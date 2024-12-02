أم جديدة في دبي تبتكر رواية تشويقية مستوحاة من تحديات الأمومة
في "همسات طفل"The Baby Whisperer ، وهي رواية إثارة طبية مثيرة تمزج بين التشويق والغموض والخارق للطبيعة، تأخذ "جينيفر آرون فوستر" قرائها في رحلة مبهجة تطمس بمهارة الخطوط الفاصلة بين العوالم الأرضية والميتافيزيقية.
ما يميز هذه الرواية هو أصلها الشخصي العميق، وكيف أصبحت لحظة هادئة من التأمل خلال ليالي الأرق للأم الجديدة نواة لقصة تتحدث عن الألغاز العميقة للحياة والموت والقوى غير المرئية التي تشكل وجودنا.
وقالت جينيفر إن فكرة مشروع The Baby Whisperer جاءت عندما عادت هي وزوجها الصحفي جون إلى منزلهما من المستشفى الأمريكي في دبي، مع طفلتهما حديثة الولادة أمبر.
كانت أمبر تبكي بشدة، وكانت جينيفر وجون في حيرة من أمرهما، ولم يتمكنا من معرفة سبب المشكلة. أبلغهما الأطباء لاحقًا أن أمبر تعاني من المغص. وباعتبارهما والدين عديمي الخبرة، لم يكن لديهما أي فكرة عن كيفية التعامل مع الموقف.
وبينما كانت جينيفر تتأمل بعجز منظر مرسى دبي من شرفة شقتها في أبراج بحيرة جميرا، أدركت أن بكاء ابنتها لم يكن نتيجة للانزعاج فحسب، بل كان محاولة للتواصل، صرخة طلباً للمساعدة. وفي تلك اللحظة، ظهرت فكرة "هامس الأطفال" .
وبينما كانت جينيفر تحاول تهدئة ابنتها، فكرت: "ماذا لو كان الأطفال قادرين على التحدث، ما هي الأسرار التي سيتشاركونها؟"
بينما كانت تفكر في أفكارها، بدأت فكرة رواية جينيفر الأولى تترسخ.
رؤى روحية
"تتذكر جينيفر قائلةً: "خلال إحدى جلسات البكاء في الصباح الباكر، جلست على الأريكة المواجهة للشرفة المطلة على مرسى دبي".
"نظرت إلى ابنتنا أمبر، وفهمت للحظة أنها كانت تبكي لأنها كانت تحاول توصيل شيء ما إلي... لم أكن أنوي كتابة قصة ذات أجندة سياسية."
ورغم أن العناصر الخيالية في الرواية تجعلها رواية مثيرة للغاية، إلا أن جينيفر تؤكد أنها لم تكن تنوي قط كتابة رواية مشحونة إيديولوجياً. بل قالت إن القصة جاءت من فضول شخصي عميق الجذور حول ما يعنيه أن تكون حيًا روحانيًا قبل دخول العالم.
قالت جينيفر: "إذا كنا موجودين في هذا العالم، ونتفق على أن هناك شيئًا بعد هذا الواقع، فلماذا لا يكون هناك شيء قبله؟ بالتأكيد، كنا لنوجد في تلك الطائرة قبل أن نأتي إلى الأرض"
تدور أحداث القصة في لندن المعاصرة، حيث قضت جينيفر معظم طفولتها، وتأخذ القصة القراء إلى عالم حيث الأطفال حديثي الولادة ليسوا مجرد أطفال أبرياء، بل هم أحياء روحيا ولديهم فهم أكبر بكثير للحياة على الأرض.
تدور أحداث الرواية حول بطلة الرواية كريستين شور، وهي فتاة مترددة في التعامل مع الأطفال حديثي الولادة. تتمتع كريستين بقدرة غير عادية ومزعجة في كثير من الأحيان على التواصل مع الأطفال حديثي الولادة. ومع ذلك، فهي تنظر إلى قدرتها على أنها لعنة أكثر من كونها هدية. ولكن عندما تتعرف على توبي دالي - وهو طفل مريض في المرحلة النهائية ويحتاج إلى أجهزة الإنعاش - تنغمس كريستين في مؤامرة أعظم بكثير من أي شيء يمكن أن تتخيله.
