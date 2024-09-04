"أنانيا باندي".. توتر وترقب قبل عرض مسلسلها الجديد
لقد أحببنا "أنانيا باندي" في فيلم Kho Gaye Hum Kahan . وحتى يومنا هذا، لا تزال تتلقى الثناء على تصويرها لشخصية "أهانا سينغ"، وهي فتاة في العشرينيات من عمرها تحاول تحقيق النجاح في العالم مع صديقتيها المفضلتين، وسط حزن شديد.
ما جعلها محبوبة في الفيلم هو مدى قرب شخصيتها من الناس. من لم يعاني من حزن شديد أو لم يتوصل إلى فكرة عمل مع أفضل أصدقائه؟
الآن، تقدم أنانيا شخصية أخرى إلى الحياة، وهي "بيلا"، في المسلسل القادم على أمازون برايم فيديو Amazon Prime Video وهو"كول مي باي" Call Me Bae . المسلسل المكون من ثماني حلقات، من إخراج "كولين ديكونها"، هو إنتاج درامي ترفيهي مع "كاران جوهر" و"أبورفا ميهتا " و"سومين ميشرا" كمنتجين تنفيذيين. في العرض، تتحول بيلا، التي تحمل اسم باي، من وريثة إلى محتالة، وتكتشف أن ممتلكاتها الأكثر قيمة ليست الماس، ولكن ذكائها وأسلوبها. بيلا مفلسة، لكنها في رحلة للعثور على نفسها في العالم.
قالت أنانيا في دردشة مع صحيفة الخليج تايمز : "أشعر تقريباً وكأنني أخت أكبر منها ويتوجب عليي حمايتها و الدفاع عنها". تتمتع بيلا بقلب ذهبي؛ فهي لطيفة ومحترمة ولا تحكم على الآخرين وترى الأفضل في كل شخص.
"لكنها بالتأكيد لديها نقاط ضعفها"، تابعت أنانيا. "إنها تشعر بالوحدة وسوء الفهم، لذلك على الرغم من أنها قد تبدو سطحية، إلا أن هناك الكثير من المميزات فيها، والتي يمكنك اكشتافها عندما تشاهد المزيد من الحلقات. هذه هي كل الأسباب التي جعلتني أقع في حبها".
ما هو الشيء المفضل لديها في بيلا؟ أجابت أنانيا: "إنها تظل دائماً كما هي بغض النظر عن مدى تغير العالم من حولها. في الأفلام، نشاهد دائماً شخصية تمر بهذا التحول الجذري ثم يتغير كل شيء فيها. لا أحب ذلك. ما أحبه هو حقيقة أنه على الرغم من أن كل شيء حول الشخص قد يتغير، إلا أن الأجزاء الجيدة فيه تظل دائماً كما هي".
بالنسبة لأنانيا، بيلا هي مزيج من العديد من الأشخاص الذين تعرفهم في الحياة الواقعية. قالت: "لا أعتقد أن أي شخص موجود تماماً مثلها لأنها خارج هذا العالم تماماً. لكن هناك صديقتان في المدرسة تفعلان الكثير من الأشياء المشابهة؛ الطريقة التي يتحدثون بها، ويمشون بها، ويستخدمون أيديهم وأكتافهم، والطريقة التي يحدقون بها، وينظفون كل شيء أينما ذهبوا. لقد سرقت القليل من بعض الأشخاص لهذه الشخصية".
وتقول أنانيا إن مسلسل"كول مي باي" "Call Me Bae" ، وهو مسلسل كوميدي درامي، يظل خفيفاً ويظل وفياً للنوع الذي ينتمي إليه، "لكنه يرمز إلى شيء ما ويحمل رسالة في النهاية. أود أن أخبر الجمهور بألا يتوقعوا أي شيء لأنهم سوف يفاجؤون مفاجئة سارة بما سيذهب إليه العرض".
وبما أن الفرضية الرئيسية للعرض تدور حول الكفاح من أجل الاستقلال، فقد سألنا أنانيا عن أهم ثلاث مهارات لديها للبقاء على قيد الحياة في العالم الخارجي. فقالت: "أولاً، أن تكون شخصاً شعبياً لأنك مضطر للتواصل مع الأشخاص والمحيط الأنسب"، ثم بعد ذلك "امتلاك مهارات مساومة رائعة" و"الذكاء في الشارع".
قالت "إن ذكاء الكتب ليس كل شيء، بل عليك أن تعرف الطريق".
