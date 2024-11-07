"أنكير برايم": جهاز بقوة هائلة لشحن الأجهزة المتعددة
ما هي الطاقة؟ إذا ما نظرنا إلى ما قاله الفلاسفة والمفكرون على مر العصور، فإنها: القدرة على التأثير وعلى التغيير. وبناءً على هذا القول، فإن "باور بانك" "أنكير برايم" Anker Prime بسعة 20000 مللي أمبير في الساعة هو جهاز ممتلئ بالطاقة الخام (بمعنى الكلمة) التي يمكن أن تحدث تغييراً في الطريقة التي تستخدم بها أدواتك. وفي الأسابيع القليلة التي ستستخدم فيها الجهاز، ستتغير بالتأكيد طريقتك في استخدام الأجهزة.
في الأسابيع القليلة الماضية، شعرت وكأنني أحمل مفاعلاً نووياً في حقيبتي أثناء تجوالي في دبي وسفري خارج البلاد. إن قوة (باور بانك) "أنكير برايم" Anker Prime تجعلك تشعر وكأنك لا تقهر، وكأنك بطل خارق مستعد لمواجهة عالم البطاريات الفارغة الكبير. كنت أتوقع أن تضيء أجهزة المسح الضوئي في المطارات، وكأنها اكتشفت مصدر طاقة مشع في حقيبتي، أو أن يتم إيقافي من قبل الجمارك في ميناء بعيد لاستيراد كمية غير قانونية من الطاقة إلى بلادهم.
إذا كنت تعتقد أنني أبالغ في الحديث عن جهاز لا يزيد عن كونه مجرد بنك طاقة (باور بانك)، فكل ما عليّ قوله في دفاعي عن نفسي هو أن راحة البال التي منحها لي هذا الجهاز تتدفق مني بشكل مبالغ فيه. لم أعد أشعر بالقلق بشأن نفاد طاقة أي من أجهزتي أثناء التنقل - سواء كان جهاز الكمبيوتر المحمول أو الهواتف المحمولة أو الكاميرات أو أي شيء آخر أرغب في حمله. لقد غيّر استخدام "أنكير برايم" Anker Prime تماماً نظرتي إلى شحن أجهزتي وشعوري بأمان الطاقة - والكلمة الأساسية هي الأمان، وهو ما يوفره بنك الطاقة هذا بكميات كبيرة.
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عند إلقاء نظرة فاحصة على الجهاز نفسه، نجد أن "أنكير برايم" Anker Prime يتميز بشاشة، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لـ (باور بانك)، وثلاثة منافذ "يو أس بي" USB للإدخال والإخراج، بالإضافة إلى سعة 20000 مللي أمبير في الساعة. وتعد الشاشة المدمجة مفيدة بشكل خاص، حيث تعرض سرعة الشحن والطاقة المتبقية. تجعله سعته العالية وتوصيله السريع للطاقة قادراً على شحن حتى أجهزة الكمبيوتر المحمولة الكبيرة ذات الجودة الاحترافية. مع هذه الصفات، يعد "أنكير برايم" Anker Prime ضرورياً للمسافرين باستمرار، أو أي شخص يعمل بعيداً عن مأخذ الطاقة.
يتميز بتصميم مستطيل أنيق مصنوع من مواد عالية الجودة. ومصنوع بشكل أساسي من المعدن، ويحتوي على زر طاقة منخفض للأسفل عن مستوى الجهاز، بلمسة نهائية معدنية لامعة تجعل من السهل العثور عليه دون الحاجة إلى النظر. الجزء الأمامي محمي بغطاء بلاستيكي متين يحمي الشاشة. جودة التصنيع من الدرجة الأولى، مما يوفر متانة ممتازة دون خطر تعرض الشاشة الزجاجية للكسر. لقد اتخذت شركة "أنكير برايم" Anker خياراً ذكياً باستخدام البلاستيك، مما يضمن لك عدم القلق بشأن تلف الشاشة.
بفضل منفذي "يو أس بي - سي" USB-C ومنفذ "يو أس بي-أيه" USB-A، يكون الباور بنك قادراً على شحن ما يصل إلى ثلاثة أجهزة في وقت واحد. يدعم كل منفذ "يو أس بي -سي"USB-C سرعات شحن تصل إلى 100 واط بشكل فردي، بينما يوفر منفذ "يو أس بي-أيه" USB-A ما يصل إلى 65 واط. وبسعة إخراج إجمالية تبلغ 200 واط، إذا كانت المنافذ الثلاثة قيد الاستخدام، يتم توزيع الطاقة بمقدار 100 واط و60 واط و40 واط عبر كل منفذ على التوالي. أو يمكنك الحصول على ترتيبات ومجموعات مختلفة من مخرجات الطاقة اعتماداً على عدد الأجهزة التي تقوم بتوصيلها وفي أي منفذ. استخدم منفذي "يو أس بي -سي" USB-C فقط ويمكنك شحن جهازين بقدرة 100 واط لكل منهما - أو استخدم منفذ "يو أس بي -سي" USB-C ومنفذ "يو أس بي-أيه" USB-A للحصول على إجمالي 165 واط موزعة بين الاثنين بمعدل 100 وات و65 واط على التوالي. الاحتمالات كثيرة.
