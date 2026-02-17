«أناقة ملكية في ضيافة "أمباني".. الملكة رانيا تخطف الأنظار وسط بريق نجومِ بوليوود

"لقد كان شرفاً وامتيازاً أن أكون جزءاً من مائدة مستديرة خاصة بحضور صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله إلى جانب نساء ملهمات يشاركن في حوار صادق حول تمكين المرأة والقيادة والمستقبل،" كتبت على إنستغرام. "لحظات كهذه هي تذكير قوي بأن النساء عندما يجتمعن بهدف وصدق ورؤية، فإنهن لا يشكلن المحادثات فحسب، بل يساعدن في تشكيل المستقبل للجيل القادم.