إجراءات بسيطة لحماية حساباتك من الاحتيال في موسم الأعياد
قدوم موسم الأعياد يعني قضاء وقت ممتع مع العائلة في السفر والتسوق. وقد نشرت إدارة المخاطر والتحكم في نظام الدفع الإلكتروني (PERC) التابعة لشركة "فيزا" تنبيهاً أمنياً يركز على عمليات وأساليب الاحتيال التي ينبغي أن تكون على دراية بها قبل بدأ عطلتك.
هذا العام يسعى المحتالون للحصول على معلومات حساسة تمكنهم من اختراق حساباتك، حيث يستهدفون الرموز لمرة واحدة التي تتطلبها العديد من التطبيقات المالية، حيث يتنكرون في هيئة موظفين من البنوك أو الجهات الحكومية للحصول على هذه الرموز ومن ثم استخدامها للاستيلاء على حسابك وسرقة أموالك وبياناتك.
يقوم المحتالون أيضاً بإنشاء تطبيقات أو مواقع ويب مزيفة لخداع المستهلكين وإرغامهم على الإفصاح عن بياناتهم.
ازدادت حالات السرقة هذا العام بسبب زيادة الأمن والاستثمار في شبكات الدفع، حيث يسعى المحتالون إلى سرقة بطاقات الائتمان والهواتف في الأسواق المزدحمة ومراكز التسوق والمتاجر، على أمل إجراء عملية شراء قبل أن تلاحظ أنك تعرضت للسرقة.
مع سفر الملايين خلال العطلات، يستهدف المحتالون الفنادق وقطاعات العطلات وشركات الطيران لسرقة البيانات والأموال. أصبحت مواقع السفر المزيفة، التي تجتذب العملاء بأسعار منخفضة، وتفرض رسوماً إضافية على بعض المرافق ثم تقطع الاتصال بالعملاء، مما يتركهم عالقين بلا أموال، أمراً شائعاً. تستخدم عمليات الاحتيال في مراكز الاتصال الإعلانات الخبيثة للترويج لمواقع مزيفة تؤدي إلى قيام الضحايا بالدردشة مع "خدمة العملاء" لسرقة تفاصيل الدفع والمعلومات الشخصية. تتضمن عملية احتيال أخرى يستخدمها المحتالون في موسم العطلات هذا محتالاً ينتحل صفة شركة سفر لإرسال بريد إلكتروني كاذب لإلغاء الرحلة، ويطلب معلومات بطاقة الائتمان "لإعادة حجز" الرحلة.
إن اتخاذ بعض الخطوات البسيطة خلال هذا الموسم (ودائماً!) يمكن أن يساعد في الحفاظ على السعادة و الأمان في عطلاتك. أولاً، تحقق دائماً من عناوين الروابط (URL) للمواقع الإلكترونية التي تزورها - تأكد من أنك على الموقع الرسمي للمكان الذي تتسوق منه وأن عنوان الويب يحتوي على "https" أمام الموقع. كن حذراً من الصفقات التي تبدو جيدة جداً لدرجة يصعب تصديقها، وانتبه من مطالبتك بالدفع من خلال طرق مثل العملات المشفرة والتحويلات البنكية وبطاقات الهدايا.لا تنسى الاشتراك في تنبيهات الشراء على حساباتك لتلقي إشعارات فورية حول أي معاملة، وإذا اكتشفت أي عملية مشبوهة، تواصل مع البنك فوراً.
كن حذراً وتجنب الاحتيال خلال موسم العطلات هذا. نتمنى لك عطلة سعيدة!
نيل فرنانديز هو رئيس قسم المخاطر في فيزا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا