إصابة معجبين بالألعاب النارية في حفل فرقة بوب كورية

أصيب المعجبون في حفل فرقة البوب الكورية Seventeen بالصدمة يوم السبت عندما حدث خطأ في أحد التأثيرات الخاصة على المسرح، مما أدى إلى إصابة بعض أفراد الجمهور.
وأصدرت وكالة Pledis Entertainment التابعة للمجموعة، وهي جزء من وكالة الترفيه العملاقة Hybe، بيانًا يشرح ويعتذر عن الحادث، والذي أكدت فيه أن اثنين من المعجبين أصيبوا.
"خلال الجزء الأخير من حفل "SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN INCHEON" الذي أقيم في 13 سبتمبر، سقطت بعض الألعاب النارية المستخدمة كمؤثرات خاصة بشكل غير متوقع في اتجاه الجمهور"، وفقًا للبيان.
"على الرغم من أن شركة محترفة حددت مسافات واتجاهات آمنة [للألعاب النارية] وأجرت فحوصات متكررة قبل الحفل، فقد قررنا أن هذا الحادث وقع بسبب عيب في بعض المنتجات."
وأضافت الشركة أنها تعتذر "بشدة" للجمهور عن إثارة فزعهم والتسبب في "انزعاجهم".
وفقًا للبيان، تلقّى المشجعان المصابان العلاج في عيادة مؤقتة أُقيمت في قاعة الحفل. وأكدت شركة بليديس أنها ستدعم بشكل فعّال استمرار علاج المصابين. ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا الدعم ماليًا.
وأضافت الشركة أنها ستتواصل بشكل منفصل مع أي شخص حضر الحفل يوم السبت لمعرفة ما إذا كانت هناك أي إصابات إضافية.
وأضاف البيان "وعلاوة على ذلك، من أجل منع تكرار موقف مماثل في الحفل المقرر إقامته في 14 سبتمبر، فإننا لن نستخدم المنتج الذي تسبب في هذه المشكلة، وسوف نقوم بإجراء فحص سلامة أكثر شمولاً قبل استخدام المؤثرات الخاصة".
تشتهر فرقة Seventeen بحفلاتها الموسيقية الممتعة والمرحة، والتي تتضمن عناصر تفاعلية وحفلات إضافية لا تنتهي، وعادة ما تكون مصحوبة بمؤثرات خاصة رائعة.