الأخلاقيات في كل هذا
بفضل موهبتها، وبينما تكافح مع شياطينها، تعلمت كريستين أن الأطفال يدركون أكثر بكثير مما نعتقد نحن الكبار. إنهم يرون أشياء لا تستطيع حتى أن تستوعبها. تتعمق القصة في موضوعات الأخلاق الطبية، والعذاب، والحزن، والضغوط المجتمعية التي تؤثر بشكل غير معقول على الأكثر ضعفًا، وخاصة الأجنة.
مع تعمق العلاقة بين كريستين وتوبي، تبدأ مؤامرة مرعبة ومعقدة في الظهور داخل المستشفى، وتكشف عن مؤامرة شيطانية تتضمن شركة أدوية عالمية لا ترحم.
ما يحدث هو سباق محموم ضد الزمن حيث تحاول كريستين إحباط سلسلة من جرائم قتل الأطفال التي تشكل جزءًا من مؤامرة شريرة بعيدة المدى. إن بحثها عن الحقيقة محفوف بالمخاطر، حيث تواجه هي وحلفاؤها تهديدات من أولئك الذين عازمون على إسكاتها.
أوضحت جينيفر: "بصرف النظر عن حقيقة أن كريستين تستطيع سماع الأطفال، وهو أمر رائع في حد ذاته، فإنها تجد نفسها فجأة في وسط مؤامرة شنيعة بين طبيب مشكوك فيه للغاية وشركة أدوية كبيرة. كان بإمكانها أن تبتعد، لكن كريستين قررت أنها تريد استخدام موهبتها من أجل الخير".
تنسج جينيفر في كتاباتها الغنائية المثيرة الخيال الميتافيزيقي ببراعة مع الإثارة في العالم الحقيقي، مما يجعلها قراءة مقنعة للقراء الذين يبحثون عن قصص تستكشف الحياة والمصير والقوى غير المرئية التي تشكل عالمنا.
شرارة دبي
استوحت جينيفر الكثير من إلهامها من دبي، حيث عاشت مع زوجها لعدة سنوات. وقد كتبت جينيفر الكثير من أحداث رواية "هامس الأطفال" في مقاهي ابن بطوطة ومراكز التسوق في دبي، وكانت الطاقة الصاخبة للمدينة مصدر إلهام لكتابات جينيفر في كثير من الأحيان.
وبينما تطلق كتابها للعالم، تتذكر جينيفر دبي بحنين باعتبارها موقعًا سيحظى دائمًا بمكانة خاصة في قلبها.
قالت جينيفر: "لطالما كانت دبي مركزًا للإبداع والفن، وهي واحدة من أكثر المدن تنوعًا ثقافيًا في العالم. لقد استلهمت أفكاري من الأشخاص الذين التقيت بهم في دبي والذين جاؤوا من جميع أنحاء العالم، وكان لديهم قصص مختلفة وخلفيات مختلفة، لكنهم تمكنوا من التعايش بشكل جيد تمامًا مثل الأطفال في القصة".
سواء كنت منجذبًا إلى روايات الإثارة الطبية التي كتبها روبن كوك أو تيس جيريتسين أو مات هيج، أو القراءات الأكثر ميتافيزيقية وإثارة للتفكير من أمثال باولو كويلو أو كارلوس رويز زافون، فإن كتاب The Baby Whisperer يحتوي على شيء من شأنه أن يلهم مجموعة واسعة من القراء.
تتمتع المستشفيات وغرف الانتظار بنوعية مثيرة للقلق، وغالبًا ما تثير الشعور بالضعف والشعور بالخوف وعدم الراحة أو التشويق.
يتم تسخير هذه المشاعر بخبرة من قبل جينيفر بأسلوب مثير للإعجاب حيث تبقي القراء على حافة الهاوية مع كل صفحة.