إجراءات بسيطة لحماية حساباتك من الاحتيال في موسم الأعياد

إن اتخاذ بعض الخطوات البسيطة خلال هذا الموسم (ودائماً!) يمكن أن يساعد في الحفاظ على السعادة و الأمان في عطلاتك. أولاً، تحقق دائماً من عناوين الروابط (URL) للمواقع الإلكترونية التي تزورها - تأكد من أنك على الموقع الرسمي للمكان الذي تتسوق منه وأن عنوان الويب يحتوي على "https" أمام الموقع. كن حذراً من الصفقات التي تبدو جيدة جداً لدرجة يصعب تصديقها، وانتبه من مطالبتك بالدفع من خلال طرق مثل العملات المشفرة والتحويلات البنكية وبطاقات الهدايا.لا تنسى الاشتراك في تنبيهات الشراء على حساباتك لتلقي إشعارات فورية حول أي معاملة، وإذا اكتشفت أي عملية مشبوهة، تواصل مع البنك فوراً.