"إنستغرام" يتيح التعليقات العلنية على القصص

من أبرز مميزات هذه الخاصية القدرة على إدارة ظهور التعليقات بشكل مرن. يمكن للناشرين تفعيل أو تعطيل التعليقات وفقاً لرغبتهم في مستوى التفاعل. ومع ذلك، فإن إمكانية التعليق تقتصر على المتابعين المشتركين، أي يمكن فقط لأولئك الذين يتابعون بعضهم البعض ترك التعليقات. وكما هو الحال مع القصص نفسها، ستختفي هذه التعليقات بعد مرور 24 ساعة.