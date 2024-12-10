"أي أو أس18": تحديث تطبيق الصور من "أبل" يثير ردود فعل متباينة
في سبتمبر 2024، أطلقت شركة "آبل" نظام التشغيل أي أو أس 18، والذي أحدث تغييراً جذرياً في تطبيق الصور، بهدف تبسيط إدارة الصور وإعادة اكتشافها. فقد اختفت علامات التبويب المتعددة للمكتبة والألبومات وأدوات البحث. وبدلاً من ذلك، يتفاعل المستخدمون الآن مع شاشة واحدة موحدة حيث يكون التمرير في مركز الاهتمام. ويتماشى هذا التصميم الجديد مع هدف آبل المتمثل في مساعدة المستخدمين على "الوصول إلى الأشياء الجيدة"، كما أبرز كريج فيديريغي في مؤتمر المطورين العالميين 2024.
ما الجديد في تطبيق الصور؟
يقوم تطبيق الصور المحدث بتقسيم الشاشة إلى قسمين رئيسيين:
مكتبة الصور : تشغل هذه المكتبة القسم العلوي وتوفر شبكة تضم جميع صورك. ويتيح شريط الأدوات تنظيماً إضافياً حسب السنة أو الشهر، وتتضمن خيارات التصفية المفضلة والصور المحررة وأنواع الوسائط مثل مقاطع الفيديو ولقطات الشاشة.
المجموعات: أسفل المكتبة، تنظم المجموعات الصور في فئات مثل "الأيام الأخيرة" و"الأشخاص" والمزيد. هذه الفئات قابلة للتخصيص، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على الموضوعات أو الأحداث التي يهتمون بها أكثر من غيرها.
كما يقدم التصميم الجديد ميزة "التخصيص وإعادة الترتيب"، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص التطبيق حسب تفضيلاتهم. وبالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالانزعاج من التصميم الجديد، يمكنهم تعطيل مجموعات معينة، مثل "المجموعات المثبتة" أو "الأيام السابقة"، لاستعادة المظهر البسيط والأكثر تقليدية.
ردود فعل متباينة من المستخدمين
في حين وصفت شركة أبل إعادة التصميم بأنها "قفزة نوعية إلى الأمام"، تباينت آراء المستخدمين بشأن الواجهة الجديدة. فقد أعرب العديد منهم عن شعورهم بالإرهاق والصعوبة في التفاعل مع الواجهة الجديدة، واصفين إياها بأنها "غير بديهية".
على منصة (ريديت) Reddit، عبّر بعض المستخدمين عن إحباطهم وطالبوا بالعودة إلى تصميم (أي أو أس17) iOS 17. وعلق أحد المستخدمين ساخراً على النمط المتكرر لتحديثات أبل، حيث تُقابل التحديثات بالرفض في البداية ثم يتم تقبلها لاحقاً. ومع ذلك، أشار إلى أن هذه المرة "لا يبدو أنهم سيتقبلون" التغيير في تطبيق الصور.
قال مستخدم آخر، "لقد كرهت الأمر حتى اكتشفت المجموعات المثبتة، والتي تجعل الوصول إلى أشياء مثل لقطات الشاشة أسهل بكثير."
التكيف مع التغيير
للمستخدمين الذين يجدون صعوبة في التعامل مع التصميم الجديد، يمكن أن تكون ميزة "التخصيص وإعادة الترتيب" أداة فعالة لجعل التجربة أكثر سهولة. فمن خلال تحديد المجموعات الأكثر أهمية، أو الاعتماد على إعداد بسيط، يمكن للمستخدمين تحسين تجربتهم وتسهيل التنقل في التطبيق.
ورغم أن التصميم الجديد يمثل تحولاً كبيراً، إلا أن خيارات التخصيص تتيح للمستخدمين تعديل الواجهة بما يتناسب مع تفضيلاتهم. وبمرور الوقت، قد يجد المستخدمون أن هذه التغييرات تساهم في تحسين سهولة الاستخدام وإدارة الصور بشكل أفضل.