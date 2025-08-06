إعلان "سيدني سويني" يعيد الجدل حول "الوعي المفرط" والعنصرية

سواء أحببته أو كرهته، لا يمكن تجاهل إعلان سيدني سويني لشركة أمريكان إيجل. حتى الرئيس السابق دونالد ترامب تحدث عنه.

إذا كانت العصور تحدد ما نشتهيه، وما نتجاهله، وما يثير غضبنا، فعلينا أن نسأل أنفسنا: هل نحن في عقد حساس للغاية؟ أحدث مثال على ما يُسمى بـ "اليقظة المفرطة" — وهو مصطلح ظهر في ثلاثينيات القرن الماضي ليشير إلى الوعي بالتحيزات — هو إعلان سيدني سويني لأمريكان إيجل. أثار الإعلان موجة من السخرية والهجوم على مسيرتها المهنية، وتردد اتهامات بأنها المالكة لـ"كلب نازي"، لأن كلبها المدلل، "سولي بير"، يوصف بأنه "كلب الأشخاص البيض جدًا" (وماذا يعني هذا أساسًا؟).

أول رد فعل صادم جاء مع صدور الإعلان في 23 يوليو. ثم بدأ الإعلام، سواء التقليدي أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ينتقد الإعلان بسبب استخدامه لعبارة "سيدني سويني تملك جينز رائع" كتعليق فكاهي ضعيف وفشل في استخدام النكتة، مستشهداً بمظهرها الكلاسيكي "الأمريكي" الذي يتضمن عيوناً زرقاء وشعرًا أشقر (فكر في شخصية ساندي من فيلم غريس)، وفي أسوأ الحالات، بتعزيز معايير الجمال الغربية القديمة.

لكن لا تفهمني خطأ، أن نتطور إلى نقطة نقد أي عمل فني — وهو مصطلح يعمد الإعلانات إلى استخدامه بشكل فضفاض — هو أمر رائع. فهو يمنع الأمور من الخروج عن السيطرة — تذكّر سترة غوتشي التي أظهرت نصف الوجه باللون الأسود مع قطع أحمر حول الفم؟ لم تستطع مواجهة العاصفة التي اجتاحت عرض خريف وشتاء 2018. أو أعمال المصور والمخرج الفني الإيطالي الراحل أوليفييرو توسكاني لإعلانات بينيتون، التي أنهت عمله بسبب حملة "النظر في وجه الموت". أو ج. ك. رولينغ، مؤلفة كتب هاري بوتر، التي كثيرًا ما تكون في صدام مع قرائها.

ولكن ضع في اعتبارك أننا في الوقت الحالي نسخر من شخص بسبب عيونه الزرقاء وشعره الأشقر، وبسبب كونه كما هو. امرأة نحيفة وجميلة، تناسب تصور الجمال التقليدي في عالم تعاني من "اليقظة المفرطة"؟ هذا لن نقبله.