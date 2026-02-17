«أناقة ملكية في ضيافة "أمباني".. الملكة رانيا تخطف الأنظار وسط بريق نجومِ بوليوود

الملكة رانيا العبدالله، ملكة الأردن، التي تزور الهند، التقت عائلة موكيش أمباني، أحد أثرى أقطاب آسيا الذي يدير مجموعة ريلاينس إندستريز للنفط والاتصالات، في مومباي يوم 16 فبراير.
شاركت الملكة صوراً لاجتماعها مع موكيش أمباني وزوجته نيتا وابنته إيشا وزوجتي ابنيه شلوكا ميهتا وراديكا ميرشانت. وعلقت على الصور قائلة: "أعمق شكري للسيد موكيش أمباني لاستضافتي في مومباي أمس". وأضافت: "صداقتكم ودفئكم وكرم ضيافتكم جعلت زيارتي للهند لا تُنسى أكثر."
ارتدت بلوزة بيضاء مع تنورة ميدي مطرزة وحزام أخضر.
استُقبلت الملكة رانيا بعرض منسق لأشكال الرقص الهندي الكلاسيكي ومعرض للحرف اليدوية التقليدية من البلاد.
لاحقاً، زارت الملكة مركز نيتا موكيش أمباني الثقافي في نافي مومباي، حيث التقت قيادات نسائية في مجال الأعمال وريادة الأعمال والفنون. كما شاركت في مائدة مستديرة مع شخصيات بارزة في مجالاتهم.
شاركت الممثلة البوليوودية كاريشما كابور، التي كانت جزءاً من المائدة المستديرة الخاصة، صوراً للاجتماع.
"لقد كان شرفاً وامتيازاً أن أكون جزءاً من مائدة مستديرة خاصة بحضور صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله إلى جانب نساء ملهمات يشاركن في حوار صادق حول تمكين المرأة والقيادة والمستقبل،" كتبت على إنستغرام. "لحظات كهذه هي تذكير قوي بأن النساء عندما يجتمعن بهدف وصدق ورؤية، فإنهن لا يشكلن المحادثات فحسب، بل يساعدن في تشكيل المستقبل للجيل القادم.