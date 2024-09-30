"أيكون" و"شون بول" يشعلان حفلات دوري التنس العالمي

تم الإعلان رسمياً عن قدوم الفنان الحائز على جائزة "غرامي"، "أيكون"، إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث سيحيي حفلاً في الاتحاد أرينا يوم 21 ديسمبر، كجزء من حفلات بطولة دوري التنس العالمي. وما يزيد من الحماس هو انضمام الأسطورة "شون بول" إلى هذا الحفل.