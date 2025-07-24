"أهان بانداي": نجوم الجيل القادم

إذا نجوتَ بطريقة ما من موجة "سايارا" هذا الأسبوع، فاعلم أنك استثناءٌ نادر. فبعد جفاف طويل، عادت السينما الهندية لتخاطب خيال الأمة، وقد استجاب الجمهور.
في حين حظي فيلم Saiyaara بقدر لا بأس به من الضجة قبل إصداره، بدعم من المخرج المتميز Mohit Suri (الذي ساعد في إطلاق مسيرة Aditya Roy Kapur و Shraddha Kapoor مع Aashiqui 2 )، فإن ما حدث كان شيئًا مختلفًا تمامًا.
لقد شاهدنا أول ظهور حالم بأسلوب بوليوود الكلاسيكي - يانغ رافائيل - أضخم من الحياة، ولكنه مؤثر للغاية - وكان أهان باندي في قلب الحدث. ولكن من هو حقًا؟
حسنًا، كما يوحي اسمه، ينتمي أهان إلى عائلة بانداي السينمائية. إنه ابن تشيكي وديان بانداي، وابن شقيق بطل الكوميديا في التسعينيات تشانكي بانداي، وابن عم الممثلة أنانيا بانداي.
وعلى الرغم من اسم العائلة الشهير، كشف الممثل مؤخرًا أنه كان "الأقل تدليلًا" أثناء نشأته، حتى أنه كان ينام في غرفة مبنية داخل ممر في منزل العائلة.
درس بانديه في مدرسة أوبيروي الدولية في مومباي وأكمل برنامج البكالوريا الدولية (IB)، ثم تابع دراسته في الفنون السينمائية وإنتاج الأفلام والتلفزيون في جامعة مومباي.
لكن قبل أن تقع عيناه على الكاميرا، أمضى وقتًا خلفها، منغمسًا في كل شيء، من المونتاج إلى الإخراج ونظرية السينما. حتى أنه عمل مساعد مخرج في مشاريع مثل "روك أون 2" و"رجال السكة الحديد" ، مكتسبًا خبرة عملية أثرت على تعامله مع الشاشة.
لنعد بالزمن قليلاً. قبل أن يكتسب ساياارا شهرته، كان أهان قد أصبح نجمًا على الإنترنت بين المراهقين. انتشرت فيديوهاته على دابسماش (أتذكرون عصر فيديوهات مزامنة الشفاه؟ كان يتألق فيها!) وطاقته المؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي في بداياتها، مانحًا الجمهور لمحة عن سحره الطفولي وراحته أمام الكاميرا.
لكن شركة Yash Raj Films استحوذت بسرعة على الموهبة الناشئة وأخذته تحت أجنحتها.
تلا ذلك سنوات من التحضير الهادئ ضمن برنامج التدريب الداخلي في شركة YRF. إلى جانب مديرة اختيار الممثلين المخضرمة في الاستوديو، شانو شارما، خضع أهان لتدريبات مكثفة لتجهيزه لظهوره الأول على الشاشة الكبيرة - وهو ظهور لن يعتمد فقط على نسبه، بل على جدارته الحقيقية.
من المثير للاهتمام، قبل إصدار فيلم "سايارا "، اختارت شركة YRF أيضًا اللعب بحذر. لا مؤتمرات صحفية، لا مقابلات، ولا حيل عدوانية على مواقع التواصل الاجتماعي. حافظوا على سحر آهان، وهو أمرٌ صعبٌ بالتأكيد في عصرٍ يشهد فرطًا في الظهور. لذا، عندما عُرض الفيلم أخيرًا، استقبل الجمهور وجهًا جديدًا لم يشاهدوه من قبل على بكرات الفيديو وتيك توك. وقد نجح الأمر.
ثم، بالطبع، جاءت الأرقام. في أسبوعه الأول وحده، تجاوزت إيرادات فيلم "سايارا" 150 كرور روبية في شباك التذاكر. كما أفادت التقارير بأن دور السينما زادت من عدد عروضها، حيث نفدت جميع التذاكر في عدة مدن.
أشاد النقاد بالتناغم بين أهان وزميله في البطولة أنيت بادا، ولم يكفِ المعجبون سحره الساحر وموهبته التمثيلية. حتى أن البعض وصفه بقصة الحب التي طال انتظارها بين جيل Z.
منذ إصدار الفيلم، وُصف بكل شيء، من "نجم بوليوود القادم" إلى "نجم في طور النشوء"، حتى أن سوري نفسه وصفه هو وأنيت بـ"الجيل القادم من النجوم". ويبلغ عدد متابعيه على إنستغرام 1.4 مليون متابع، وما زال العدد في ازدياد.
بفيلم واحد فقط، أحدث ضجة كبيرة. لكن ما سيأتي لاحقًا سيكون له تأثير كبير!