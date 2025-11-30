إصابات كيبوب على المسرح .. تفانٍ يُثير قلق المعجبين

إصابة الفنانين لأنفسهم على المسرح ومواصلتهم وكأن شيئًا لم يحدث ليست مشهدًا غريبا في عالم الكيبوب. خلال جوائز MAMA لهذا العام، أكبر حفل موسيقي في الصناعة، تركت حوادث الإصابات المعجبين قلقين ويتساءلون عن قيمة الصحة والعافية.
شوهد لي نو من فرقة الفتيان ستراي كيدز وهو يعرج على المسرح أثناء فقرات رقصه بعد أن التوى كاحله أثناء الإسراع على الدرج بين الفقرات.
وعلى الرغم من الألم، واصل أداءه. وأظهرت بعض مقاطع الفيديو التي نشرها المعجبون أنه يتألم أثناء عودته إلى الكواليس بعد انتهاء الرقصات. وفي وقت لاحق، عندما فازت الفرقة بجائزة "ألبوم العام"، شوهد أعضاء الفرقة وهم يدعمونه على المسرح أثناء إلقاء كلمتهم.
تأكدت الإصابة عندما شوهد [لي مين هو] في المطار جالساً على كرسي متحرك بينما كان بقية الأعضاء يسيرون إلى الداخل. وقد سُمعت الجماهير وهي تهتف للفرقة وتتمنى الشفاء للنجم المصاب.
يُظهر مقطع آخر فيليكس وهو يصلح شعر لي نو بلطف أثناء الانتظار في الصف.
سارع المعجبون لإرسال تمنياتهم بالشفاء للفنان في أقسام التعليقات، معربين عن إعجابهم بتفانيه في عمله.
قال أحد المستخدمين: "يا إلهي، رؤية لي نو مصابًا هكذا تحطم قلبي... آمل أن يتعافى قريبًا ويتلقى العلاج اللازم، وأنا سعيد لأنه لا يضغط على نفسه للمشي ويترك كاحله يرتاح".
غرد معجب آخر: "لي نو يؤدي رغم إصابته".
لم تكن هذه الإصابة الكبيرة الوحيدة خلال العرض. فقد أفادت التقارير أن ميني، عضوة فرقة الفتيات آيدل، أصيبت أثناء نزولها من أريكة ديكور خلال البروفات. وواصلت الفنانة الأداء على المسرح الرئيسي رغم الإصابة.
وشوهدت الفنانة البالغة من العمر 28 عاماً لاحقاً في المطار وهي تُنقل على كرسي متحرك.