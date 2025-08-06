إعلان "سيدني سويني" يعيد الجدل حول "الوعي المفرط" والعنصرية

سواء أحببته أو كرهته، لا يمكن تجاهل إعلان سيدني سويني لشركة أمريكان إيجل. حتى الرئيس السابق دونالد ترامب تحدث عنه.
إذا كانت العصور تحدد ما نشتهيه، وما نتجاهله، وما يثير غضبنا، فعلينا أن نسأل أنفسنا: هل نحن في عقد حساس للغاية؟ أحدث مثال على ما يُسمى بـ "اليقظة المفرطة" — وهو مصطلح ظهر في ثلاثينيات القرن الماضي ليشير إلى الوعي بالتحيزات — هو إعلان سيدني سويني لأمريكان إيجل. أثار الإعلان موجة من السخرية والهجوم على مسيرتها المهنية، وتردد اتهامات بأنها المالكة لـ"كلب نازي"، لأن كلبها المدلل، "سولي بير"، يوصف بأنه "كلب الأشخاص البيض جدًا" (وماذا يعني هذا أساسًا؟).
أول رد فعل صادم جاء مع صدور الإعلان في 23 يوليو. ثم بدأ الإعلام، سواء التقليدي أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ينتقد الإعلان بسبب استخدامه لعبارة "سيدني سويني تملك جينز رائع" كتعليق فكاهي ضعيف وفشل في استخدام النكتة، مستشهداً بمظهرها الكلاسيكي "الأمريكي" الذي يتضمن عيوناً زرقاء وشعرًا أشقر (فكر في شخصية ساندي من فيلم غريس)، وفي أسوأ الحالات، بتعزيز معايير الجمال الغربية القديمة.
لكن لا تفهمني خطأ، أن نتطور إلى نقطة نقد أي عمل فني — وهو مصطلح يعمد الإعلانات إلى استخدامه بشكل فضفاض — هو أمر رائع. فهو يمنع الأمور من الخروج عن السيطرة — تذكّر سترة غوتشي التي أظهرت نصف الوجه باللون الأسود مع قطع أحمر حول الفم؟ لم تستطع مواجهة العاصفة التي اجتاحت عرض خريف وشتاء 2018. أو أعمال المصور والمخرج الفني الإيطالي الراحل أوليفييرو توسكاني لإعلانات بينيتون، التي أنهت عمله بسبب حملة "النظر في وجه الموت". أو ج. ك. رولينغ، مؤلفة كتب هاري بوتر، التي كثيرًا ما تكون في صدام مع قرائها.
ولكن ضع في اعتبارك أننا في الوقت الحالي نسخر من شخص بسبب عيونه الزرقاء وشعره الأشقر، وبسبب كونه كما هو. امرأة نحيفة وجميلة، تناسب تصور الجمال التقليدي في عالم تعاني من "اليقظة المفرطة"؟ هذا لن نقبله.
وبينما يمكننا انتقاد سويني، التي تشمل مشاريعها "اللوتس الأبيض" و"يوفوريا"، لتجاهلها الشرطة الأخلاقية لوسائل التواصل الاجتماعي وتعرضها للنقد الإعلامي بسبب إعلان غير "مستيقظ"، فإنها تظهر نقاءً (أو تتبع تعليمات وكيل العلاقات العامة الخاص بها) من خلال صمتها. بدلاً من الدفاع عن نفسها أو تقديم أعذار لعملها "اليومي"، تظل صامتة وتمضي في حياتها العادية مع كلبها "سولي بير"، حتى وهي تتعرض للسخرية خلال عروض الأفلام. وكما قالت سيدة أمريكا الأولى السابقة ميشيل أوباما: "عندما يذهبون إلى القاع، نرتقي نحن."
وفي حالة سويني، يبدو أن هذا الصمت جلب لها ربحًا كبيرًا – فقد شهدت مسيرتها الفنية ارتفاعًا بفضل كل هذه الضجة.
نعيش في عصر مرتبط باليقظة. هذا الوعي المفرط بما هو خطأ يكاد لا يترك مجالًا للتعقيد. إنه اختيار مُجبر، حيث نروج لثقافة "الصواب". صواب لدرجة أنه لا يأخذ في الاعتبار أن العالم معقد وفوضوي. ربما تخلينا عن النظارات الملونة، لكن هل يعني ذلك أن نكون في حالة غليان ونقد دائم؟
تأمل في السياق: شاركت سويني في صنع الإعلان. البعض لم يعجبه، والبعض الآخر أحبه. وهنا يجب أن تنتهي القصة.
ومن خلال إضفاء مصداقية على رد الفعل العنيف، وتحليل الأمور بشكل مفرط، لا نكتفي فقط بمنح الإعلان مزيدًا من المشاهدين (والدعاية)، بل نترك القليل من المجال للتفاوض الفني. وهذا ليس أمرًا جيدًا أبدًا.