أيقونة الموضة كارين وازن تمثل دبي في "جرامي" العالمية

كشف حفل توزيع جوائز جرامي السنوي الثامن والستين هذا العام عن فائزين جدد ودفع بالمواهب الموسيقية إلى دائرة الضوء العالمية. وشهد أحد أكبر الأحداث في عالم الموسيقى تمثيلاً كافياً من العالم العربي: سارت صانعة المحتوى كارين وازن على السجادة الحمراء.
لفتت المؤثرة اللبنانية المقيمة في دبي، وصانعة المحتوى والمصممة، الأنظار بفستانها المصمم خصيصاً باللون الذهبي اللامع من تصميم اللبناني نيكولا جبران.
وازن، إحدى أكبر المؤثرات في مجال الموضة في المنطقة، بأكثر من 8 ملايين متابع على إنستغرام وحدها، لم تستطع التوقف عن التعبير عن سعادتها بهذه التجربة الرائعة. وكتبت على إنستغرام: "يا له من يوم... ممتنة لـ @grammys و @cbstv على هذه التجربة. لن تصدق نفسي البالغة من العمر 16 عاماً أبداً!!! ما زلت أستوعب كل شيء".
لاحقاً، في مقابلة على السجادة الحمراء مع كريس فيد من فيرجن راديو دبي، وهو أيضاً شخصية مؤثرة في الإمارات العربية المتحدة، تحدثت عن شعورها بالفخر بتمثيل المنطقة على أحد أكبر مسارح الموسيقى العالمية.
سفيرة عالمية للعلامة التجارية للملابس القابلة للارتداء Whoop، وأول سفيرة لها من العالم العربي، وازن ليست غريبة عن الفعاليات العامة أو أضواء المصورين، ومع ذلك اعترفت بأنها تشعر بالتوتر قبل السير على السجادة الحمراء. وقالت لـ فيرجن راديو دبي: "أشعر دائماً بالتوتر قبل أي سجادة حمراء، لكن يجب أن أقول إن هذه كانت مميزة جداً جداً". وأضافت: "وفي كل مكان تتجه إليه، تجد مشهوراً تلو الآخر. لذا إنه أمر رائع جداً".
Instagram/@karenwazen
عندما سُئلت عمن أرادت رؤيته يؤدي في ليلة جرامي، أجابت دون تردد: "جاستن بيبر".
وازن، التي تدير علامتها التجارية للنظارات التي تحمل اسمها، ظهرت أيضاً على أغلفة هاربرز بازار العربية و إيل العربية وتعاونت مع علامات تجارية رائدة في مجال الموضة مثل ديور وبرادا.
لقد كانت حاضرة بانتظام في فعاليات مثل مهرجان كان السينمائي، الذي حضرته في عامي 2021 و 2019.