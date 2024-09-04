"أنانيا باندي".. توتر وترقب قبل عرض مسلسلها الجديد

ما هو الشيء المفضل لديها في بيلا؟ أجابت أنانيا: "إنها تظل دائماً كما هي بغض النظر عن مدى تغير العالم من حولها. في الأفلام، نشاهد دائماً شخصية تمر بهذا التحول الجذري ثم يتغير كل شيء فيها. لا أحب ذلك. ما أحبه هو حقيقة أنه على الرغم من أن كل شيء حول الشخص قد يتغير، إلا أن الأجزاء الجيدة فيه تظل دائماً كما هي".