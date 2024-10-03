"أنمينيا أبوظبي": فعاليات ترفيهية من الثقافة اليابانية

سيقدم المهرجان عروضاً حية ممتعة، بما في ذلك موسيقى البوب اليابانية وعروضاً بهلوانية رائعة. وستتاح لك فرصة التقاط صور مع شخصيات شهيرة مثل "ناروتو" و"هجوم العمالقة" و"هيلو كيتي". بالإضافة إلى ذلك، تشمل الفعاليات الموسيقية مشاركة الفنانة السورية رشا رزق، المعروفة بصوتها في أغاني الكرتون، حيث ستؤدي عرضاً في 25 أكتوبر. وفي اليوم التالي، ستعتلي فرقة "فلو" (Flow) اليابانية المسرح، تليها مغنية الأنمي "موغو" والفرقة "أنجيلا".