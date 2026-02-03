أيقونة فلبينية.."كاتريونا غراي" تتوج في دبي وتخطف قلوب المعجبين

حصلت ملكة الجمال الفلبينية على الجائزة عن فئة 'الجمال والدعوة والثقافة' يوم الأحد 4 فبراير 2026. وفي منشور على إنستغرام، شكرت القائمين على الجوائز وقالت إنها تشرفت بالحصول على التقدير.