"أنكيتا لوخاندي" تستنجد بالجمهور: ابنة مساعدتها تختفي في ظروف غامضة

قامت الممثلة أنكيتا لوخاندي بتسجيل بلاغ رسمي ووجهت نداءً عامًا بعد اختفاء فتاتين، إحداهما ابنة مساعدتها المنزلية، في مومباي. الفتاتان القاصرتان المفقودتان، واللتان تم تحديد هويتهما باسم سالوني وصديقتها نيها، شوهدتا آخر مرة في 31 يوليو حوالي الساعة 10 صباحًا بالقرب من منطقة فاكولا في سانتا كروز (الشرقية).

توجهت لوخاندي إلى إنستغرام ليلة الثلاثاء لمشاركة صورهما وتفاصيلهما، مناشدة شرطة مومباي والجمهور للمساعدة في العثور عليهما.

وكتبت على إنستغرام، مشاركةً صورة الفتاتين: "إنهما ليستا مجرد جزء من منزلنا، بل هما من العائلة. نحن قلقون للغاية ونطلب من الجميع، وخاصة شرطة مومباي وأهل مومباي، مساعدتنا في نشر الخبر وتقديم أي مساعدة ممكنة لإعادتهما سالمتين." وأضافت: "إذا رأى أي شخص أو سمع أي شيء، يرجى التواصل فورًا أو الإبلاغ في أقرب مركز شرطة. دعمكم وصلواتكم تعني لنا كل شيء الآن."

وفقًا لتقرير صادر عن وكالة أنباء PTI نقلًا عن مسؤول في الشرطة، تم تسجيل قضية خطف بسبب تورط قاصرتين. وحتى الآن، لا توجد أي خيوط ملموسة في التحقيق.

لوخاندي، التي ظهرت مؤخرًا في برنامج "Laughter Chefs – Unlimited Entertainment"، معروفة بحضورها النشط في الأماكن العامة، وقد حثت متابعيها على مشاركة أي معلومات قد تساعد في العثور على الفتاتين.