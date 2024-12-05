"إيد شيران" وألمع النجوم يحيون مهرجان أبوظبي الموسيقي
سيحيي "إيد شيران" حفلاً موسيقياً في الإمارات! تخيلوا الحماسة والطاقة الإيجابية التي ستسيطر على الأجواء، خاصة وأنّ الحفل سيقام ضمن أول مهرجان موسيقي على جزيرة ياس. إنها حقاً فرصة ذهبية للاستمتاع بأداء فنان عالمي مبدع!
ويزداد الحماس مع مشاركة نخبة من ألمع النجوم المحليين والعالميين إلى جانب "إد شيران" على مسرح هذا المهرجان الضخم! (قائمة الفنانين المشاركين سيتم الكشف عنها قريباً، فترقبوا!). سيبدأ المهرجان في الساعة الثانية ظهراً ويستمر لمدة 12 ساعة متواصلة من الإبداع والفن، حتى ساعات الفجر الأولى.
وستُقام هذه الفعالية الضخمة في حديقة الاتحاد يوم 26 أبريل، وستكون مفتوحة أمام جميع عشاق الموسيقى بمختلف أنواعها، سواءً كنت من مُحبّي الروك أو البوب أو الإلكترو أو حتى الهيب هوب.
ألا زلت متردداً بشأن حضور هذا المهرجان المميز؟ سارع بالتسجيل المسبق الآن واحجز مكانك! سيبدأ بيع التذاكر في 6 ديسمبر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً. أما الحجز العادي فسيكون متاحاً ابتداءً من 7 ديسمبر في نفس التوقيت.
التذاكر متاحة فقط عبر موقع Platinumlist.net. ويُرجى العلم أنّه لا يُسمح بشراء أكثر من 6 تذاكر لكل عرض.
بدأ "شيران"، كاتب الأغاني المبدع والحائز على العديد من الجوائز، مسيرته الفنية في سن مبكرة، حيث بدأ بتأليف الأغاني وهو في الحادية عشرة من عمره.
وأصدر ألبومه الأول الذي حمل اسم "بلس" (Plus) عام 2011، وحقق نجاحاً باهراً فور صدوره، حيث تصدّر قائمة ألبومات المملكة المتحدة.
ومن أشهر أغانيه "فوتوغراف" (Photograph) و"باد هابيتس" (Bad Habits) و"غيف مي لوف" (Give Me Love).