"أهان بانداي": نجوم الجيل القادم

من المثير للاهتمام، قبل إصدار فيلم "سايارا "، اختارت شركة YRF أيضًا اللعب بحذر. لا مؤتمرات صحفية، لا مقابلات، ولا حيل عدوانية على مواقع التواصل الاجتماعي. حافظوا على سحر آهان، وهو أمرٌ صعبٌ بالتأكيد في عصرٍ يشهد فرطًا في الظهور. لذا، عندما عُرض الفيلم أخيرًا، استقبل الجمهور وجهًا جديدًا لم يشاهدوه من قبل على بكرات الفيديو وتيك توك. وقد نجح الأمر.