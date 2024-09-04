"إنستغرام" يتيح التعليقات العلنية على القصص
كشف تطبيق "إنستغرام" عن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التعليق العلني على القصص، مما يمثل نقلة نوعية في أسلوب التفاعل على المنصة. ففي السابق، كانت التفاعلات مع القصص مقتصرة على الرسائل الخاصة التي تُرسل مباشرة إلى ناشر القصة. لكن الآن ستصبح التعليقات على القصص مرئية لجميع المشاهدين، تماماً كما هو الحال مع التعليقات على المنشورات العادية.
وتشبه هذه الميزة الجديدة تجربة التعليق على البث المباشر في "إنستغرام"، حيث يمكن للمشاهدين ترك تعليقات تُعرض في الوقت الفعلي لجميع المشاركين. ويمنح التحديث المستخدمين حرية الاختيار بين تفعيل التعليقات العامة على قصصهم أو الاستمرار في استقبال التفاعلات عبر الرسائل الخاصة التقليدية، مما يتيح لهم تحكماً أكبر في كيفية تفاعل الجمهور مع محتواهم.
من أبرز مميزات هذه الخاصية القدرة على إدارة ظهور التعليقات بشكل مرن. يمكن للناشرين تفعيل أو تعطيل التعليقات وفقاً لرغبتهم في مستوى التفاعل. ومع ذلك، فإن إمكانية التعليق تقتصر على المتابعين المشتركين، أي يمكن فقط لأولئك الذين يتابعون بعضهم البعض ترك التعليقات. وكما هو الحال مع القصص نفسها، ستختفي هذه التعليقات بعد مرور 24 ساعة.
يُقدم هذا التحديث تجربة أكثر تفاعلية وديناميكية على "إنستغرام"، مع الحفاظ على الخصوصية وإعطاء المستخدمين سيطرة كاملة على طريقة التفاعل مع قصصهم.