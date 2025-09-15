"أوين كوبر"15عاماً يفوز بجائزة "إيمي"عن مسلسل "المراهقة"

في ليلة حفل توزيع جوائز الإيمي، بدت توترات كوبر واضحة وهو يصعد على المسرح لاستلام الجائزة. قال للجمهور وهو يحمل جائزته: "بصراحة، عندما بدأتُ دراسة الدراما قبل عامين، لم أتوقع حتى أن أكون في الولايات المتحدة، فما بالك هنا". وشكر عائلته وفريق عمل مسلسل " المراهقة " وستيفن غراهام، الذي لعب دور والده على الشاشة. وأضاف: "قد يكون اسمي مكتوبًا على هذه الجائزة، لكنها في الحقيقة تُنسب إلى العاملين خلف الكاميرا وستيفن وجميع الممثلين".