أمل كلوني تخطف الأنظار في مهرجان البندقية السينمائي

خطفت أمل الأضواء بفستان فوشيا كلاسيكي من جان لوي شيرر، يتميز بصدرية مكشكشة وشق يصل إلى الفخذ وذيل طويل منسدل خلفها. ونسّقت إطلالتها اللافتة مع حذاء فضي بكعب عالٍ من أكوازورا، وحقيبة كلاتش من جيمي تشو، وتسريحة شعر جانبية أنيقة. وتناغم جورج مع أناقتها ببدلة توكسيدو سوداء أنيقة مع ياقة من الساتان، وقميص أبيض ناصع، وربطة عنق كلاسيكية.