طريقة توفير المحتوى حسب الطلب عبر الإنترنت
مشروع Amazon Prime Video هو المسلسل الأول لأنانيا وقد كان تحدياً لها بمعنى أنها اضطرت إلى قضاء ساعات أطول بكثير (على الرغم من حصولها على مزيد من وقت الشاشة)؛ إنه التزام أكبر بكثير. قالت: "على الرغم من أنه قد يبدو وكأنه شخصية بسيطة للغاية عندما تشاهدها على الشاشة، فإن الطاقة المبذولة في تصويرها تكون دائماً 100 بالمائة"، "تمثل بيلا الكوميديا والدراما والرومانسية وقليلاً من كل شيء".
في المسلسل، تحتاج أنانيا على ما يقارب من ثماني ساعات لإظهار جوانب مختلفة من شخصيتها. وقالت: "كممثلة، هذا أمر مثير حقاً".
ومع ذلك، لا تزال أنانيا متوترة قبل موعد عرض المسلسل في السادس من سبتمبر. في الواقع، أصبحت ابنة نجم بوليوود السابق "تشونكي باندي" أكثر توتراً من ذي قبل بسبب مشاعرها تجاه بيلا. قالت: "يبدو هذا العرض وكأنه طفلي الشخصي، لقد بذلت قصارى جهدي وحاولت القيام بشيء مختلف وممتع. لذا أشعر حقاً بالضغط".
وترى الممثلة البالغة من العمر 25 عاماً أن الإصدارات عبر ميزة توفر المحتوى حسب الطلب عبر الإنترنت تشبه "الحرق البطيء"، على عكس الإصدارات المسرحية حيث يمكنك رؤية استجابة واضحة في عطلة نهاية الأسبوع الأولى. "ربما يكون (إصدار OTT توفير المحتوى حسب الطلب عبر الإنترنت) أكثر إشباعاً على المدى الطويل ولكنك تنتظر باستمرار وتطلب من الناس مشاهدته".
ومن المثير للاهتمام أن بيلا التي تلعب دورها أنانيا في فيلم Call Me Bae تتنقل عبر غرف الأخبار في مومباي كصحفية على وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة للعثور على نفسها.
تجد أنانيا أن "طرح الأسئلة" أمر مثير للاهتمام حقاً؛ فعندما كانت طفلة، كان تشانكي يطلب منها رسم رمز علامة الاستفهام على جبهتها لأنها كانت تستمر في طرح الأسئلة. "أعتقد أن جعل شخص ما يشعر بالراحة الكافية للتحدث وإعطاء إجاباته هي مهارة يجب أن نتمتع بها".
وسائل التواصل الاجتماعي والتأثير
في البداية، كانت أنانيا تشعر بضغط كبير عند التفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت دائماً مهتمة بقول ونشر الأشياء الصحيحة. تقول: "لكن الآن، أنا فقط أستمتع بذلك. لم أعد أنشر أو أشارك التحديثات باستمرار؛ عندما أفعل ذلك، أحاول أن أجعل الأمر طبيعياً قدر الإمكان".
لا تؤثر سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي على أنانيا. لذا عندما أضاف صناع Call Me Bae حواراً يشير إلى التفاعل السيئ السمعة بين أنانيا وسيدهانت تشاتورفيدي حول "الصراعات في الحياة"، لم يكن الأمر مهماً حقاً بالنسبة لها. قالت: "نبرة العرض ساخرة جداً، والفكاهة أيضاً تشير إلى الذات والتوعية الذاتية. يناسب هذا الحوار بيلا جيداً بهذه الحال، لدرجة أنه تماماً ضمن السياق. أما بالنسبة لحياتي الشخصية وردة فعلي تجاه مثل هذه الأشياء، فأنا حقاً لا أهتم بها بعد الآن".
عندما يتعلق الأمر بمصطلح المؤثر، فإن أنانيا تشير إليه باعتباره ممثلاً قد يؤثر بصوته على جمهوره. وقالت: "يتعين علي استخدام صوتي بمسؤولية وأشعر أيضاً أنه من دواعي الشرف أن أكون مؤثرةً عندما أستطيع لمس حياة الناس والتأثير عليهم بطريقة ما".
النجاح والمكافآت
تقيس أنانيا النجاح على أساس الحب الذي تحظى به مشاريعها وعدد الأشخاص الذين تصل إليهم. وقالت: "في فيلم Kho Gaye Hum Kahan ، تحدث الكثير من الأشخاص بشكل مباشر عن شخصيتي وكيف شعروا بأنهم ممثلون ومرئيون. مثل هذه الأشياء مجزية بالنسبة لي".
وكيف تكافئ نفسها؟ تقول: "أعود إلى المشروع التالي بدافع أكبر من ذي قبل".