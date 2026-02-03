أيقونة فلبينية.."كاتريونا غراي" تتوج في دبي وتخطف قلوب المعجبين

كاتريونا غراي، ملكة جمال الكون 2018، كانت في دبي لحضور حفل جوائز الأيقونة الفلبينية العالمية 2026.
حصلت ملكة الجمال الفلبينية على الجائزة عن فئة 'الجمال والدعوة والثقافة' يوم الأحد 4 فبراير 2026. وفي منشور على إنستغرام، شكرت القائمين على الجوائز وقالت إنها تشرفت بالحصول على التقدير.
قالت: "Maraming Salamat po!"، وتعني "شكراً جزيلاً!"
فستانها الأسود الجميل صممه مصمم الأزياء الفلبيني مايكل سينكو، المقيم في دبي. قامت غراي بتجربة الفستان في مشغل المصمم قبل الحدث. إليكم لمحة عن لحظات ما وراء الكواليس، بما في ذلك الفساتين المختلفة التي جربتها:
تكرم جوائز الأيقونة الفلبينية العالمية الأفراد الذين جلبوا تقديراً دولياً للفلبين.
خلال زيارتها لدولة الإمارات العربية المتحدة، التقت غراي أيضاً بالمعجبين في حفل تتويج ملكة جمال سوق كابايان الليلي (Kabayan Night Market Miss KNM Coronation Event). وفي مقطع فيديو نُشر عبر الإنترنت، ظهرت وهي تلتقط الصور بلطف مع المعجبين وتلوح للمسابقة المحلية.