا في مدن حول العالم مثل نيويورك ولندن وسنغافورة. ما مدى أهمية الموقع بالنسبة لمهرجان أيفا، وكيف تختارون المدينة المضيفة؟ ولماذا تم اختيار أبوظبي كوجهة لمهرجان إيفا هذا العام؟
أعربت أبوظبي عن رغبتها في استضافة حفل توزيع جوائز الأكاديمية الهندية الدولية للأفلام لمدة ثلاث سنوات. في البداية، اتفقنا على سنتين، ولكن بعد ذلك فكرنا: لماذا لا نجعلها ثلاث سنوات؟ لقد جمعنا خمس صناعات مختلفة داخل السينما الهندية وبوليوود، واتضح أن هذا القرار كان ممتازاً. كنا ندرك أن تحقيق ذلك في 35 يوماً فقط سيكون تحدياً كبيراً، لكننا سعداء بهذا القرار.
لقد قمنا ببيع 100 بالمائة من التذاكر لجميع الأيام الثلاثة، مع حضور 35 ألفاً إلى 40 ألف شخص، وهو ما لم يحدث من قبل أبداً.
يلعب المضيف دوراً مهماً للغاية لأنه يحمل العرض. لهذا العام، كنا في مناقشات مع شاه روخان حول أدائه، واقترح أن يكون مضيفاً. أنا متحمس للغاية لهذا الأمر لأن شاه روخان كان يعمل بجد لإنتاج أحد أكبر العروض ليوم السبت، 28. سيكون هناك الكثير من المفاجآت، وسيشهد الجمهور شيئاً جديداً تماماً.
لقد واكبت إيفا التغيرات في الصناعة، بما في ذلك السينما الجنوبية. ولكن مع انتشار منصات أو تي تي بشكل متزايد، كيف تكيفت إيفا مع هذا التحول؟
من المثير للاهتمام أننا سنطلق أولى جوائزنا الرقمية في جايبور، بالتزامن مع احتفالاتنا بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسنا. سيقام الحدث في الفترة من 7 إلى 9 مارس 2025، مما يمثل أول مشروع لنا في الفضاء الرقمي.
ما هي بعض الإنجازات التجارية الرئيسية التي حققتها إيفا خلال رحلتها التي استمرت عقدين من الزمن؟
أحد الإنجازات التي حققناها هو أننا كنا أول من دخل جنوب أفريقيا بعد انتهاء نظام الفصل العنصري. فقد أحضرنا عامر خان إلى مهرجان الفيلم الهندي الثاني عشر في صن سيتي، حيث تم بيع أول فيلم هندي بعد انتهاء هذا النظام. وقد فتحت هذه الصفقة سوق جنوب أفريقيا أمام بوليوود، وفي غضون أربع سنوات، اشتروا نحو مائتي فيلم.
كما ساعدنا في فتح أسواق مثل سنغافورة وماليزيا. على سبيل المثال، استثمرت سنغافورة 1.2 مليون دولار (4.4 مليون درهم) لتصوير فيلم "كريش" هناك، واستثمرت ماليزيا نفس المبلغ لتصوير فيلم "دون". وتم توقيع اتفاقيات الإنتاج المشترك، وتقديم حوافز جديدة. بعد استضافتنا لحفل توزيع جوائز الأكاديمية الهندية الدولية في ماكاو، نمت أعمال تصوير الأفلام وحفلات الزفاف والسياحة الهندية هناك بشكل كبير.
أحد أكبر إنجازاتنا هو أن إيفا قد قدمت السينما الهندية والهند نفسها كقوة ، وعرضت ثقافتنا وقصصنا للعالم.
بالنسبة لـ إيفا هذا العام، ما هي توقعاتك لهذا العرض؟
هذا العام، نضع معايير جديدة في مجال الترفيه. سيستضيف الحفل كل من شاه روخان، وفيكي كوشال، وكاران جوهر، وشاهد كابور، كما سيقدم فنانون مثل كريتي سانون، وجانفي كابور، وفيكي عروضاً مذهلة.
أنا متحمس بشكل خاص لأداء ريكا الذي يستغرق 22 دقيقة. فهي ستقدم شيئاً مذهلاً تماماً.
ونحن نحتفل أيضاً بمرور 30 عاماً على عمل شانكار في إيفا روكرس، إلى جانب هوني سينغ.
كما سيقدم بالاكريشنا رقصة للمرة الأولى، وهو ما يعد حدثاً بارزاً آخر. وهناك الكثير من المفاجآت التي تنتظرنا في إيفا يوتسافام أيضاً.
تتمتع إيفا بقدرة فريدة على التطور المستمر. ما الذي يجعل مفهومها جديداً وجذاباً في رأيك؟
بدايةً، الجوائز تظل دائمًا حية. الجميع يسعون للاعتراف بجهودهم، بغض النظر عن مجال عملهم. الناس يطمحون إلى التميز، والتكريم يحفزهم على المضي قدماً.
نعم، نحن نتقدم، خاصة مع المنصات الرقمية. كما نخطط لحدث كبير في عام 2026 في الولايات المتحدة، حيث سننقل حفل توزيع جوائز الأكاديمية الهندية الدولية إلى لاس فيجاس. سنكرم أفلام هوليوود والهند، وسيُقام الحدث باللغة الإنجليزية. سيكون على نطاق يتناسب مع (سوبر بيلو)، وسنستهدف جماهير متنوعة حول العالم، مما يثير الكثير من الحماس لهذا التغيير. ستسمعون المزيد عن هذا قريباً.