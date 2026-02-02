"أوديسة" كريستوفر نولان.. بين هوميروس و"ماسك"

كان ماسك يرد على تغريدة ذكرت أن هيلين طروادة كانت "ذات بشرة فاتحة وشقراء" وأن اختيار الممثلين، الذي لم يتم الانتهاء منه بعد، يتعارض مع ما كتب قبل آلاف السنين في ملحمة هوميروس اليونانية الأوديسة.

كانت ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، كالعادة، سريعة ومنقسمة. فبينما دافع البعض عن اختيار نولان، سخر منه آخرون.

هل تلعب نيونغو دور هيلين؟

تعاونت نيونغو ونولان في مشروع غير معنون في نوفمبر 2024، ولم يتم الكشف عن المشروع ليكون الأوديسة إلا في ديسمبر التالي، وفقًا لمجلة فارايتي. لم يتم تأكيد دور نيونغو في الفيلم بعد.

بإنتاج يونيفرسال بيكتشرز وسينكوبي بميزانية تقديرية تبلغ 250 مليون دولار (حوالي 918.12 مليون درهم)، تُصنف الأوديسة كأغلى فيلم لنولان حتى الآن.

يضم اقتباس نولان للملحمة اليونانية طاقمًا جماعيًا يضم مات ديمون، آن هاثاواي، توم هولاند، روبرت باتينسون، لوبيتا نيونغو، زيندايا، وتشارليز ثيرون، من بين آخرين. يلعب ديمون دور أوديسيوس، الملك اليوناني لإيثاكا، ويروي الفيلم رحلته الطويلة للعودة إلى الوطن بعد حرب طروادة حيث يجتمع بزوجته بينيلوبي (آن هاثاواي).

في أواخر الشهر الماضي، أبرز إعلان تشويقي مغني الراب والمغني وكاتب الأغاني ترافيس سكوت، وهو يلعب دورًا رئيسيًا في الفيلم، مما زاد من التوقعات. تم بث الإعلان التشويقي خلال بث مباراة بطولة NFL AFC في الولايات المتحدة.

بدأ نولان كتابة الأوديسة في مارس 2024، وأُعلن عن الفيلم في ديسمبر. تم التصوير في عام 2025 عبر المغرب، اليونان، إيطاليا، اسكتلندا، أيسلندا والصحراء الغربية. الفيلم هو أيضاً الأول لنولان الذي يتم تصويره بالكامل بكاميرات IMAX's 70 ملم.