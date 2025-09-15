"أوين كوبر"15عاماً يفوز بجائزة "إيمي"عن مسلسل "المراهقة"

في سن الخامسة عشرة فقط، حقق أوين كوبر إنجازًا لا يزال يحلم به ممثلون ذوو خبرة تمتد لعقود: إنه الآن فائز بجائزة إيمي. أصبح نجم مسلسل "المراهقة" أصغر ممثل يفوز بجائزة إيمي برايم تايم، بحصوله على جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير . بفضل أدائه المتميز، وخطابه المتواضع عند استلام الجائزة، وإحساسه الطفولي بالدهشة على السجادة الحمراء، أصبح كوبر اسمًا يتحدث عنه الجميع في أعقاب حفل توزيع الجوائز هذا العام.
وُلد كوبر في وارينغتون، إنجلترا، في ديسمبر 2009، ولم يكن يطمح قط إلى التمثيل. وحسب التقارير، كان حلمه الأول لعب كرة القدم. لكن صدفةً ما قادته إلى الالتحاق بفصول الدراما في "ذا دراما موب" في مانشستر، حيث اكتشف شغفه بالأداء. مستوحيًا دور توم هولاند في فيلم "المستحيل" ، قرر كوبر خوض غمار التمثيل.
لم يمضِ وقت طويل حتى أثمرت هذه المغامرة. عندما أعلنت نتفليكس عن فتح تجارب أداء لمسلسل جديد جريء، "المراهقة" ، أرسل كوبر تسجيلًا صوتيًا. كان واحدًا من بين أكثر من 500 مرشح، لكن موهبته الفطرية برزت فورًا. وصف ستيفن غراهام، نجم المسلسل والمشارك في إنتاجه، لاحقًا العثور على كوبر بأنه "أكبر إنجاز" في الإنتاج.
كان كوبر في الرابعة عشرة من عمره فقط عند تصوير فيلم "المراهقة" ، وكان المشروع مختلفًا تمامًا عن أي شيء شاهده هو أو معظم الجمهور. صُوّرت كل حلقة بلقطة واحدة متواصلة، مما زاد من حدة القصة. جسّد كوبر دور جيمي ميلر، وهو مراهق مضطرب أُلقي القبض عليه بتهمة قتل زميلة له في الصف.
أثار المسلسل نقاشًا حادًا، إذ جمع مواضيع الرجولة السامة، وثقافة "العزوبية غير المباشرة" على الإنترنت، ومخاطر التطرف الرقمي. في غضون أشهره الثلاثة الأولى على نتفليكس، حقق مسلسل "المراهقة " 140 مليون مشاهدة، وأثار جدلًا عالميًا حول دور الإنترنت في تشكيل هويات الشباب.
أشاد النقاد بأداء كوبر الآسر والمثير للاهتمام، مشيرين إلى قدرته على الموازنة بين الضعف الشديد ولمحات العنف والارتباك. بالنسبة لدوره الاحترافي الأول، كان أداءً استثنائيًا بكل المقاييس.
في ليلة حفل توزيع جوائز الإيمي، بدت توترات كوبر واضحة وهو يصعد على المسرح لاستلام الجائزة. قال للجمهور وهو يحمل جائزته: "بصراحة، عندما بدأتُ دراسة الدراما قبل عامين، لم أتوقع حتى أن أكون في الولايات المتحدة، فما بالك هنا". وشكر عائلته وفريق عمل مسلسل " المراهقة " وستيفن غراهام، الذي لعب دور والده على الشاشة. وأضاف: "قد يكون اسمي مكتوبًا على هذه الجائزة، لكنها في الحقيقة تُنسب إلى العاملين خلف الكاميرا وستيفن وجميع الممثلين".
خلف الكواليس، اعترف كوبر بأنه كانت لديه أمنية واحدة بسيطة تلك الليلة: مقابلة زميله المرشح لجائزة الأوسكار جيك جيلنهال. وقد لبت هوليوود طلبه. على السجادة الحمراء، أهدى جيلنهال المراهق بطة صغيرة، موضحًا أنها "بطة محظوظة" مشابهة لبطة أخرى تلقاها قبل ترشيحه للأوسكار. ابتسم كوبر ابتسامة عريضة، ثم وضعها في جيبه.
يُرسّخ فوز كوبر مكانته في تاريخ جوائز إيمي. بينما لا تزال الممثلة روكسانا زال تحمل الرقم القياسي كأصغر فائزة تمثيلية في الرابعة عشرة من عمرها عن فيلم "شيء ما عن أميليا" عام ١٩٨٤، يُعدّ كوبر أصغر ممثل يفوز بالجائزة على الإطلاق. وقد تفوق على فئة صعبة ضمّت خافيير بارديم ( فيلم "الوحوش: قصة لايل وإريك مينينديز" )، وآشلي والترز ( فيلم "المراهقة ")، وبيل كامب وبيتر سارسجارد (فيلم "بريء مفترض ")، وروب ديلاني (فيلم " الموت من أجل الجنس" ).
لم يكن كوبر فقط هو من خرج فائزًا؛ بل هيمن مسلسل Adolescence على الحفل، وحصل أيضًا على جوائز أفضل مسلسل محدود، وأفضل إخراج، وأفضل كتابة، وأفضل ممثل (لجراهام)، وأفضل ممثلة مساعدة (لإيرين دوهيرتي).
ربما اكتشف العالم أوين كوبر للتو، لكنه يُحضّر بالفعل مجموعة رائعة من الأدوار. سيلعب دور هيثكليف الشاب في رواية " مرتفعات ويذرينغ " المرتقبة بشدة للكاتبة إيميرالد فينيل، والمقرر عرضها عام ٢٠٢٦. كما سيظهر في مسلسل "نادي الفيلم" على قناة بي بي سي ثري.