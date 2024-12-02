أم جديدة في دبي تبتكر رواية تشويقية مستوحاة من تحديات الأمومة

تدور أحداث الرواية حول بطلة الرواية كريستين شور، وهي فتاة مترددة في التعامل مع الأطفال حديثي الولادة. تتمتع كريستين بقدرة غير عادية ومزعجة في كثير من الأحيان على التواصل مع الأطفال حديثي الولادة. ومع ذلك، فهي تنظر إلى قدرتها على أنها لعنة أكثر من كونها هدية. ولكن عندما تتعرف على توبي دالي - وهو طفل مريض في المرحلة النهائية ويحتاج إلى أجهزة الإنعاش - تنغمس كريستين في مؤامرة أعظم بكثير من أي شيء يمكن أن تتخيله.