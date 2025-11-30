إصابات كيبوب على المسرح .. تفانٍ يُثير قلق المعجبين

وعلى الرغم من الألم، واصل أداءه. وأظهرت بعض مقاطع الفيديو التي نشرها المعجبون أنه يتألم أثناء عودته إلى الكواليس بعد انتهاء الرقصات. وفي وقت لاحق، عندما فازت الفرقة بجائزة "ألبوم العام"، شوهد أعضاء الفرقة وهم يدعمونه على المسرح أثناء إلقاء كلمتهم.