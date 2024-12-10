"أي أو أس18": تحديث تطبيق الصور من "أبل" يثير ردود فعل متباينة

في حين وصفت شركة أبل إعادة التصميم بأنها "قفزة نوعية إلى الأمام"، تباينت آراء المستخدمين بشأن الواجهة الجديدة. فقد أعرب العديد منهم عن شعورهم بالإرهاق والصعوبة في التفاعل مع الواجهة الجديدة، واصفين إياها بأنها "غير بديهية".

على منصة (ريديت) Reddit، عبّر بعض المستخدمين عن إحباطهم وطالبوا بالعودة إلى تصميم (أي أو أس17) iOS 17. وعلق أحد المستخدمين ساخراً على النمط المتكرر لتحديثات أبل، حيث تُقابل التحديثات بالرفض في البداية ثم يتم تقبلها لاحقاً. ومع ذلك، أشار إلى أن هذه المرة "لا يبدو أنهم سيتقبلون" التغيير في تطبيق الصور.