"أيكون" و"شون بول" يشعلان حفلات دوري التنس العالمي
تم الإعلان رسمياً عن قدوم الفنان الحائز على جائزة "غرامي"، "أيكون"، إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث سيحيي حفلاً في الاتحاد أرينا يوم 21 ديسمبر، كجزء من حفلات بطولة دوري التنس العالمي. وما يزيد من الحماس هو انضمام الأسطورة "شون بول" إلى هذا الحفل.
من المقرر أن تقام بطولة الدوري العالمي للتنس في الفترة ما بين 19 و22 ديسمبر.
وسينضم إلى فعاليات هذه البطولة مجموعة رائعة من الموسيقيين، بما في ذلك نجم الروك "براين آدمز" ومغنية البوب الأمريكية "أنستاسيا".
ستغني "أنستاسيا" أغاني مثل "آم أوتا لوف" (I'm Outta Love) و"فريك اوف نايتشر" (Freak of Nature) في 20 ديسمبر، بينما سيحيي "برايان آدمز" حفل افتتاح بطولة الدوري العالمي للتنس.
وسيغني ايكون، الذي شارك في النسخة السابقة من بطولة دوري التنس العالمي، أغانيه المفضلة مثل "سماك ذات" (Smack That) و"رايت ناو (نا نا نا)" Right Now (Na Na Na) و"لونلي" (Lonely) و"آي وونا لوف يو" ( I Wanna Love You).
أما "شون بول"، فسوف يشعل الأجواء بأغانيه الشهيرة مثل "تامبتشر" (Temperature) و"جت بيزي" (Get Busy) و"وي بي بيرنين" (We Be Burnin).
للمهتمين بحضور الحفلات والمباريات معاً، يمكن لمن لديهم تذاكر الحفلات الموسيقية ترقية تجربتهم من خلال الحصول على تذكرة تنس إضافية بخصم لحضور مباريات هذا اليوم.
التذاكر متاحة للبيع على الموقع: etihadarena.ae.