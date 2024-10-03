"أنمينيا أبوظبي": فعاليات ترفيهية من الثقافة اليابانية
هل أنت من عشاق الأنمي وتحب تقمص الشخصيات؟ تتمنى حضور عروض ترفيهية مستوحاة من الثقافة اليابانية أو لقاء مخرجي الأنمي والمعلقين الصوتيين وفناني المانجا ومنشئي ألعاب الفيديو المفضلين لديك؟ إذن لديك فرصة لا تفوت!
تستعد أبوظبي هذا الشهر، من 23 إلى 27 أكتوبر، لاستضافة مهرجان "أنيمينيا"، أكبر مهرجان للأنمي في المنطقة.
سيقدم المهرجان عروضاً حية ممتعة، بما في ذلك موسيقى البوب اليابانية وعروضاً بهلوانية رائعة. وستتاح لك فرصة التقاط صور مع شخصيات شهيرة مثل "ناروتو" و"هجوم العمالقة" و"هيلو كيتي". بالإضافة إلى ذلك، تشمل الفعاليات الموسيقية مشاركة الفنانة السورية رشا رزق، المعروفة بصوتها في أغاني الكرتون، حيث ستؤدي عرضاً في 25 أكتوبر. وفي اليوم التالي، ستعتلي فرقة "فلو" (Flow) اليابانية المسرح، تليها مغنية الأنمي "موغو" والفرقة "أنجيلا".
وستنطلق فعاليات مهرجان "أنيمنيا" في 23 أكتوبر مع الفنانة "يوكو تاكاهاشي"، المعروفة بأغنيتها الشهيرة من "نيون جينيسيس إيفانجيليون" "Neon Genesis Evangelion". وسيضم المهرجان مساحة مخصصة للألعاب تشمل منطقة للواقع الافتراضي (VR) وألعاباً إلكترونية وألعاب آركيد يابانية، بالإضافة إلى مسرح مركزي لمسابقات مستوحاة من عالم الأنمي ومنطقة للناشرين.
هناك أيضاً مركز ألعاب مخصص يتميز بمنطقة الواقع الافتراضي، ومنطقة الرياضات الإلكترونية، وألعاب الآركيد على الطراز الياباني، ومسرح مركزي مع مسابقات مستوحاة من الرسوم المتحركة اليابانية ومنطقة الناشر.
إذا كانت لديك فكرة لمانجا أو كارتون ولا تعرف من أين تبدأ، يمكنك الانضمام إلى ورش العمل المتعلقة بالأنمي.
يقام المهرجان في موقع مذهل على شاطئ جزيرة السعديات، ويتضمن مسابقة دولية لتقمص الشخصيات "كوسبلاي" مع جوائز تزيد قيمتها عن 400,000 درهم.
لقد حان الوقت لإبراز مهاراتك في تقمص الشخصيات!
التذاكر متاحة الآن على موقع www.animeniaabudhabi.com، وتشمل تذاكر ليوم واحد وبطاقات لحضور المهرجان لمدة خمسة أيام بأسعار تبدأ من 65 درهماً، بالإضافة إلى تذاكر الحفلات الموسيقية ولقاءات مع الشخصيات.