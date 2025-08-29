أمل كلوني تخطف الأنظار في مهرجان البندقية السينمائي

أضاءت المحامية اللبنانية البريطانية في مجال حقوق الإنسان أمل كلوني وزوجها، أيقونة هوليوود جورج كلوني، السجادة الحمراء في مهرجان البندقية السينمائي هذا الأسبوع لحضور العرض الأول لأحدث مشاريع الممثل، جاي كيلي .
خطفت أمل الأضواء بفستان فوشيا كلاسيكي من جان لوي شيرر، يتميز بصدرية مكشكشة وشق يصل إلى الفخذ وذيل طويل منسدل خلفها. ونسّقت إطلالتها اللافتة مع حذاء فضي بكعب عالٍ من أكوازورا، وحقيبة كلاتش من جيمي تشو، وتسريحة شعر جانبية أنيقة. وتناغم جورج مع أناقتها ببدلة توكسيدو سوداء أنيقة مع ياقة من الساتان، وقميص أبيض ناصع، وربطة عنق كلاسيكية.
فيلم "جاي كيلي " هو فيلم ساخر وعميق في آنٍ واحد، يتناول موضوع الشهرة واكتشاف الذات. يتتبع الفيلم نجمًا سينمائيًا (يجسد دوره كلوني) ومدير أعماله المخلص رون (آدم ساندلر)، وهما يجوبان أوروبا في رحلة تمزج بين الكوميديا والتأمل.
إلى جانب كلوني وساندلر، يضم فريق التمثيل أيضًا أسماء مثل لورا ديرن، ورايلي كيو، وجريتا جيرفيج، وجيم برودبنت، وإيسلا فيشر.
وفي وقت سابق من اليوم، كان جورج غائبا بشكل ملحوظ عن المؤتمر الصحفي، حيث أشارت التقارير إلى إصابته بـعدوى الجيوب الأنفية.