الشاشة هي الميزة البارزة في "أنكير برايم" Anker Prime، فهي تقدم أكثر من مجرد مؤشر لعمر البطارية. أثناء شحن بنك الطاقة، توفر تقديراً للمدة التي سيستغرقها للوصول إلى السعة الكاملة. في اختباراتنا، استغرق بنك الطاقة هذا ساعة و 15 دقيقة للوصول إلى الشحن الكامل، وقدمت الشاشة حساباً دقيقاً لحالة الشحن والوقت المتبقي بدقة كبيرة طوال الطريق من فارغ إلى ممتلئ - وكذلك عندما كررنا هذا الاختبار من حوالي 60 بالمائة من السعة إلى ممتلئ، والذي سجلته الشاشة عند 29 دقيقة. هذه الدقة والفائدة للشاشة مفيدة بشكل أكبر عند انقطاع التيار الكهربائي. عندما قمنا بتوصيل أجهزتنا بها لشحنها، أظهرت الوقت المتبقي لاستنزاف البطارية جنباً إلى جنب مع سرعات الشحن الدقيقة التي كانت تتلقاها الأجهزة والكابلات. هذه معلومات يمكن أن تساعدك في التخطيط لمدى احتياجك العاجل للعثور على مصدر طاقة أو اتخاذ تدابير أخرى: فمثلاً : إذا لاحظت استنزاف الطاقة بسرعة، فقد تتمكن من إطالة عمر بطارية جهازك عن طريق ضبط الإعدادات مثل سطوع الشاشة أو تنشيط وضع الطاقة المنخفضة.
بفضل سعتها الضخمة التي تبلغ 20000 مللي أمبير في الساعة، تعد "أنكير برايم" Anker Prime شاحن عملاق حقيقي للشحن المحمول. ومع القوة العظيمة تأتي الراحة العظيمة. بصفتي شخصاً يعتمد بشكل كبير على أنواع مختلفة من الأدوات، فقد استخدمت العديد من بنوك الطاقة - وهذا "أنكير برايم" Anker هو الأفضل على الإطلاق.
عند اختبار "أنكير برايم" Anker Prime مع جهاز "ماك بوك آير" الخاص بي، قام بشحن البطارية من حوالي 25 بالمائة إلى الشحن الكامل في أقل من 40 دقيقة، وهو ما تفشل بعض مقابس الحائط في القيام به. وعندما تم ذلك، كان بنك الطاقة لا يزال يحتوي على أكثر من 25 بالمائة من الطاقة المتبقية، وهو أمر جيد، لأنني كصحفي أحتاج أيضاً إلى شحن الكاميرا والهاتف المحمول عند السفر في مهام. لذلك قمت بتوصيل هاتفي "سامسونغ غلاكسي أس 24" وبطارية كاميرا :نيكون ديسلر" Nikon DSLR معاً وتمكنت من شحنهما بحلول الوقت الذي أظهرت فيه شاشة "أنكير برايم" Anker نفاد الشحن.
مثال آخر : بإمكان بطارية 20000 مللي أمبير أن تقوم بشحن جهاز "ماك بوك آير" من الصفر إلى الشحن الكامل مرة واحدة، أو "آيفون 15" حوالي أربع مرات، أو"سامسونغ أس 24" 3.5 مرة.
من بين الأمور غير الجيدة الشائعة عند استخدام (باور بانك) ما يُعرف باسم "استنزاف الطاقة الوهمي" - وهو الموقف الذي يفقد فيه الجهاز الطاقة من تلقاء نفسه دون استخدامه. ومع ذلك، يحتفظ "أنكير برايم" Anker Prime بطاقته بشكل جيد. بناءً على معدل التفريغ الذاتي أثناء الاستخدام، والذي كان ضئيلاً تقريباً، أميل إلى تصديق التقارير المنتشرة التي تفيد بأنه سيحتفظ بشحنه لأكثر من ثلاثة أشهر.
لا يعني هذا أنه لا توجد سلبيات بشأن هذا الجهاز الذي يمكنك استخدامه أثناء التنقل. فمثلاً: يضاهي وزنه الثقيل وأبعاده غير المتناسقة بعض الشيء ثقله في تخزين الطاقة. يبلغ طول "أنكير برايم" Anker Prime 5بوصات وعرضه 2.15 بوصة وعمقه 1.96 بوصة ويزن 550 جراماً أو أكثر من نصف كيلوجرام، وهو ليس صغيراً بما يكفي ولا خفيفاً بما يكفي لوضعه في جيبك. سيتعين عليك إيجاد مساحة له في حقيبة الكمبيوتر المحمول أو حقيبة الظهر، ملفوفاً بشكل آمن في حقيبة من اللباد ( قماش عازل للحرارة والرطوبة) تأتي مع "أنكير برايم" Anker.
بصرف النظر عن الوزن والحجم، عانى جهاز الاختبار الخاص بنا من مشاكل ارتفاع درجة الحرارة في بعض الأحيان، حيث انقطع تماماً وأغلق عندما تم توصيل جميع المنافذ الثلاثة بأجهزة الشحن وكان السحب ثقيلاً جداً عليه. حدث هذا فقط في الهواء الطلق حيث كانت درجات الحرارة المحيطة أعلى، ولكن لا يزال من المهم أن تكون على دراية بهذا الأمر إذا كنت من النوع الذي يحتاج إلى شحن أجهزتك عندما لا تكون في الداخل.
وبغض النظر عن هاتين النقطتين المختلفتين، فإن مبلغ 369 درهماً إماراتياً الذي تتقاضاه شركة "أنكير برايم" Anker مقابل بنك الطاقة هو مبلغ جيد.
إنه أكثر من مجرد طاقة تكون معك أينما ذهبت، بل يمنحك راحة البال في هذه الأوقات من الاتصال المستمر والعمل عن بُعد، وكأن شخصاً ما يساندك.
باور بانك أنكر برايم بسعة 20000 مللي أمبير
المواصفات:
- سعة تخزين عالية.
- شاشة سهلة الاستخدام.
- شحن سريع لثلاثة أجهزة معاً.
العيوب:
- مشاكل الحرارة.
- الوزن والحجم.
السعر: 369 درهم.
التقييم: 4 نجوم.