"أونام" في دبي 2025: أفضل الأماكن لإقامة الاحتفالات

مهرجان الحصاد هو وقتٌ للتجمع والوئام. فلا عجب أن يكون تناول الطعام من أهم الأنشطة في هذا الوقت. تُسمى هذه الوليمة "أونام ساديا"، وتُقدم على ورقة موز، ويُفضل الاستمتاع بها بحضور العائلة والأصدقاء. عادةً ما تكون "ساديا" نباتية، لكن بعض المطاعم تُضيف أطباقًا خاصة غير نباتية إلى القائمة أيضًا. هل تبحث عن مكان للاحتفال بأونام في دبي؟ إليك قائمة بالأماكن التي يمكنك تجربتها:
أرماني/أمل
هل ترغب بتناول طعام فاخر بلمسة جنوب هندية؟ لدينا ما يناسبك. يقدم أرماني/أمل قائمة طعام من ثلاثة أطباق بمناسبة مهرجان الحصاد الهندي، والتي تشمل بيزول الذرة الصغيرة، وشيمين بوليشاتو، ومين كاريفيبيلاي، ودجاج 65.
٤٠٠ درهم. حتى ٥ سبتمبر، من الساعة ٦:٣٠ مساءً حتى ١١ مساءً. فندق أرماني دبي، برج خليفة. ٠٤ ٨٨٨ ٣٠١٠.
كاليكوت باراجون
حان وقت الاستمتاع بوجبة أسطورية. هذا أونام، كاليكوت باراجون، المعروف بمأكولات جنوب الهند ومالابار، يُقدم وليمة رائعة تضم ٢٤ طبقًا مميزًا، بما في ذلك ثوران ومورو.
5-7 سبتمبر. 04 335 8700 (الكرامة)؛ 042512545 (النهدة).
قد يُسمّى صغيرًا، لكن هذا الطبق الخاص بيوم أونام ساديا لا يُضاهى، فهو يضمّ أشهى المأكولات، من الباريبو إلى البازهام. متوفر لتناول الطعام في المطعم أو للطلبات الخارجية، لكن تذكّر حجز مقعدك مسبقًا.
٢٩ درهمًا إماراتيًا (للتناول في المطعم)؛ حتى ٤ سبتمبر، من الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٤ مساءً. شارع الرولة، بر دبي. اتصل على ٠٤٢٢٠ ٤١٩٨ لحجز مكانك.
إذا كانت النكهة الأصيلة هي الأنسب لك، فجرب تجربة أونام ساديا في مطعم ليلاما. تُقدم هذه الوليمة النباتية اللذيذة على ورقة موز. بينما تُقدم ساديا عادةً كوجبة نباتية، يُقدم مطعم جامافار دبي أطباقًا بحرية خاصة لمن يُفضلونها. من أبرز الأطباق: أفيال، أولان، وكالان، كوتو كاري مع إريسيري، سامبار، راسام الأناناس، ونارانجا أشار.
١٦٥ درهمًا إماراتيًا (للنباتيين)؛ ١٩٥ درهمًا إماراتيًا (لغير النباتيين). حتى ٥ سبتمبر، من الظهر حتى منتصف الليل (من الإثنين إلى الجمعة) ومن الساعة ١٢:٣٠ ظهرًا حتى منتصف الليل (السبت والأحد). العنوان: ريزيدنسز أوبرا، وسط مدينة دبي. ٠٤٥٥٣٧٨٥٢. @jamavardubai
إذا كنت من محبي مزيج الحلو والحامض، فستحب بالتأكيد طبق مامبازها بوليسيري خاداك الذي يُقدم كجزء من احتفالات أونام ساديا. تشمل قائمة الطعام أيضًا أرز بالاكادان ماتا التراثي، وأفيال، وإيريسيري، وباتشادي، وكاري باريبو، وراسام. أما إذا كنت تفضل تناول مأكولات غير نباتية، فهناك أيضًا أطباق خاصة مثل لحم الضأن أولارتو، والدجاج المشوي، وماباس الروبيان.
١٩٥ درهمًا (للنباتيين)؛ ١٧٥ درهمًا (للنباتيين). حتى ٥ سبتمبر، من الظهر حتى الساعة ٣ عصرًا، ومن الساعة ٦ مساءً حتى الساعة ٩ مساءً. ٠٥٨ ٩٧٩ ٧٨٣٠.
هل يمكنك جعل وليمة مثل "ساديا" أكثر ترفًا؟ مطعم "بنجاب جريل" يعتقد ذلك بالتأكيد - فإلى جانب الأطباق المعتادة التي تتراوح بين 32 و33 طبقًا خلال هذه الفترة، يمكنك الاستمتاع بـ"بوري" الذهبي الثمين. تأتي هذه الوليمة مع بعض المشروبات، ويلزم الحجز المسبق للحصول على مقعد على هذه الطاولة. هل تشتهي شيئًا حلوًا؟ جرّب "أدا برادهامان"، و"آيس كريم بال باياسام"، و"بودينغ جاك فروت إيلانير".
٩٩ درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد. من ٥ إلى ٧ سبتمبر، من الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا. مطعم بنجاب جريل، أنانتارا، داون تاون دبي، هاتف: ٠٥٠١٩٤١١٠٧. @punjabgrilldubai